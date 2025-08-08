KOBİ’lerin destek, kredi ve hibeye erişimi kolaylaşacak

Başta Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) olmak üzere iş dünyasının uzun bir süredir dile getirdiği küçük ve orta büyüklük­teki işletmelerin (KOBİ) mali tanı­mında değişikliğe gidildi.

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İş­letmeler Yönetmeliği’nde Değişik­lik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan’ın imzasıyla Resmi Gaze­tede yayımlandı. Buna göre, mev­cut düzenlemede KOBİ’ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu. Değişik­likle yıllık çalışan sayısı 250 kişi­den az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhan­gi biri 1 milyar lirayı aşmayan iş­letmeler, KOBİ olarak tanımlandı. Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.

Kredi ve teşvike erişim imkanı

Bu değişiklik özellikle orta bü­yüklükteki işletmelerin destek­lerden daha fazla yararlanması­nı amaçlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte; daha fazla işletme KO­Bİ desteklerinden faydalanabi­lecek. Özellikle büyüme aşama­sında olan firmalar, KOBİ teşvik, kredi ve hibe programlarına erişi­mini sürdürebilecek. Yeni düzen­leme ile birlikte firmalar özellikle finansmana erişim, dijital dönü­şüm, ihracat teşvikleri ve kapasi­te artırımı gibi alanlarda rekabet güçlerini artırabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla il­gili yaptığı açıklamada, KOBİ ta­nımındaki net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseldiğini duyurdu. Kacır, “KO­Bİ’lerimizi yatırım, istihdam ve fi­nansman süreçlerinde güçlü şekil­de desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamıza hayırlı olsun” ifa­delerini kullandı. Cumhurbaşka­nı Erdoğan’ın imzası sonrası KO­Bİ tanımında yapılan değişikliğe iş dünyasından tam destek geldi.

“Kredi kısıtlamalarının kaldırılması ile hedefe ulaşılır”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: KOBİ tanımı yeniden düzenle­nirken bilanço sınırının artırılma­sı, enflasyon ve üretim koşulları dikkate alındığında zorunluluk ha­line gelmişti. Yapılan güncelleme, enflasyon sebebiyle KOBİ tanımı dışında kalan binlerce firmamı­zın, KOBİ’lere özel desteklerden yararlanmasına imkan verecek­tir. Öte yandan güncellenen KO­Bİ tanımı, bugüne kadar defaaatle söylediğimiz gibi kredi kısıtlama­larının kaldırılması ile asıl hede­fine ulaşacaktır.

Kredi faizlerinin düşürülmesiyle sağlanacak olum­lu finansman koşullarından, ön­celikle KOBİ’lerin yararlandırıl­masında büyük bir yarar olduğunu düşünüyoruz. Kredi genişleme­sinde KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yaratacak makroihtiyati tedbir­lerin alınması, ekonominin kılcal damarlarında kan akışının hızlan­dırılmasında önemli bir işlev gö­recektir. Bu konuda beklentimiz, KOBİ kredilerinde büyüme sınırı­nın en azından ihracatçı firmalar için yükseltilmesi değil, tamamen kaldırılmasıdır.

“Desteklere daha rahat erişilebilecek”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: İSO olarak uzun süreden beri ka­mu otoritesi ile yaptığımız görüş­melerde KOBİ tanımında bir gün­celleme ihtiyacı olduğu talebimizi dile getiriyorduk. Şirketlerimiz­den gelen bu talebin karşılık bu­larak tanımın değiştirilmesinden büyük memnuniyet duyduğumu­zu ifade etmek istiyorum. Çünkü birçok şirketimiz mevcut tanıma giremediği için bazı destek meka­nizmalarından yararlanamıyor ve rekabette geri kalıyordu. Yapılan güncelleme ile daha fazla şirket­lerimiz KOBİ statüsüne girecek ve KOSGEB ile diğer kamu kurumla­rının sunduğu desteklere daha ra­hat erişebilecekler.

