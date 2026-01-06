Konkordato başvurularında 2025’te rekor artı
Türkiye’de şirketlerin finansal sıkıntıları 2025’te tarihi boyutlara ulaştı. Geçen yıl 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi. Kapısına kilit vuran firma sayısı da 247 oldu.
Hayati ARIGAN
Kkonkordato ve iflas başvuruları 2025'te hem adet hem de coğrafi yayılım açısından rekor seviyelere çıktı. Konkordatotakip.com’unverilerine göre, 2023 ile karşılaştırıldığında ise kesin mühlet kararlarındaki artış yüzde 383, geçici mühlette yüzde 442, iflas kararlarında yüzde 280’e ulaştı.
İllere göre dağılımda 1.417 dosya ile İstanbul, açık ara farkla konkordatonun merkezi konumunda. Ankara 2. sırada, İzmir 3. sırada Bursa 4. sırada, Antalya 5. sırada, Kocaeli 6. sırada yer alırken, 251 dosya ile Trakya bölgesinin 7. sırada yer alması dikkat çekti. Büyükşehirler; yüksek ticaret hacmi, kredi kullanımı ve ihracat yoğunluğu nedeniyle riskin en fazla biriktiği merkezler oldu.
En az konkordato görülen iller birer dosya ile Bayburt ve Tunceli, 2’er dosya ile Ardahan ve Hakkari, 3 dosya ile Kilis oldu. Bu illerde düşük şirket sayısı ve sınırlı sanayi yapısı belirleyici oldu.
En kötü durumda tekstil sektörü
Sektörel dağılımda tekstil sektörü zirvede, gıda ve tarım ise daha dayanıklı yer aldı. Tekstil sektörü, artan enerji ve işçilik maliyetleri, daralan Avrupa pazarı ve kur baskısı nedeniyle en kırılgan alan olarak öne çıktı. 2025’in en fazla konkordato başvurusu olan sektörlerin zirvesinde ilk sırada 177 dosya ile tekstil ve hazır giyim, 2. sırada 134 dosya ile inşaat ve 3. sırada 84 dosya ile metal ürün İmalatı sektörü 4. sırada sebze ve meyve toptancıları 58 dosya ile 5. sırada gıda 56 dosya ile yer aldı.
En az konkordato görülen sektörler
En az konkordato görülen sektörler tarım ve hayvancılığa dayalı küçük ölçekli işletmeler, yerel hizmet sektörleri ve kamuya bağımlı çalışan mikro işletmeler oldu. Bu sektörlerde düşük borçlanma oranı ve nakit döngüsünün kısa olması koruyucu etki yarattı. 2025’in son ayı Aralık’ta mahkemelerde 768 konkordato işlemi gerçekleşti. Aralık ayı, hem başvuru hem de karar sayıları açısından tarihi zirve oldu. 202 kesin mühlet veren mahkemeler bu kararlarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık 2025’te mahkemeler 282 geçici mühlet, 231 red kararı ve 23 tasdik kararı da verdi. Konkordato uzmanları, krediye erişimde daralma, yüksek faiz ortamı, tahsilat sorunları ve iç talepte zayıflama gibi faktörlerin reel sektörde zincirleme etki yarattığını gösterdiğini belirtti.
Dava ne kadar sürüyor?
Ortalama sonuçlanma süreleri, şirketlerin belirsizlikte uzun süre kaldığını ortaya koyuyor:
-İflas kararı: 386 gün
-Konkordato reddi: 422 gün
-Tasdik kararı: 687 gün
Tasdik alan şirketlerin neredeyse 2 yıla yakın bir süre boyunca finansal ve hukuki baskı altında kaldığı görülüyor.