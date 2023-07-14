Kocaeli iş dünyası, depremde yaptığı yardımlarla ‘teşekkür belgesi’ aldı

Belma A. ÖZGEN

Törene, teşekkür belgesi alan Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası; yine teşekkür belgesi alan Gebze Kimya İhtisas OSB, Makine İhtisas Sanayi OSB, Gebze Güzeller OSB, TOSB, Gebze Dilovası OSB, Gebze İMES İhtisas OSB, Gebze Plastikçiler OSB, Ali Kâhya OSB, Global Karma OSB, Asım Kibar OSB, Kandıra Gıda İhtisas OSB, Arslanbey OSB, KOBİ OSB, Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli’nin 3 milyar TL’yi geçen yardımı deprem bölgesine ulaştırdığını söyledi. Yavuz, tüm maddi ve nakdi yardımların yanı sıra 50’si Kocaeli çarşısında, 34’ü Pazarcık’ta olmak üzere Kahramanmaraş’ta 84 iş yeri açıldığını belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.