“Pek çok KOBİ tanım dışındaydı"

ATO Başkanı Gürsel Baran: Enflasyonist ortamda mevcut rakam pek çok KOBİ’yi tanım dı­şına çıkarmıştı. KOBİ’lerin eko­nomimizdeki yeri tartışmasız çok önemli. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,7’sini KOBİ’ler oluşturu­yor. Toplam istihdamın hemen he­men yüzde 70’i, toplam ciromuzun ise yarısı bu işletmelerimiz tara­fından sağlanıyor. İhracatçıları­mızın neredeyse yüzde 95’i KOBİ statüsündeki işletmeler ve ihra­catımızın yaklaşık yüzde 40’ı KO­Bİ’ler tarafından gerçekleştirili­yor.

Bu düzenleme, KOBİ karşılı­ğı işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini sağlayacak. Enflasyon­la mücadele sürecinden geçiyo­ruz, bu dönemde üretimin devamı ve sürdürülebilir maliyetli finans­mana erişim çok önemli, çok kıy­metli. Bunun için faiz oranlarının düşürülmesi konusunda bankala­ra çağrıda bulunuyorum. Bankala­rımız bu dönemde KOBİ’lerimizi yalnız bırakmamalı azami destek sunmalı. Doğru zamanda makul faizle verilecek kredi, üretimin, ticaretin, ihracatın ve istihdamın devamlılığına katkı sağlayacaktır.

“Güncelleme, reel sektörün önünü açacak”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay: Bu önemli değişiklik sayesinde çok daha fazla sayıda işletmemiz, KOBİ’lerimiz için özel olarak ge­liştirilen destek mekanizmaları­na erişim imkanına kavuştu. Ya­pılan düzenleme, reel sektörün önünü açacak. KOBİ niteliğindeki şirketlerimiz, yeni düzenleme ile özellikle finansmana erişim, di­jital dönüşüm, ihracat teşvikleri ve kapasite artırımı gibi alanlar­da rekabet güçlerini artırabile­cek. Bu adımı üretimden ihracata, istihdamdan yenilikçiliğe kadar ekonomimizin tüm dinamikleri­ne katkı sunacak stratejik bir ka­rar olarak değerlendiriyoruz. Fir­malarımız için de bu düzenleme, önemli bir destek ve motivasyon kaynağı olacaktır.

"Yatırım kapasitesi artacak"

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Bu güncelleme ekonomik ger­çekliklere uyum sağlamak açısın­dan son derece isabetli. Yeni dü­zenleme sayesinde; cirosu artmış ama hâlâ desteğe ihtiyaç duyan çok sayıda işletme, KOBİ sınıfı için­de kalmaya devam edecek. Bu du­rum, söz konusu firmaların KOS­GEB destekleri, uygun koşullarda kredi olanakları, vergi teşvikleri gibi birçok önemli mekanizmadan yararlanmaya devam etmesinin önünü açacak.

KOBİ tanımının güncellenmesi; sadece daha fazla işletmenin destek mekanizmala­rından yararlanmasını sağlamak­la kalmayacak, aynı zamanda Tür­kiye’nin ekonomik dinamizmini koruma ve geliştirme açısından da kritik bir rol üstlenecektir. Bu adım, KOBİ’lerin yatırım kapasi­tesini güçlendirecek, istihdamı ar­tıracak ve ekonomiye olan katkıla­rını daha da görünür kılacaktır.

“Karar bugünü değil geleceği şekillendirecek”

EOSB Başkanı Nadir Küpeli: KOBİ tanımında yapılan bu gün­celleme, özellikle orta büyüklükte­ki sanayi işletmelerimiz için haya­ti önemdedir. Yeni düzenlemeyle birlikte çok sayıda işletmemiz ye­niden KOBİ kapsamına alınacak ve hem finansal desteklere erişim­de hem de proje başvurularında önemli avantajlar elde edecek. KO­Bİ’lerin daha çok desteklenmesi, sanayide sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik konum­da.

Alınan karar sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek. Kararın sanayi üretimine, tekno­lojik dönüşüme ve rekabetçiliğe doğrudan katkı sağlayacağını dü­şünüyoruz. KOBİ’lerin güçlenme­si demek, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayanması de­mektir. Sadece cirosu değil, katma değeri, ihracatı, istihdamı ve viz­yonu olan işletmeler yeniden des­tek çemberinin içine girmiştir. Bu karar sanayi üretimine, teknolojik dönüşüme ve rekabetçiliğe doğru­dan katkı sağlayacak.

