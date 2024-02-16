Kolay Tekne ile yatırım maliyeti düşüyor

Türkiye’nin yat ve tekne endüstrisinin yan sanayi ile birlikte ekonomik büyüklüğünün 5.5 milyar doları aştığı bilgisini veren Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, pazarın yıllık büyüme oranının ortalama yüzde 20’lerde olduğunu söyledi.

Dünya genelinde yatçılık sektörünün pandemiyle birlikte artan bir yükseliş trendi yakaladığını ekleyen Bekiroğlu, 2024 yılında da bu büyümenin, biraz hız kaybetse de süreceğinin anlaşıldığını kaydetti. Murat Bekiroğlu, “Pandemi döneminde tekne alım talebi son 20 senenin en üst seviyesine çıkmıştı. 2023’e kadar da bu rüzgâr neredeyse hız kesmeden devam etti.

Çok doğal olmayan bu hız, 2023’te biraz yavaşladı, ama yükselişini de sürdürdü. Önümüzdeki sene de fazla ritim kaybetmeden istikrarlı bir tempo yakalanıp, büyüme devam edecektir. Bizim tempomuz, sektörün genel durumuna kıyasla biraz daha yüksek olsa da aynı etkiler, daha az hissedilir olarak bize de sirayet etti. Büyümemiz, normale yaklaşarak devam etti. Bizim, kendimiz için öngörümüz, Türkiye ortalamasının üzerinde; ortalamayı yükselten konumda yer alacağımız yönünde” dedi.

“Yelkenciliği yaygınlaştırmak için pek çok proje üretiyoruz”

Ülkemizde yatçılığın önünün açık olarak gördüğünü sözlerine ekleyen Murat Bekiroğlu, denizciliği benimsetmek adına görüşlerini şöyle paylaştı: “Büyük bir potansiyele sahibiz ve henüz bunun yarısını bile kullanmıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyor olmamız rağmen, toplum olarak denize ilgimiz yeterince gelişmiş değil. Bunda, yatçılığın masraflı bir uğraş olduğuna dair yaygın bir kanaatin oluşmuş olması.

Kabul, tekne sahibi olmak kayda değer bir yatırım istiyor. Ama teknecilik, yelkencilik, yatçılık yapmak için mutlaka tekne sahibi olmak şart değil. Öncelikle tekne sahibi olmasa bile insanlarımız, tekne kullanmayı, yelken yapmayı, denizciliği öğrenmek için kurslara katılabilir; yelken kulüplerinde sportif yelkencilik yapabilir… Özellikle yelkenciliği tabana indirmek ve yaygınlaştırmak için pek çok proje üretiyoruz. Ülkenin farklı yerlerinde kurslar düzenliyoruz.”

“Teknenizin her zaman en iyi kondisyonda olacak”

Düşük yatırım ve daha az bakım masrafıyla tekne sahibi olmak isteyenler için ‘Kolay Tekne’ adıyla yeni bir marka oluşturduklarını belirten Murat Bekiroğlu, marka hakkında şu bilgiyi verdi: “Teknede geçireceği süreler kısıtlı olan, birkaç ay için teknenin tüm masrafını çekmekten imtina eden, yüksek ilk yatırım ya da satın alma maliyetlerine katlanmak zorunda kalmayı istemeyen deniz severler için çok cazip bir seçenek oluyor.

Kolay Tekne’de beğendiğiniz teknenin 1/6 hissesine sahip oluyorsunuz ve önceden seçeceğiniz haftalarda toplam 2 ay garantili kullanım hakkınız oluyor. Teknenizi, doğrudan Trio Deniz’den aldığınız için tüm distribütör fiyat avantajlarından yararlanıyorsunuz. 1/6 hisse fiyatı, bu avantajlı fiyat üzerinden belirleniyor. Teknenin marina masrafı dâhil tüm giderleri de 6’ya bölünüyor.

Böylelikle, teknenize zaten kullanabileceğinizden fazlası için yatırım ve masraf yapmıyorsunuz. Tekne yönetimi, rezervasyon yönetimi, evrak ve sigorta işleri gibi kalemlerin yanı sıra teknenizin bütün bakım, servis, onarım takip ve yönetimini de Trio Deniz’in uzman ekibi takip ediyor. Bakımlar teknenin uzmanlarınca yapılmış oluyor; teknenizin her zaman en iyi kondisyonda olduğundan emin oluyorsunuz. Sistemdeki 5 senenin sonunda ise en iyi şekilde bakılarak en iyi durumda kalmış teknenizi en az değer kaybıyla satıp, 1/6 hissenize düşen payınızı alıyorsunuz. Dilerseniz bu parayı yeni teknenizin finansmanı için kullanabiliyorsunuz.”