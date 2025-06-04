KoçZer, Ingage’i devraldı OneIngage ile yol alacak

Yapılanmanın ilk adımı, 2018'de WPP ortaklığıyla ku­rulan Ingage'in tüm hissele­rinin 2024 sonunda KoçZer tarafından satın alınmasıy­la atıldı.

3 alanda uzmanlaşmış

3 şirket

Böylece Ingage, yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline geldi. Dönüşüm kapsamında KoçZer'in çevrim dışı medya yönetimi, Ingage'in çevrim içi medya, teknoloji ve yara­tıcılık hizmetleri tek çatı al­tında toplanarak OneIngage adıyla faaliyete başladı.

OneIngage çatısı altın­da oluşturulan InMedia360, InCrea360 ve InTechno360 şirketleri medya, yaratıcılık ve teknoloji alanlarında uz­manlaşarak pazarlama dün­yasına bütüncül çözümler sunacak. Geçen yıl KoçZer'in yeni medya yatırımlarıyla Digital Panorama'yı bünye­sine katmasıyla birlikte In­gage'in yaratıcı alanlardaki kabiliyetlerini geliştirme yo­lunda önemli bir adım atıl­mıştı. Digital Panorama yeni yapıda yoluna InCrea360 olarak devam edecek. InTechno360 tekno­loji şirketi de veri, teknoloji ve yapay zeka destekli pa­zarlama ve rek­lam teknolojileri geliştirerek hiz­met sunacak.

Öte yandan InMedia360, KoçZer bün­yesindeki çevrim dı­şı medya ope­rasyonları ve Ingage'in çev­rim içi medya yönetim yetkinliklerinin bir­leşimiyle hizmet verecek.

KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, 21 yıl önce başlayan medya yolcu­luklarının, 2018'de dijital pa­zarlama hizmetlerinin global WPP ortaklığıyla kurumsal­laşmasıyla devam ettiğini be­lirtti. Turfan, Ingage'nin, bu birikimin dijital pazarlama alanındaki karşılığı olarak or­taya çıktığına dikkati çekerek, " KoçZer olaraki OneInga­ge'ın 360 derece uluslarara­sı pazarlama ve teknoloji çö­zümleri sunan lider bir oyun­cuya dönüşme sürecine katkı sağlayacağız" ifadele­rini kullandı. OneIngage Genel Müdürü ve Yöne­tim Kurulu Üyesi Pı­nar Ercan Tursun ise “Dünyanın en büyük 4 teknoloji şirketi, Amazon, Goog­le, Meta ve Tik­Tok'un da Türki­ye'deki stratejik iş ortağı ve Tür­kiye'nin ilk lokal network ajansı OneIngage olarak, yurt dışı açılımı­mızı Dubai'den başlattık” şeklin­de konuştu.