“Parasal eşiklerin güncellenmesi önemli”

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: Bu güncelleme, çok sayıdaki iş­letmenin yeniden KOBİ statüsü­ne kavuşmasını ve kamu destekle­rinden adil biçimde faydalanması­nı sağlayacaktır. Bu önemli adımın bir sistematiğe kavuşturulması, iş dünyası açısından öngörülebilir­liği artıracak ve benzer sorunların tekrar etmesini önleyecektir. KO­Bİ

tanımında yer alan parasal eşik­lerin, TÜFE gibi ekonomik göster­geler esas alınarak her yıl başında otomatik biçimde güncellenmesi­ni sağlayacak bir yapının kurulma­sı, kamu desteklerinin sürdürüle­bilirliği açısından büyük önem ta­şımaktadır.

"Sahadan gelen talepler karşılık buldu"

GTB Başkanı Mehmet Akınca: İşletmelerin gerçek ölçekleri­ni daha doğru yansıtan bu düzen­lemen, mevcut desteklerden daha çok işletmenin faydalanabilme­sinin önünü açacak. Enflasyonun etkisiyle bilançoları büyüyen çok sayıda işletmen, mevcut KOBİ ta­nımı nedeniyle çeşitli kamu des­teklerinden yararlanamaz ha­le gelmişti. Yapılan düzenlemeyi, sahadan gelen taleplerin karşılık bulması bakımından memnuni­yet verici bir gelişme olarak değer­lendiriyoruz. KOBİ tanımında yer alan parasal sınırların belirli eko­nomik göstergelere endekslenerek her yıl güncellenmesini sağlaya­cak sistematik bir yapının kurul­ması, benzer sorunların tekrar et­mesini önleyecektir.

“Kayıtlı ekonomiyi teşvik eden önemli bir adım”

MUTSO YK Başkanı Bülent Karakuş: KOBİ’lerin tanımında yapı­lan değişiklik, ülkemiz reel sek­törünün geçirdiği dönüşümün ve güncel ekonomik koşulların doğ­ru okunmasının bir yansımasıdır. Limitin artırılması KOBİ’lerin ge­lişen ölçeklerine ve artan ekono­mik büyüklüklerine uygun biçim­de sınıflandırılmasını sağlayacak­tır.

Son yıllarda döviz kurlarındaki dalgalanma, enflasyonist baskılar ve üretim maliyetlerindeki artış, özellikle orta ölçekli işletmelerin finansal tablolarında önemli ge­nişlemelere yol açmıştı. Yeni KO­Bİ tanımı, üretim, ihracat ve istih­dam kapasitesini artırma hede­fiyle hareket eden firmalarımızın sürdürülebilir büyümesini des­tekleyecek, aynı zamanda kayıtlı ekonomiyi teşvik eden önemli bir adım olacaktır.

“Kalkınma ve büyümeye katkısı olacak”

ASKON Başkanı Orhan Aydın: Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı, işletmelerin cirolarını ve bilanço büyüklüklerini artırdı. Önceki KOBİ sınırları enflasyon nedeniy­le birçok firmanın 500 milyon lira limitleri aşmasına ve KOBİ statü­sünü kaybetmesine yol açtı.

Bu da devlet desteklerinden faydalana­mayan işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırdı. Yeni düzen­leme enflasyonun etkilerini den­gelemeyi ve KOBİ statüsünün ko­runmasını amaçlıyor. Özellikle bu süreçte hızlı büyüyerek önce­ki limiti aşıp KOBİ statüsünden çıkan firmaları yeni düzenlemey­le bu statünün içerisinde tutul­muş oldu ve düşük faizli krediler, vergi avantajları, KOSGEB des­tekleri gibi fırsatlardan yararlan­maya devam etmelerini sağladı.

Bu sayede küresel rekabetin son derece yüksek olduğu ortamda KOBİ’lerimizin ölçek büyütme­sini teşvik edecek, yatırım kapa­sitelerimizi artıracak, yeni limit­ler ile KOBİ statüsünde kalarak uluslararası pazarlarda rekabet edebilmemiz kolaylaşacaktır. Bu revize ile çok daha fazla firmamız KOBİ olmanın avantajından isti­fade edebilecek ve ülkemizin sür­dürülebilir ekonomik kalkınma­sına ve büyümesine katkı suna­caktır.

