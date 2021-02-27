Koç desteği alırken ICF onayına dikkat

Pandeminin hem kişisel hem de profesyonel yaşamda değiştirdiği dengeler, bireylerde gerek motivasyon kaybı gerekse zorlukların üstesinden gelememe korkusu gibi pek çok soruna neden oldu. Bu süreçte koçlardan destek almak isteyenlerin sayısı da artış gösterdi. Ancak gerekli yetkinliklere sahip olmayan kişilerin bu durumdan faydalanması koçluk desteği alan kişiler için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu noktada uzmanlar, koçlardan destek almayı düşünenlerin, dünyada standartları belirleyen en önemli kurum olan ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) unvanlı koçları tercih etmesi gerektiğini belirtiyor.

ICF onaylı unvan sahibi bir Koç olmaya adım atanların, ACC (Akredite Üye Koç) veya PCC ( Profesyonel Sertifikalı Koç) unvanlarını alabilmeleri için ICF'in Akredite Koçluk Eğitim Programı'nı (ACTP) bitirmiş olması gerekiyor. Unvanlama kriterlerinde gerekli eğitim saatlerini tamamlamış olması, Koç adayı olarak unvanın gerektirdiği şartlar doğrultusunda koçluk seansları gerçekleştirmesi, 10 seans mentor koçluğunu tamamlaması, ICF unvan başvurusunda bunları belgelendirmesi, ICF performans değerlendirme kriterlerinden ve ilgili sınavdan başarıyla geçmesi ile ACC ya da PCC unvanlarını alarak hizmet verebiliyor. PCC unvanına ulaşan Koç ICF kriterlerince adaylara koçluk eğitimleri verebilen ve zorunlu mentor koçluk hizmeti sağlayan profesyonel olarak yetkilendirilmektedir. MCC (Master Sertifikalı Koç)unvanına ulaşabilmek içinse PCC unvanına sahip olmuş olmak ve 2.500 saatlik koçluk deneyimi eşliğinde 200 saatlik eğitimini ve 10 seanslık mentor koçluğunu tamamlamış olarak ICF performans değerlendirme kriterlerinden başarıyla geçmelidir. Tüm bu sürecin koçluk desteği alanlar için bir güvence olduğunu söyleyen MCC Fatih Elibol, "Koçlardan destek almak isteyenlerin mutlaka Uluslararası Koçluk Federasyonu’nca unvanlı kişileri tercih etmesi ve koçluk saatlerinin sayısına bakmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

9 modülden oluşan kapsayıcı bir eğitim veriliyor

Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından akredite edilmiş toplamda 9 modül ve 174 saatten oluşan ACTP programı, koçluk mesleğinde ilerlemek ACC veya PCC unvanlarından birine sahip olarak meslekte ilerlemek isteyenler için büyük fayda sağlıyor. Dünyada Türkçe ve ingilizce olarak Koçluk eğitimleri veren ve ACTP diploma programıyla ilgili detayları aktaran MCC Fatih Elibol, "İlk modülde koç adayının Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri'ni öğreneceği 16 saatlik bir eğitim veriliyor. İkinci modülde 22 saat süren daha derin koçluk yapabilmek için gereken özel beceri ve teknikler kazanılacağı Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri eğitimi tamamlanıyor. Üçüncü modülde ise 20 saatlik Takım Koçluğu eğitimi veriliyor. Bu ilk 3 modülde adaylar, koçluğa dair ciddi bir bilgi birikimi ile kendilerine işlerine ve kitlelere profesyonel koçluk hizmeti sağlayabiliyor." dedi.

Koçluğa dair tüm detaylar eğitimlerde derin anlatımlar ve uygulamalar ile işleniyor

3 modülün yanı sıra diğer 6 eğitim modülünde de koçluk mesleğinde uzmanlaşmak , gelişmek ve meslekte tercih edilen bir noktaya başarıyla ulaşmak için bilinmesi gerekenlerin işlendiğini aktaran Fatih Elibol, "Şirketlerde çalışan her kademedeki personelin tüm iş süreçlerini koçluk bakış açısı ile yapmalarını sağlayan 22 saatlik Yönetim Koçluğu eğitimi veriliyor. Beşinci modülde Koç Süpervizörlüğü, altıncı modülde Transaksiyonel Analiz Koçluğu, yedinci modülde Gestalt Koçluğu, sekizinci modülde NLP İle Satış Koçluğu ve son modülde Mentor Koçluk eğitimi tamamlanıyor. Tüm bu eğitimleri alan bir koç ya da koç adayı danışanlarına maksimum seviyede destek vermeye hazır hale geliyor.Yaşam alanlarında güçlü farkındalıklar ile başarıya ulaşan danışanların artan memnuniyeti bir koçu mesleğinde zamanla marka haline getiriyor. şeklinde konuştu.

"Yetkin bir koç olmak için gelişime açık olmak gerekir"

Koçların ve koç adaylarının sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden MCC Fatih Elibol "Koçlar, destek alan danışanlarının üst düzey performans göstermesi, kariyerlerini başarıyla hızlandırmaları, mesleğin vizyonu ve misyonu ile daha derin bağ kurmalarını, belirli bir çerçevede başarılı bir yaklaşımla uzun vadeli bir performans sahibi olmalarını, mesleki ilerleme ve becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunu sağlarken koçların kendi bilgi ve becerilerini de geliştirmesi hayati önem taşıyor. Yetkin bir koç olmak için gelişime açık olmak gerekiyor. Halihazırda ACC veya PCC ünvana sahip koçların kendilerini geliştirebilmeleri için dünyanın ilk ve tek ICF akrediteli mentor koçluk ve süpervizör Koçluk eğitimlerini sağlıyoruz.Ek olarak ACTP eğitim programında yer alan seçmeli modülleri mesleki gelişimlerine güç sağlamak adına araştırmaları ve 30 saate kadar olan CCE onaylı eğitimleri ve 30 saatten fazla olan ACSTH eğitim modüllerinden ihtiyaçlarına göre ilgili eğitimi almaları seans başarılarında belirgin bir artış ve sektörel konumlanmalarında çeşitlilik sağlayacaktır dedi.

"Unvan sürecinde mentor koçluk başarına başarı katacaktır"

Unvan sürecinde zorunlu olarak alınması gereken mentor koçluk hizmetinin alınacağı mentor koçun seçiminin önemini de vurgulayan Fatih Elibol; “İlk adımda uyumun ve güvenin sağlanmış olması için kimya görüşmelerinin yapılması ardından mentor koçun mentor koçluk tecrübelerinin saatler bazında sorgulanması gerekir. Diyerek belirtti. 10 seanslık mentor koçluk hizmetini sadece birebirde sağladığını ifade eden Fatih Elibol Ücretsiz grup mentörlükleri ve süpervizyonla da mesleki yeterliliğin oluşmasını niş alanlarının belirlenmesini ve de etkin koçluk becerilerine ulaşılmasını sağlayan bir program yürütmekteyiz dedi. Bu programı İngilizce ve Türkçe olarak dünyada sadece sınırlı sayıdaki Koç adayları ile yürüttüğünü aktardı.

B2Press’in katkılarıyla...