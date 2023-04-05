Koluman Holding’ten deprem bölgesine 20 milyon TL yardım

Müjde DEMİR

Koluman Holding, depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardımlarını sürdürüyor. Bugüne dek 20 milyon TL destek sağladıklarını söyleyen Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık, Türkiye’deki tüm lokasyonlarından afet bölgelerine 4 tır ile beraber 17 adet arazi aracı ile ihtiyaç malzemelerini yardım kuruluşları ile koordineli bir şekilde ulaştırdıklarını dile getirerek yardım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ağır vasıta servisleri, dış hizmet kamyonları ve teknisyenleri ile birlikte depremin ilk saatlerden itibaren bölgelere dağılarak, ulaştırılan yardımların kesintisiz sürdürülebilmesi için servis hizmeti de verdiklerini aktaran Saltık, “Bugüne kadar deprem bölgesinde ekiplerimizce ilk yardım, lojistik ve kamuda görevli 300’e yakın ağır vasıtaya servis hizmeti sağlamış bulunmaktayız. Lokasyonlarımızda ve bölge kırsalındaki mobil servis noktalarımızda çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

2 bin adet odun sobası bölgeye sevk edildi

Koluman tesislerinin güvenli yapı olması sebebiyle, ilk günden itibaren 400’e yakın çalışanını yakınlarını ve vatandaşları tesislerde, yatacak yer ve sıcak yemek sağlayarak misafir ettiklerini de aktaran Saltık, “Üretim bantlarımızda -10 derecelere varan soğuklarda evsiz kalan ve hayatta kalma mücadelesi veren tüm vatandaşlarımız için ivedilikle sobalar üretiyoruz. Tedarikçilerimizin de üretim bantlarında üretilen sobalar ve yakacaklar tırlarımızla bölgeye sevk ediliyor.

100’e yakın dış mekân sobası yanında tedarikçilerimizle sağlanan 2 bin adet odun sobası bölgeye sevk edilerek, 50 tona yakın yakacak da sobalar ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır” diye konuştu.

Ali Türkay Saltık, depremden ötürü psikolojik ya da fiziksel olarak etkilenen tüm annelere çocuklarıyla birlikte tesislerde şahsen veya online olarak psikolojik destek de sunduklarını, afetzede çalışanlarının maddi, manevi yanında olmanın yanı sıra şirket bünyesinde ki tüm açık pozisyonlarda da depremzede vatandaşlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydetti.

Tedarikçileri ile birlik ve dayanışma içerisinde ortak yardım tırlarını Mersin’den bölgeye sevk etmeye devam ettiklerine değinen Saltık, “Öncelikle barınma, ısınma ve yiyecek ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Ayrıca bölge hastanelerine medikal donanım desteği sağlıyoruz” dedi.