Konfor’dan 117 milyon dolar yatırım, 2.500 kişiye istihdam

Özlem SARSIN

Konfor Grup İcra Kuru­lu Üyesi Akın Can, 163 bin metrekaresi kapa­lı, toplamda 200 bin metrekare alana kurulan Konfor park üre­tim ve yaşam tesislerine geçti­ğimiz yıl 720 adet TIR’la başla­yan taşınma sürecini tamam­ladıklarını ve Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük üretim tesisini hayata geçirdiklerini açıkladı. Can, 117 milyon dolar­lık yatırım harcaması ile kuru­lan tesiste makine ve teçhizat alımlarının henüz devam etti­ğini, 2025 yılının mayıs ayın­dan itibaren de tam kapasite ile üretim yapmaya odaklanacak­larını açıkladı.

Yeni yılda sek­törde hiç ulaşılmamış üretim adetlerine ulaşacaklarının al­tını çizen Akın Can, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela gün­de 750 takım yatak odası, 500 takım koltuk takımı üretece­ğiz. Yatak ve bazada daha iddi­alı bir hedefimiz var. Yıl sonu­na doğru 30 saniye içerisinde 1 yatak üretmeyi planlıyoruz. En büyük sıkıntımız ise iş gü­cü. Şu an 1100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sayıyı 2500 kişi­ye çıkmayı hedefliyoruz. Bizde istihdam biraz zanaata dayalı, o nedenle nitelikli eleman ara­yışımız var. Özellikle döşeme­lik grup ürünlerde ustalık ge­rekiyor.

Bu kapsamda meslek liselerimize yönelik bir prog­ramımız var. Özellikle staj dö­nemlerinde öğrencilerimizi fabrikalarımızda yetiştiriyor ve meslek garantisi vermeyi hedefliyoruz.” Tesiste tüm ala­nın güneş panelleri ile kaplan­dığını söyleyen Can, “3495 adet güneş paneli kullanıldı. Ayrıca tesisimizde katı atık ve yağmur suyu toplama sistemimiz de var. Kendi mobilya atıklarımız­dan oluşturduğumuz bir yakıt sistemimiz var. Bu nedenle do­ğal gaz kullanmayacağız” dedi.

“Türkiye’de 100 yeni mağaza açacağız.”

Türkiye genelinde de Konfor, Çetmen ve Konfor Yatak mar­kaları ile farklı bir yapılanmaya gideceklerini dile getiren Akın Can, “2025 yılında tam kapasi­teye ulaşıp yurt içinde 100 ye­ni mağaza açmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 30 tanesi Konfor, 10 ta­nesi Çetmen, 60 tanesi Konfor Yatak olan mağazalar açacağız.

Mağazalaşmada bu üç markayı yan yana olacak şekilde konum­landıracağız. Yeni iş modelimiz bu şekilde hayat bulacak. İkin­ci, üçüncü mağazayı açmak is­teyen iş ortaklarımıza ekstra avantajlar sunmaya başladık. Türkiye’de yayılma hedefimi­zi biraz buna bağladık. İstanbul Pendik, Kütahya ve Afyon’da ye­ni modelimizi uygulamaya baş­ladık” diye konuştu.

Yurt dışında 17 ülke hedefi

Yurt dışı planlarına da değinen Akın Can, 17 yeni ülkeye girmeyi hedeflediklerini açıklayarak, şöyle devam etti: “Şu an 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Uluslararası arenada bir Turquality markamız olan Konfor ile büyümeyi planlıyoruz.

Ağırlıklı Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ülkeleri ve resesyondan dolayı zayıflayan Avrupa pazarına odaklanacağız. İhracatta, kaybettiğiniz pazarları yeniden kazanmak çok zor. Mesela 2019’da kapanan Arabistan pazarı 2022’de açıldı ancak hala girmekte zorlanıyoruz. Ülkemizin boşalttığı her yerde artık Çin var. Avrupa’da da yavaş yavaş Uzakdoğu mobilyaları bizim yerimizi almaya başlıyor. O yüzden sektörümüzün çok hızlı bir şekilde tekrar Avrupa’ya butik de olsa mağazalar açıp yatırım yapması lazım.”

“Hindistan’a 25 milyon dolar ihracatımız olacak”

Geçtiğimiz haftalarda da Hindistan’da fuara katıldıklarını söyleyen Can, “Burada da önemli bir yatırımımız ve master franchiseimiz var. Yerelde çok güçlü bir holding ile çalışıyoruz. Konfor markamızla ilk mağazamızı açtık. Şu an ikincisini de Bangog’da açıyoruz ve toplamda 15 yeni mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Lokasyonları belirlemeye başladık. Hindistan’a da yıllık 25 milyon dolar civarında ihracatımız olacak. Güney Afrika’ya da Türk bir distribütör ile yöneliyoruz. Irak pazarı biraz zayıflamıştı ama orada da yerimizi alacağız” dedi.

“Mobilya sektörü desteklenmezse küçülür”

2024 yılında yaşanan durgunluğa rağmen enflasyonun üzerinde bir büyüme yakaladıklarını ifade eden Akın Can, pazarda rekabetin yoğun olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Rekabet nedeni ile fiyatlarda artış yapılamadı. İlk defa sektörde bütün markalar neredeyse yıl başında başladığı fiyatlarla yılı kapattı. Eskiden yıl başı ile yıl sonu arasında en az yüzde 80 fiyat artışı olurdu. Artık karlarda gerileme var.

Bu da bizim gibi sektörlerde firmaların devamlılığında büyük sıkıntı yaratıyor. Karsız işletmeler çoğalıyor, zaten finansa ulaşmak da çok zor. Mobilya sektörü Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biridir. Ülkemizde 46 bin üretici ve 250 bin kişilik istihdam var. Bu ekonomide ciddi bir güçtür ve gelecekte desteklenmezse her geçen gün küçülürüz.”