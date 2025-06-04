KoçZer, Ingage’i devraldı OneIngage ile yol alacak
Koç Topluluğu şirketlerinden KoçZer, çevrim dışı ve çevrim içi medya alanındaki deneyimini, pazarlama ve dijital dünyanın dinamikleriyle birleştirerek entegre bir ajans yapılanmasına imza attı.
Yapılanmanın ilk adımı, 2018'de WPP ortaklığıyla kurulan Ingage'in tüm hisselerinin 2024 sonunda KoçZer tarafından satın alınmasıyla atıldı.
3 alanda uzmanlaşmış
3 şirket
Böylece Ingage, yüzde 100 Koç Topluluğu şirketi haline geldi. Dönüşüm kapsamında KoçZer'in çevrim dışı medya yönetimi, Ingage'in çevrim içi medya, teknoloji ve yaratıcılık hizmetleri tek çatı altında toplanarak OneIngage adıyla faaliyete başladı.
OneIngage çatısı altında oluşturulan InMedia360, InCrea360 ve InTechno360 şirketleri medya, yaratıcılık ve teknoloji alanlarında uzmanlaşarak pazarlama dünyasına bütüncül çözümler sunacak. Geçen yıl KoçZer'in yeni medya yatırımlarıyla Digital Panorama'yı bünyesine katmasıyla birlikte Ingage'in yaratıcı alanlardaki kabiliyetlerini geliştirme yolunda önemli bir adım atılmıştı. Digital Panorama yeni yapıda yoluna InCrea360 olarak devam edecek. InTechno360 teknoloji şirketi de veri, teknoloji ve yapay zeka destekli pazarlama ve reklam teknolojileri geliştirerek hizmet sunacak.
Öte yandan InMedia360, KoçZer bünyesindeki çevrim dışı medya operasyonları ve Ingage'in çevrim içi medya yönetim yetkinliklerinin birleşimiyle hizmet verecek.
KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, 21 yıl önce başlayan medya yolculuklarının, 2018'de dijital pazarlama hizmetlerinin global WPP ortaklığıyla kurumsallaşmasıyla devam ettiğini belirtti. Turfan, Ingage'nin, bu birikimin dijital pazarlama alanındaki karşılığı olarak ortaya çıktığına dikkati çekerek, " KoçZer olaraki OneIngage'ın 360 derece uluslararası pazarlama ve teknoloji çözümleri sunan lider bir oyuncuya dönüşme sürecine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. OneIngage Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Ercan Tursun ise “Dünyanın en büyük 4 teknoloji şirketi, Amazon, Google, Meta ve TikTok'un da Türkiye'deki stratejik iş ortağı ve Türkiye'nin ilk lokal network ajansı OneIngage olarak, yurt dışı açılımımızı Dubai'den başlattık” şeklinde konuştu.