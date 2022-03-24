Kokunun devleri 'Dünya Esans Günü'nde buluştu

Dünya Esans Günü (World Fragrance Day) Türkiye’de ilk kez uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company’nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede kutlandı.

Koku dünyasının global marka ve temsilcilerinin önceki gün Soho House-İstanbul’da bir araya geldiği MG International Fragrance Summit ’22, Ebru Akel’in sunumuyla dört farklı oturumda gerçekleşti.

“Koku hakkında her şey” temalı oturumda konuşan MG International Fragrance Company Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca, 55'ten fazla ülkede bin 800’ü aşkın global üreticiye esans kompozisyonu ve hammaddesi tedarik ettiklerini söyledi. Kozmetik, kişisel bakım, hijyen, ev temizlik ve kağıt ürünleri gruplarında Türkiye’nin en büyük markalarıyla çalıştıklarını kaydeden Konca, esans üretiminde en yeni teknolojilerle üretim gerçekleştirdiklerini, ayrıca sektörün ilk Ar-Ge merkeziyle iş ortaklarına üretim desteği sağladıklarının altını çizdi. Konca, “Koku hayattır. Kokuyu hatıraların içine koyuyoruz. İnsan ve çevre odaklı yaklaşımımızla esans sektörünün gelişimine destek olurken bugün bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Parfüm pazarının yüzde 25’i Loreal’de

Loreal Lux olarak kişisel bakım, makyaj ve parfüm kategorilerinde kendilerini ayrıştıran en önemli noktanın koku olduğunu dile getiren Loreal Lux Genel Müdürü Ufuk Batur, “Armani, Prada, Diesel gibi imza niteliğinde markaların parfüm üretme lisansına sahibiz. Tüm dünyada bu pazarın yüzde 25’i bizde. İşimizin yarısı parfüm. Bu başarımızla gurur duyuyoruz” dedi. Pandemide insanların parfümü başkaları için değil kendileri için tükettiklerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Batur, “Parfüm mutluluk ve özgüven patlatıcı olarak görülüyor. Kendimizi yalnızken bile iyi hissetmek için kullanıyoruz. Pandemi sırasında beyaz çiçekler gibi sofistike ama hafif kokular öne çıktı. Artık özellikle genel geçer kokular yerine kişiselleştirilmiş kokular tercih ediliyor” ifadelerini kullandı. Batur ayrıca kozmetik tüketiminde ürünün topluma, dünyaya ve iklime etkisini sorgulanmaya başlandığını, markaların da üretim tarafında kendilerini bu yönde borçlu görmeleri gerektiğini paylaştı.

Renksiz ve kokusuz sabun geliyor

Pandemiden çıkışla beraber temizlik ve kozmetikte doğal ürün akımının çok hızlı büyüyeceğine işaret eden Evyap CEO’su Mehmet Evyap ise, “Türkiye çok ciddi regüle edilen bir pazar. Regülatör sürekli bizi doğallık konusunda zorluyor” dedi. Globalde de yeni trendlerin görüldüğüne parantez açan Evyap, kokuyla ilgili bu yıl en çok merak ettiği konuyu şöyle dile getirdi: “Kokusuz sabun olmaz ama dünyada kokusuz ve renksiz bir sabun var. Biz onun kontrat üreticisiyiz. Üretirken arkadan buram buram don yağı, sabun bazı kokusu geliyor. Seveceğiniz bir koku değil. Esansın bir görevi de arkadaki o baz kokusunu kapatmak zaten. Şimdi hayvani yağdan bitkisel yağa geçiş süreci olacak. İngiltere’deki müşteriler bakalım markaya ne tepki verecek… Bu sene kokuyla ilgili merak ettiğim şey bu.”

Evyap ayrıca Türkiye ve bölgede 10 yıldır sabunda Duru markasıyla, tıraş köpüğü ve jelde ise Arko markasıyla pazar lideri olduklarını sözlerine ekledi.

100’üncü yıla özel ‘Türkiye Koku Haritası’

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer de önümüzdeki yıl 100’üncü yaşlarını kutlayacaklarını ve asırlık markalarına yakışır bir sürpriz yapacaklarını söyledi. Tuncer, “Türkiye’nin koku haritasını hazırlıyoruz. 100’üncü yılımıza özel konsept bir çalışma bu. İçinde Mısır Çarşısı kokusu da var, Galata, Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı kokusu da… Marka tescilini aldığımız kokular bunlar. Türkiye’nin tanıtımına da faydası olacağını düşündüğümüz bir konsept yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Daha önce Türk Hava Yolları’yla Business kabinler içinde Bodrum mandalinası, Çeşme limonu, Alaçatı lavantası gibi kolonyaları sunduklarını hatırlatan Tuncer, duty freeshoplar ve yurtdışındaki kiosklarla bilfiil yabancılara satış gerçekleştirdiklerini belirterek, “72 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürün yelpazemizde kolonya yüzde 35 teşkil ediyor. Sabunda fiyat açısından en pahalı markalardan olmamıza rağmen Türkiye pazarının ikincisiyiz. Karşımızdaki firmalar da global firmalar. Rekabette problem yaşadıkları zaman cömert reklam bütçelerine başvuran firmalar bunlar. Ona rağmen iyi bir başarı yakaladık. Ayrıca çıkardığımız doğal içerikli diş macunu da ABD’den Singapur’a birçok ülkede oldukça rağbet gördü” dedi.

Engin Tuncer koku ve hafıza arasındaki ilişkiye işaret ederek Alzheimer hastalarının hem koku hem hafıza problemi yaşadıklarını dile getirerek gelirlerini Alzheimer Derneği’ne bağışlamak üzere “Hatıralar Kokusu” ürettiklerini de kaydetti.

Zen’in yeni parfümleri yolda

Bir sonraki oturumda mücevherin yanına parfüm kategorisini de eklemeyi uzun zamandır planladıkları bilgisini veren Zen Pırlanta Kurumsal İletişim Direktörü Sinem Irmak ise “85 mağazamız var. 2018’de Zen marka parfüm çalışmasına başlamıştık ki pandemi geldi. 2020 yılı Mayıs ayında kolonyalarımızı çıkararak misafirlerimize hediye etmeye başlamıştık. Şimdi Diamond parfümümüzü çıkardık. Nisan ayında 2 yeni parfüm daha ekleyeceğiz. Koku bizim de bir yan kategorimiz oldu şu anda” diye konuştu.