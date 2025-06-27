Kompozitte hedef 5 yılda 7 milyar dolar ihracat

Nurdoğan A. ERGÜN

Savunma sanayi, inşaat, ha­vacılık ve otomotiv başta olmak üzere birçok stra­tejik sektörde kullanılan kompo­zitte, Türkiye’nin yıldızı parlıyor. 2024 itibarıyla 2 milyar doları aşan ihracat rakamına imza atan kompozit sanayi, 5 yıl içerisinde 7 milyar dolarlık ihracat hedefli­yor. Özellikle dünya genelinde sa­vunma sanayine yönelik yatırım hareketliliğinin sektörde en az yüzde 5’lik bir büyüme getirme­si bekleniyor.

ABD ve Avrupa’da kompozit sanayindeki daralma­ya karşılık Türkiye’de sektörün büyüdüğünü söyleyen Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Ke­mal Darcan, yabancı yatırımcıla­rın da bu potansiyeli görerek Tür­kiye’de yatırıma geldiğini belirtti.

Darcan, “Sektör son yıllar­da büyük bir ivme kazanmış du­rumda. Stratejik alanlarda hızla büyüyen sektörümüz, önümüz­deki 5 yıl içinde 7 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmayı he­defliyor. Sektörümüz sadece üre­tim kapasitesiyle değil; tasarım, mühendislik ve yüksek teknolo­ji odaklı çözümleriyle de dünya pazarlarında yer buluyor.

Türki­ye’deki üreticilerimiz, EN, ASTM ve ISO gibi uluslararası standart­lara uygun üretim yaparak Avru­pa, Kuzey Amerika ve Asya gibi önemli pazarlarda başarıyla ko­numlanıyor” dedi. Son beş yılda sektördeki ihracatın beş kat art­tığını kaydeden Darcan, ancak bu alanda Türkiye’de alınacak çok yol olduğunu, Avrupa’da 700 kg olan kişi başı tüketimin halen 250-300 kg olduğunu belirtti.

“Hammadde fiyatlarını nihai ürüne yansıtıyoruz”

Ortadoğu’da yaşanan çatışma­lar nedeniyle petrokimya ürün­lerindeki fiyat artışından olum­suz etkilendiklerini söyleyen Darcan, “Hammaddemiz yüzde 80-85 ithalata bağımlı. Yüzde 15’e yakın Ortadoğu’dan hammadde alıyoruz. Bu da maliyetlerimizi artırıyor. Artan maliyeti biz de ni­hai ürüne yansıtmak zorunda ka­lıyoruz” diye konuştu.

Sektörün gücü fuarla dünyaya anlatılacak

Kompozit sektörü globaldeki gücünü arttırabilmek için önemli bir adım atıyor. Kompozit Sanayicileri Derneği ve CNG Expo işbirliği ile düzenlenecek olan Türkiye’nin kompozit malzeme ve teknolojileri alanındaki organizasyonu Uluslararası Kompozit Fuarı TURKCOMPOSITE 2026, 21 Ekim tarihinde İstanbul’da düzenlenecek. CNG Expo CEO’su Cengiz Yaman, “Türkiye’nin kompozit malzeme ve teknolojileri alanındaki en kapsamlı organizasyonu olan Uluslararası Kompozit Fuarı TURKCOMPOSITE 2026, çok daha güçlü bir organizasyon yapısıyla sektöre ve dünyaya kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuarımız, 21-23 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarımızda yüzde 70’i yerli, yüzde 30’u yabancı olmak üzere 150’nin üzerinde katılımcı firmayı ağırlamayı planlıyoruz. Yüzde 25’i yabancı olmak üzere 5 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.