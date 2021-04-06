“Kocaeli, imalat sanayisi için cazibe merkezi konumunda”

Kübra OĞURLU

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, Genel Koordinatör Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve DÜNYA Kocaeli Temsilcisi Sabiha Toprak ile birlikte İMES Dilovası OSB’deki sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Bölge Müdürü Onur Kesici ve OSB yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, üretim, ihracat ve istihdamı ile ülke ekonomisine katma değer sağlayan Akım Metal, Arte Elektronik, Er- El Makine ve Silvan Sanayi’de gerçekleştirilen çalışmalar incelenerek, üretim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Kocaeli’nin imalat sanayi için bir cazibe merkezi olduğunu ve İMES OSB’nin, gerçekleştirdiği vizyon projeler ile sanayinin olanaklarının gelişmesine öncülük ettiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İhracat odaklı üretim başta olmak üzere küresel salgının ilk şokunun ardından ülkemiz çok hızlı bir toparlanma süreci yaşadı. Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2’lik artışla 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu artışta Kocaeli’nin de payı büyük” dedi. Kocaeli Büyükşehir’in hayata geçireceği Ustam Kocaeli projesine değinen Büyükakın, “Sanayicimizin nitelikli çalışan taleplerine dönük çok önemli bir adımı hayata geçirdik. Ustam projesi ile gençlerimize uygulama ağırlıklı olmakla birlikte sektörde deneyimli, alanında uzman eğitimciler ve ustalar tarafından eğitimler verilecek” dedi.

“2021 proje yılı olacak”

Firmaların pandemiye rağmen üretmeye, geliştirmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini ve Türkiye ekonomisine yüksek katma değer oluşturduğunu söyleyen İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, “2021’de mevcut proje ve yatırımların yanı sıra işletmelerimizin üretim ve satış potansiyellerini artıracak projeler yapacağız. İMES Uygulamalı İleri Mükemmeliyet Merkezi Binası, İMES Yönetim Merkezi Binası gibi önemli yapı projelerinin yükseleceği 2021’de, İMES Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezimiz, bölgenin ihtiyacı olan istihdam ve eğitim alanında önemli rol üstlenecek. İMES Kümelenme Programı’nın da işletmelerin ihracat potansiyellerini yükselterek, İMES Dilovası OSB’den ülkeye sağlanan katma değeri artırmayı hedefl iyoruz” diye konuştu.

İMES OSB’nin üretim, ihracat ve istihdam verilerine ilişkin bilgi veren Bölge Müdürü Onur Kesici ise, “Şuan OSB’mizde 32’si yabancı sermayeli olmak üzere 308 işletmede 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Doluluk oranımız yüzde 87’ye ulaştı. 2020’de 130 milyon TL’lik fabrika yatırımı yapıldı. 35 firmanın inşası devam ediyor, bunlardan 32’si yılsonunda faaliyete geçecek. Bölgemizdeki firmalar 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Türkiye’nin ilk servo motor üreticisi

Ziyaretin ilk durağı, beyaz eşya, otomotiv, endüstriyel motor, havacılık ve savunma sanayisi sektörlerine metal işleme ve metal enjeksiyon ile parça imalatı yapan Akım Metal oldu. Grup şirketlerinin çalışmalarına ilişkin bilgi veren A Grup Başkanı Mustafa Böyet, “Türkiye’de ilk özgün servo motor ve sürücüsü, TSEEN 61347 ve EN 62384 standartlarına uyumlu ilk led sürücü, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs ve kamyon motoru ve eş zamanlı işleme kabiliyetine sahip ilk CNC torna tezgahını üreten ilk firmayız. İngiltere, Rusya, Güney Kore, Çin başta olmak üzere 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yerli solunum cihazına ait 50’nin üzerinde parçayı biz ürettik” diye konuştu. Böyet, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na katıldıkları Servo motor ve CNC takım tezgahları projelerinin kabul edildiğini belirtti.

Yıllık 1 milyon baskılı devre kartı üretiyor

Arte Elektronik Firma Sahibi Şafak Aşkın Konuralp, yerli solunum cihazlarının kartlarının üretimi, savunma sanayi ile otomotiv, medikal ve beyaz eşya olmak üzere birçok sektörde yıllık bir milyon baskılı devre kartı üretimi ile dışa bağımlılığın önüne geçtiklerini kaydetti. Konuralp, “Ülkemizin tek 1,1 metre uzunluğunda PCB’sini ve yerli malı elektronik baskı devre kartı üretiyoruz. Aydınlatma ürünlerimiz, şehir hastaneleri, raylı sistemler, havalimanları ve araç aydınlatma sistemlerinde kullanılıyor. Ciromuzun yüzde 20’sini ihracattan karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

4 bin çeşit ürün gamına sahip

Er-El Makine’nın Genel Müdürü Erol Elmas, ”Türkiye’de kendi alanımızda yüzde 70 pazar payına sahibiz. 50 bayi ile hizmet veriyoruz. 4 bin çeşit ürünümüzle savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, ağır makine gibi pek çok sektöre iş parçası ve ekipmanları bağlama alanında faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu. Elmas. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 30’un üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını, ithalata bağlılığı azaltmak için Ar-Ge çalışmalarımıza ağırlık verdiklerini dile getirdi. Elmas, “Firmaların proje bazlı özel taleplerine yönelik de ürün geliştiriyoruz” dedi.

Yüzde 95 ihracat

Üretimin yüzde 95’ini ihraç ettiklerini söyleyen Silvan Sanayi Başkanı Demir Mollaoğlu, Avrupa’nın en modern döküm tesisine sahip olduklarını, ısıya ve aşınmaya dayanıklı, alaşımlı yüksek mukavemetli çelik dökümler ürettiklerini belirtti. Mollaoğlu şunları söyledi: “YHT’lerin şase taşıyıcı gövdesi ve fren disklerini üretiyoruz. Raylı ve ticari araç fren sistemleri üretiminde faaliyet gösteren Alman firması Knorr-Bremse’nin dünyadaki en büyük tedarikçisiyiz. Her sektörden küçük-orta-büyük olmak üzere farklı ebatlarda parçaların dökümünü yapıyoruz. Dökülecek parçalar, simülasyon programı ile kalıp dolum, katılaşma ve gerilim analizlerine tabi tutuluyor.”