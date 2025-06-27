Kompozitte hedef 5 yılda 7 milyar dolar ihracat
Birçok sektördeki daralmaya karşılık kompozitteki hareketlilik sanayiciyi memnun etti. 2024’ü 2 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, bu rakamı 5 yıl içinde 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Potansiyeli gören yabancılar da Türkiye'ye yatırıma geliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Savunma sanayi, inşaat, havacılık ve otomotiv başta olmak üzere birçok stratejik sektörde kullanılan kompozitte, Türkiye’nin yıldızı parlıyor. 2024 itibarıyla 2 milyar doları aşan ihracat rakamına imza atan kompozit sanayi, 5 yıl içerisinde 7 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Özellikle dünya genelinde savunma sanayine yönelik yatırım hareketliliğinin sektörde en az yüzde 5’lik bir büyüme getirmesi bekleniyor.
ABD ve Avrupa’da kompozit sanayindeki daralmaya karşılık Türkiye’de sektörün büyüdüğünü söyleyen Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Darcan, yabancı yatırımcıların da bu potansiyeli görerek Türkiye’de yatırıma geldiğini belirtti.
Darcan, “Sektör son yıllarda büyük bir ivme kazanmış durumda. Stratejik alanlarda hızla büyüyen sektörümüz, önümüzdeki 5 yıl içinde 7 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor. Sektörümüz sadece üretim kapasitesiyle değil; tasarım, mühendislik ve yüksek teknoloji odaklı çözümleriyle de dünya pazarlarında yer buluyor.
Türkiye’deki üreticilerimiz, EN, ASTM ve ISO gibi uluslararası standartlara uygun üretim yaparak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya gibi önemli pazarlarda başarıyla konumlanıyor” dedi. Son beş yılda sektördeki ihracatın beş kat arttığını kaydeden Darcan, ancak bu alanda Türkiye’de alınacak çok yol olduğunu, Avrupa’da 700 kg olan kişi başı tüketimin halen 250-300 kg olduğunu belirtti.
“Hammadde fiyatlarını nihai ürüne yansıtıyoruz”
Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar nedeniyle petrokimya ürünlerindeki fiyat artışından olumsuz etkilendiklerini söyleyen Darcan, “Hammaddemiz yüzde 80-85 ithalata bağımlı. Yüzde 15’e yakın Ortadoğu’dan hammadde alıyoruz. Bu da maliyetlerimizi artırıyor. Artan maliyeti biz de nihai ürüne yansıtmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.
Sektörün gücü fuarla dünyaya anlatılacak
Kompozit sektörü globaldeki gücünü arttırabilmek için önemli bir adım atıyor. Kompozit Sanayicileri Derneği ve CNG Expo işbirliği ile düzenlenecek olan Türkiye’nin kompozit malzeme ve teknolojileri alanındaki organizasyonu Uluslararası Kompozit Fuarı TURKCOMPOSITE 2026, 21 Ekim tarihinde İstanbul’da düzenlenecek. CNG Expo CEO’su Cengiz Yaman, “Türkiye’nin kompozit malzeme ve teknolojileri alanındaki en kapsamlı organizasyonu olan Uluslararası Kompozit Fuarı TURKCOMPOSITE 2026, çok daha güçlü bir organizasyon yapısıyla sektöre ve dünyaya kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuarımız, 21-23 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarımızda yüzde 70’i yerli, yüzde 30’u yabancı olmak üzere 150’nin üzerinde katılımcı firmayı ağırlamayı planlıyoruz. Yüzde 25’i yabancı olmak üzere 5 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.