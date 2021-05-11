Kongre ve etkinlik turizmi destek bekliyor: Binlerce firma kapanabilir

Kongre, etkinlik ve fuar organizasyonlarının çatı kuruluşu I-MICE'ın Başkanı Hüseyin Kurt, sektörde hareketlenmenin başlamasının 2022'nin ikinci çeyreğini bulabileceğine işaret ederek, sektörün ayakta kalabilmesi için kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması başta olmak üzere şirketlere nakit desteği, kredi borçlarının faizsiz ötelenmesi, KDV ve stopaj indirimi gibi bileşenlerin 'ivedilikle' hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Online basın toplantısında konuşan Kurt, "Sektörümüz henüz geçmiş yıllardan kaynaklı ekonomik ve sosyal sıkıntıları aşamamışken, daha önce hiç yaşamadığımız ölçek ve türde yeni bir krizle baş başa kaldı. Sektörümüzün ayakta kalabilmesi, sağladığı istihdamı koruyabilmesi, pandemi sonrasında hizmet üretebilmesi ve 2023 hedeflerini yakalayabilmesi alacağı desteklere ve faydalanabileceği teşvik paketlerine bağlı" ifadelerini kullandı.

Sektörün 500,000'den fazla kişiye direkt istihdam sağladığını belirten Kurt, buna ilaveten yıllık 1 milyon civarında da günlük sigortalı personel çalıştırılan bir endüstri olduklarını belirtti. Kurt, "Sektörümüz teşvik ve destek paketlerini alamadığı durumda binlerce firma kapanma riski ile, onbinlerce hatta yüzbinlerce çalışan da işsiz kalma riski ile karşı karşıya. Sektörümüz neredeyse 14 aydır iş yapamayan, 14 aydır gelir üretemeyen bir sektör" dedi.

Sektör acil destek bekliyor

Kurt, sektörün acil olarak beklediği destekleri şu şekilde sıraladı: "Kısa çalışma ödeneğinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam ettirilmesi nitelikli istihdamımızı korumamaz açısından son derece önem teşkil ediyor. Ertelenen kredi borçlarımızın vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerimiz başlamadı. Bu bağlamda kredi borçlarımızın faizsiz yapılandırılması talebimiz var. Sektörün nakit ihtiyacı için 2019 ciromuz esas alınarak cironun en az %40'ı kadar meblağ bankalar üzerinden iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde sermaye olarak şirketlere enjekte edilmesi talebimizdir. Stopaj ve KDV indirimi, işveren SGK prim desteği de beklenen detaylar."

Sektörün öneminin Türkiye'ye kazandırılan döviz girdisi açısından çok daha iyi anlaşılabileceğini belirten Kurt, "Pandemi öncesi toplam turizm gelirlerinin %30 civarını döviz girdisi olarak ülkemize getiren bir sektörden bahsediyoruz... Deniz-kum-güneş turizmi için gelen misafirin bıraktığı gelir ortalama 650 dolar. Fakat bir kongre misafirinin ülkemize bıraktığı gelir 2200-2500 dolar civarında. Bunu da 3.5 gün gibi ortalama gün sayısında bırakıyor" diye konuştu.

Kişi başı döviz girdisi daha yüksek

Toplantıda verilen bilgiye göre, MICE sektörünün kapsamına giren Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması durumunda Türkiye 100 milyon euroya yakın bir döviz kaybı yaşayacak. Ayrıca yaz ayları için rezervasyonu alınan 200 civarındaki "uluslararası düğünün" pandemi belirsizliği nedeniyle başka ülkelere kayma riski bulunuyor. Bu düğünler kapsamında da 50 milyon doların üzerinde bir gelir kaybı olması bekleniyor.

Toplantı, etkinlik, konferans, kongre ve fuar organizasyonları kısaca MICE olarak tanımlanıyor. Bu segment niş bir misafir kitlesine hitap ettiği için bu kapsamda ülkeye gelen ziyaretçiler güneş-deniz-kum amaçlı turistlerin çok üzerinde kişi başı döviz girdisi sağlıyor. Türkiye'nin turizm gelirleri pandemi öncesinde 2019'da 34.5 milyar dolar olmuştu.