KOBİ'lere 'Finansal Sağlık Raporu' verecek
Türkiye İş Bankası, iştiraki İşNet ve finansal teknoloji şirketi Agra Fintech işbirliğiyle KOBİ'lerin e-defter verilerini analiz ederek finansal sağlıklarını ölçüyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ müşterilerinin bankacılık işlemlerini daha dijital ve verimli hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Uygulamayla işletmelere finansal durumlarını gösteren kişiselleştirilmiş raporlar ve ihtiyaçlarına uygun katma değerli çözümler sunuluyor.
Müşterilerin e-defter verileri İşCep üzerinden verecekleri izin doğrultusunda analiz edilerek, "Finansal Sağlık Raporu" oluşturuluyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, KOBİ bankacılığını yalnızca finansman sağlayan bir yapı olarak değil, işletmelerin ticari faaliyetlerini kolaylaştıran, dijital dönüşümünü destekleyen bütüncül bir deneyim olarak ele aldıklarını belirtti.
İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can da uzun yıllardır e-dönüşüm alanındaki deneyimleri ve güçlü teknolojik altyapılarıyla işletmelerin dijitalleşmesine katkı sağladıklarını ifade etti. Agra FinTech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli ise, finansal verinin gerçek değerinin, doğru analiz edilerek işletmeler için anlamlı içgörülere dönüştürülmesinde ortaya çıktığını vurguladı.