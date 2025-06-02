KOBİ’leri yatırım araçlarıyla buluşturan girişim

Sevilay ÇOBAN

Finansman dünyasının başlıca sorunların­dan biri yatırım araç­larına erişimin büyük kurum­larla sınırlı kalması. Oysa, re­po, fon ve vadeli mevduat gibi araçlar, kısa vadeli nakdi olan her işletme için kritik önem taşıyor. Bu araçları KOBİ’le­rin kullanıma açan bir girişi­me imza atan Mundi Kurucu Ortağı Göksenin Akdeniz, iş­letmelerin finansal karar yü­künü hafifleterek, kullanıcıyı sürekli takip gerekliliğinden kurtarmayı hedeflediklerini belirtti.

DÜNYA Gazetesi’yle girişiminin detaylarını pay­laşan Akdeniz, 2022 yılın­da yola çıktıklarında şirket­lerin hesaplarında atıl kalan nakitlerini avantajlı oranlar­la mevduat ya da sermaye pi­yasası ürünlerine yönlendir­mek, bunu da mümkün olan en az manuel işlemle ve yük­sek regülasyon uyumuyla gerçekleştirmek istedikleri­ni söyledi.

Amaç, uçtan uca akıllı bir yapı kurmak

Bireyler ve işletmeler için dijital hazine yönetimini ye­niden tanımlayacaklarını ifade eden Akdeniz, “Bugün bu hizmeti, kullanıcılarımızı SPK lisanslı aracı kurumlar­la buluşturarak sağlıyoruz; portföy yönetim şirketi li­sans sürecimizin tamamlan­masıyla birlikte bu hizmeti doğrudan sunmayı amaçlıyo­ruz. Mundi, görünmeden iş­leyen ama her zaman kulla­nıcı lehine çalışan bir sistem olarak tasarlandı. KOBİ’lerin yatırım araçlarına sistemli erişiminin önündeki engelle­ri kaldırmak, bu vizyonun ilk adımıydı” dedi.

“Mundi’yi sa­dece bir teknoloji sağlayıcısı değil; bankalardaki mevduat ürünleri ile sermaye piyasa­sı araçları arasında getiri op­timizasyonu yapan, kullanı­cının nakdini arka planda en verimli şekilde yönlendiren bir finansal yardımcı olması için geliştirdik” diyen Akde­niz, amaçlarının kullanıcıla­rın yalnızca kendi başına iş­lem yaptığı, self servis man­tığına dayalı ürün alıp sattığı bir platform yaratmak değil; mevzuata uyumlu biçim­de, onlar adına bu süreci uç­tan uca yöneten akıllı bir yapı sunmak olduğunu kaydetti.

“KOBİ’ler hala hazine yönetimine erişemiyor”

Akdeniz, diğer fintech giri­şimlerinden en büyük fark­larının, büyük kurumlara su­nulan fırsatları sadeleşti­rip KOBİ’lerin de erişimine açarken, yatırım kararlarının karmaşıklığını kullanıcıdan alarak arkada sessizce ve et­kin biçimde yöneten bir ya­pı kurmaları olduğuna dikkat çekti. KOBİ’lerin hâlâ hazi­ne yönetimi ve yatırım tara­fında sistematik çözümle­re erişemediğine işaret eden Akdeniz, “Genellikle manu­el ve dağınık çözümlerle iler­liyorlar. Biz bu noktada hem süreçleri otomatikleştiriyor hem de tüm bankalardaki fır­satları ve alternatif yatırım araçlarını tek noktadan su­narak ciddi bir verim sağlıyo­ruz" ifadelerini kullandı.

"Karmaşk yatırım kararlarıyla uğraşmıyorlar"

Ayrıca kullanıcı deneyimini çok önemsediklerini söyleyen Akdeniz, "Finansal kararları kolaylaştıran bir teknoloji sun­makla kalmıyor, aynı zaman­da mevzuata tam uyumlu bir yapı sağlıyoruz. Mundi’de tüm süreçler dijital ve hızlı. Şirket­ler, platformumuz üzerinden iş birliği yaptığımız aracı kurum­larda kısa sürede hesaplarını açabiliyor ve yatırım tercihle­rine uygun işlemleri gerçek­leştirebiliyor. Tercihler tanım­landıktan sonra sistem bu ter­cihlere uygun yatırım aracı önerilerinde bulunuyor. Böyle­ce kullanıcı karmaşık yatırım kararlarıyla uğraşmadan, pa­rasının verimli bir şekilde de­ğerlendirildiğinden emin ola­biliyor” diye konuştu.

Akdeniz, “Şirketlerin kasa­larında duran nakit, çoğu za­man atıl kalıyor veya çok dü­şük getiri elde ediyor. Bu atıl günler biriktiğinde ciddi bir getiri kaybına dönüşebiliyor. Gecelik fonlar, bankalarda re­kabetçi olarak gecelik nema­landırma ve repo gibi araçlar, özellikle kısa vadeli nakitleri değerlendirmek için çok de­ğerli. Mundi sayesinde KO­Bİ’ler bu araçlara kolay erişim sağlıyor ve mevzuata uygun şekilde her gün nakitlerini değerlendirme imkânı bulu­yor. Bu da zamanla biriken ve anlamlı bir getiriye dönü­şen, sürdürülebilir bir finan­sal avantaj sağlıyor" dedi.

“Yeni yatırım turuna hazırız”

Yeni bir yatırım turu hazırlığında oldukları bilgisini paylaşan Göksenin Akdeniz, Aralık 2024’te Speedinvest liderliğinde, DeBa Ventures katılımıyla 2,5 milyon dolarlık bir tur tamamladıklarını hatırlattı. Akdeniz, “Speedinvest, 1 milyar euroyu aşan fon büyüklüğüyle Avrupa’nın önde gelen erken aşama yatırım fonlarından biri.

Bugüne kadar iyzico gibi başarılı fintech’lere yatırım yaptı ve fintech alanındaki derin tecrübesiyle bize stratejik katkı sağlıyor. DeBa Ventures ise iyzico’nun kurucusu Barbaros Özbuğutu tarafından yönetiliyor. Bu iki yapının stratejik desteği, sadece finansman değil, bilgi birikimi ve vizyon açısından da bize çok büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ortaklarımız arasında, finans ve teknoloji alanlarında derin deneyime sahip Burhan Karaçam, Sait Ergun Özen, Ali Fuat Erbil, Birol Yücel ve Göktekin Dinçerler gibi isimler de yer alıyor. Bu güçlü ortak profili, stratejik kararlarımızda bize hem perspektif hem de istikrar kazandırıyor” bilgisini verdi.

Lisans sonrası hedef 10 milyar TL’yi yönetmek

“Lisans alındıktan sonra kısa sürede 10 milyar TL yönetilen varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Akdeniz, planları hakkında şunları anlattı: “Türkiye’de güçlü bir temel oluşturarak, KOBİ’lerin gündelik finansal kararlarında ilk başvurdukları çözüm ortağı olmak istiyoruz. Kısa vadede hedefimiz, Türkiye’de KOBİ ve ticari segmentte lider bir hazine yönetimi platformu olurken, aynı zamanda bireysel yatırımcıların da ihtiyaçlarına yanıt veren akıllı birikim uygulaması haline gelmek. Bu doğrultuda, hem ürün kapsamımızı genişleteceğiz hem de kullanıcı sayımızı artıracağız.”