Kongre turizmi 'açılma' bekliyor

13 Temmuz 2020

ZEHRA ORUÇ

Pandemi sürecinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 19 profesyonel kongre organizasyon firması bir platform kurarak tek çatı altında toplandı. Platform, kongrelere bir an evvel izin verilmesini istiyor. Bu kapsamda 36 maddelik COVID- 19 güvenli kongre kriterleri hazırlayan Profesyonel Kongre Organizatörleri Platformu üyeleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile bir araya gelerek, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na iletti.

Bir kongre organizasyonu gerçekleşirken 40’tan fazla alt sektöre iş imkanı sağlanıyor. Sektör 50 bine yakın kişinin istihdamına katkı sunarken, geçtiğimiz yıl Türkiye’deki uluslararası kongre organizasyonları 2.5 milyar dolarlık gelir sağladı. Bir kongre turisti standart harcama yapan bir turiste oranla dört katı fazla döviz bırakıyor.

Profesyonel Kongre Organizatörleri Platformu Başkanı Ersoy Tabaklar, kongreler ile bilimsel ve kültürel etkinlik ve toplantıların açılmasını istediklerini söyledi. Tabaklar, “AVM’ler, restoranlar, düğün salonları, uçaklar güvenli de kongre ortamları mı güvensiz… Kaldı ki kongrelerde sektörün öncüsü tıp kongreleridir. Düzenlediğimiz kongrelere katılan insan kitlesi belli bir sosyokültürel seviyenin üstünde olup, kendini korumasını çok iyi bilen bireyler. Ayrıca kongreleri ağırlıklı olarak kongre merkezlerinde ya da kongre otellerinde düzenliyoruz. Bu oteller tüm tedbirleri zaten alıyor, biz de ayrıca tedbir alıyoruz. Dolayısıyla pek çok sektörün normalleşmeye geçtiği şu dönemde kongrelerin de başlamasını istiyoruz” dedi.

Platformdaki 19 firma pazarın yüzde 90’ına hakim

Tabaklar, platform olarak 36 maddelik COVID-19 güvenli toplantı ve kongre kriteri belirlediklerini ve bu dosyayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini söyledi. Tabaklar, bu kriterlerin, toplantı salonlarından teknik ekipmanlara, kayıt ve karşılama alanlarına, stand ve sergi alanlarına, katılımcılara, transferlere, toplantı programlarına ve kongre organizasyonunu gerçekleştiren firmanın tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapladığını söyledi.

Ersoy Tabaklar, dünya genelinde yaşanan her türlü sorunun MICE (Meetings, Incentives, Congresses, Events) sektörünü direkt etkilediğini belirterek, sektörün 40’ın üzerinde sektörü beslediğinin de altını çizdi. Sektörün sanal kongre yaparak dinamik kalmaya çabaladığında bahseden Tabaklar, “Sanal kongreler yapılıyor; ancak bu etkinliklerde görev alabilecek sektör sayısı minimuma iniyor. Dolayısı ile çok küçük bir iş hacmi çıkıyor ortaya. Öte yandan, kongreler sadece bilimsel paylaşımların yapıldığı ve bu amaçla katılınan etkinlikler değil. Kongrelerin sosyalleşme yönü de var. Bu sebeple sanal kongreler ve sempozyumlar, fiziksel kongre ve sempozyumların alternatifi olamaz, yalnızca tamamlayıcı bir unsur olarak sürece dahil olabilir” şeklinde konuştu. Tabaklar, platform üyesi 19 firmanın Türkiye’deki ulusal ve uluslararası kongrelerin yüzde 90’ından fazlasını gerçekleştiren firmalar olduğunu sözlerine ekledi.

Çözüm hem online hem fiziki ‘hibrit’ kongre



Son zamanlarda gündemde yer alan online kongrelerin fiziksel kongrelerin yerini alır mı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Profesyonel Kongre Organizatörleri Platformu üyesi ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, “Kongreleri yapmayı planlıyoruz; ancak katılım endişesi yaşıyoruz. Bu nedenle fiziksel kongrelerimizin yanına online kongre alternatifi de ekleyerek isteyenlere kongreye internet üzerinden katılma imkanı da sağlıyoruz. Hem katılımcılarımız için hem de konuşmacılar için online katılım sunuyoruz. Kongrelerimizin büyük bir bölümünü hibrit kongre dediğimiz hem fiziksel hem de online olacak şekilde planlıyoruz” dedi. Eker, “Bakanlık standartları belirleyip genelge yayınlamalı. Eğer ikinci dalga olmazsa kongrelerimiz yüzde 20 katılımcı azalması ile gerçekleşir” diye konuştu.

36 kriterde özetle neler var?



■ Öğle yemeği süresi 75 dakikaya çıkarılacak, akşam yemekleri minimum 120 dakikada tutulacak. Kongrede 3 salon kullanılıyorsa bu salonlardaki toplantıların kahve araları birbirinden 15’er dakika aralıklarla yapılacak. Kahve molaları aynı saate denk getirilmeyecek.



■ Toplantı salonlarının girişlerinde el dezenfektanı bulundurulacak.



■ Çalışacak personel, çalışma esnasında tek kullanımlık eldiven ve cerrahi maske kullanacak. Katılımcılar maskesiz salonlara alınmayacak.



■ Sandalyeler arası en az 60 cm mesafe bırakılacak.



■ Salonlarda bilgisayar, mikrofon, telsiz, telefon, monitör gibi cihazlar düzenli olarak dezenfekte edilecek. Simultane çeviri için kullanılan kulaklıklar her kullanımda özel olarak dezenfekte edilecek.



■Firmaların kuracağı standların aralarında 80 cm mesafe bırakılacak.



■ Standlarda kişi başı 1,5m2’lik alan kalacak şekilde hesaplama yapılacak.



■ Katılımcıların otele girişlerinde ateş ölçümleri yapılacak. Daha sonrasında geçerli olmak üzere COVID-19 testi yapması istenecek ve bu konuda katılımcılara yardımcı olunacak.



■ Transferlerde kullanılacak araçlarda sosyal mesafe korunacak. Koltuk başlıklarında kullanılan kılıflar değiştirilecek.



■ Tam zamanlı ve yarı zamanlı personelin kongre süresince her günün başında ve sonunda düzenli olarak ateş ölçümleri yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Hangi firmalar platforma üye?



Burkon Turizm & Kongre Consenus Turizm Kongre Organizasyon

D-Event Turizm Organizasyon

Dekon Group DMR Turizm Kongre Organizasyon

Figür Turizm kongre Organizasyon

Flap Kongre ve Toplantı Hizmetleri

GenX Kongre ve Organizasyon

Global Turizm Organizasyon

Invictus Turizm Kongre Organizasyon

K-2 Kongre ve Etkinlik Hizmetleri

NETKON Kongre ve Etkinlik Hizmetleri

Opteamist Turizm Organizasyon

Plaza Event Kongre Organizasyon

Prime Kongre Yönetimi ve Turizm

Serenas Group

Solo Event Topkon Kongre ve Turizm Hizmetleri Valör Turizm ve Kongre Organizasyonları