600 bin KOBİ’yi kapsıyor

Yeni yapılan bu düzenleme ile KOBİ’lerin mali tanımının değiştiğine dikkat çeken Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, bunun mali tabloda değişime yol açtığını söyledi. Özgenç, Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı, TL’nin değer kaybına uğramasından ötürü rakamsal bazda bir değişiklik olduğunu ifade etti.

Türkiye’de sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 3 milyon 800 bine yakın KOBİ’nin olduğunu bildiren Özgenç, bu oranın az bir kısmının orta ölçekli KOBİ’ler ve bunlar genelde ihracat yaptığı için teşviklerden yaralanması adına böyle tanımlanma yapıldığını aktardı. Bu adımın şu anda olumlu bir durum olduğunu dile getiren Özgenç, “Çünkü TL değer kabına uğradığı için mal fiyatları, ürün fiyatları arttı. 5 yıl önce 100 liraya alındığı bir ürün, bugün bin lira oldu. Tabii bu da mali bilançoya yansıyor. Bundan dolayı da hükümet böyle bir karar aldı ve bu miktarı yükseltti.” diye konuştu.

Yeni tanım içine giren KOBİ sayısı konusunda bir verinin olmadığını aktaran Özgenç, bu değişikliğinin aşağı yukarı yüzde 20’ye yakın KOBİ’yi ilgilendirdiğini belirtti. Yüzde 20 oranının 600 bin KOBİ’ye tekabül ettiğini de ifade eden Özgenç, “Yani sanayici değil de KOBİ tanımı içinde kalacaklar. Tabii devlet desteklerinden faydalanmak adına bu tür şeylere ihtiyaçları vardı. Bu da güzel oldu ve olması gerekendi” diye konuştu.

“Daha çok KOBİ desteklere erişebilecek”

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyonist koşullar ve reel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ tanımındaki 500 milyon lira net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı yetersiz kalıyordu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bu sınır 1 milyar liraya çıkarıldı. Artık daha çok firmamız KOBİ’ler için tanımlanan destek mekanizmalarına erişebilecek.

"Krediye erişim sorunu hafifletecek"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: KOBİ tanımında limitin 500 milyon liradan, 1 milyara çıkarılması esnaf açısından olumlu. KOBİ tanımının dünyada uygulaması bizden farklı. Dünyada 1 ile 9 kişi çalışana sahip olan işletlere KOBİ ölçeğinde kabul ediliyor. Bunun üzerinde çalışan sayısı olanlar sanayi tüccarı kapsadığına giriyor. Yeni tanımla limitin 1 milyar liraya çıkarılması kredi fizibilitesine fayda sağlayacak ve sermaye artışı gibi bir anlam ifade ediyor. Yeni adımla krediye ulaşmadaki sorun biraz daha hafifleyecek. Bu adımın olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

"İşletmeler nitelikli proje üretebilecek"

Mersin TSO YK Başkanı Hakan Sefa Çakır: KOBİ tanımındaki güncellemeyi uzun süredir bekliyorduk. Türkiye KOBİ’lere dayanan bir ekonomi. KOBİ’lerimiz ne kadar güçlü ise, ekonomimiz o kadar güçlü olur. Bu güncellemeyle daha çok işletme KOBİ kapsamına girmiş oldu ve birçok destekten daha çok KOBİ’miz yararlanma imkanı bulacak. Özellikle yeşil ve dijital dönüşümde yeni bir evreye giren Türkiye ekonomisinde daha çok KOBİ’miz destek alma imkanı bulacak. Bu anlamda bu güncelleme ve tanım değişikliğinin getireceği desteklerle, işletmelerimiz daha nitelikli, verimliliği yüksek, teknoloji odaklı, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak projeler üretecektir.

“Girişimcilik ruhunu teşvik edecek”

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım: Bu önemli adım, reel ekonomideki mevcut durumu yansıtan ve işletmelerimizin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren bir düzenlemedir. Bu değişiklikle birlikte, daha fazla işletmemiz KOBİ statüsüne girebilecek ve devlet tarafından sağlanan destek, teşvik ve hibelerden yararlanma imkânına kavuşacaktır. Bu durum, sadece işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda onların büyüme potansiyellerini de artıracaktır. Yeni KOBİ tanımının, girişimcilik ruhunu teşvik edeceğini, rekabet gücümüzü artıracağını ve Türkiye ekonomisinin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.