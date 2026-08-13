KOBİ'lere 'Finansal Sağlık Raporu' verecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bankadan yapılan açık­lamaya göre, KOBİ müşterileri­nin bankacılık işlemlerini daha dijital ve verimli hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama ha­yata geçirildi. Uygulamayla işlet­melere finansal durumlarını gös­teren kişiselleştirilmiş raporlar ve ihtiyaçlarına uygun katma de­ğerli çözümler sunuluyor.

Müş­terilerin e-defter verileri İşCep üzerinden verecekleri izin doğ­rultusunda analiz edilerek, "Fi­nansal Sağlık Raporu" oluşturu­luyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sez­gin Yılmaz, KOBİ bankacılığını yalnızca finansman sağlayan bir yapı olarak değil, işletmelerin ti­cari faaliyetlerini kolaylaştıran, dijital dönüşümünü destekleyen bütüncül bir deneyim olarak ele aldıklarını belirtti.

İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can da uzun yıllardır e-dönüşüm ala­nındaki deneyimleri ve güçlü teknolojik altyapılarıyla işletme­lerin dijitalleşmesine katkı sağ­ladıklarını ifade etti. Agra Fin­Tech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli ise, finansal verinin ger­çek değerinin, doğru analiz edile­rek işletmeler için anlamlı içgö­rülere dönüştürülmesinde orta­ya çıktığını vurguladı.