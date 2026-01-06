Konkordato başvurularında 2025’te rekor artı

Google Haberler

Türkiye’de şirketlerin finansal sıkıntıları 2025’te tarihi boyutlara ulaştı. Geçen yıl 2024'e göre şirketlere verilen kesin mühlet kararı yüzde 106 artarken, geçici mühlet kararı alan firma sayısı yüzde 63 yükseldi. Kapısına kilit vuran firma sayısı da 247 oldu.

Hayati ARIGAN

Kkonkordato ve iflas başvuruları 2025'te hem adet hem de coğ­rafi yayılım açısından rekor seviyelere çıktı. Konkordato­takip.com’unverilerine göre, 2023 ile karşılaştırıldığında ise kesin mühlet kararlarında­ki artış yüzde 383, geçici müh­lette yüzde 442, iflas kararla­rında yüzde 280’e ulaştı.

İllere göre dağılımda 1.417 dosya ile İstanbul, açık ara farkla kon­kordatonun merkezi konu­munda. Ankara 2. sırada, İz­mir 3. sırada Bursa 4. sırada, Antalya 5. sırada, Kocaeli 6. sı­rada yer alırken, 251 dosya ile Trakya bölgesinin 7. sırada yer alması dikkat çekti. Büyükşe­hirler; yüksek ticaret hacmi, kredi kullanımı ve ihracat yo­ğunluğu nedeniyle riskin en fazla biriktiği merkezler oldu.

En az konkordato görülen il­ler birer dosya ile Bayburt ve Tunceli, 2’er dosya ile Ardahan ve Hakkari, 3 dosya ile Kilis ol­du. Bu illerde düşük şirket sa­yısı ve sınırlı sanayi yapısı be­lirleyici oldu.

En kötü durumda tekstil sektörü

Sektörel dağılımda teks­til sektörü zirvede, gıda ve ta­rım ise daha dayanıklı yer al­dı. Tekstil sektörü, artan enerji ve işçilik maliyetleri, daralan Avrupa pazarı ve kur baskısı nedeniyle en kırılgan alan ola­rak öne çıktı. 2025’in en faz­la konkordato başvurusu olan sektörlerin zirvesinde ilk sıra­da 177 dosya ile tekstil ve hazır giyim, 2. sırada 134 dosya ile inşaat ve 3. sırada 84 dosya ile metal ürün İmalatı sektörü 4. sırada sebze ve meyve toptan­cıları 58 dosya ile 5. sırada gıda 56 dosya ile yer aldı.

En az konkordato görülen sektörler

En az konkordato görülen sektörler tarım ve hayvancı­lığa dayalı küçük ölçekli işlet­meler, yerel hizmet sektör­leri ve kamuya bağımlı çalı­şan mikro işletmeler oldu. Bu sektörlerde düşük borçlanma oranı ve nakit döngüsünün kısa olması koruyucu etki ya­rattı. 2025’in son ayı Aralık’ta mahkemelerde 768 konkor­dato işlemi gerçekleşti. Ara­lık ayı, hem başvuru hem de karar sayıları açısından tari­hi zirve oldu. 202 kesin müh­let veren mahkemeler bu ka­rarlarla yılın en yüksek sevi­yesine ulaştı. Aralık 2025’te mahkemeler 282 geçici müh­let, 231 red kararı ve 23 tasdik kararı da verdi. Konkordato uzmanları, krediye erişimde daralma, yüksek faiz ortamı, tahsilat sorunları ve iç talep­te zayıflama gibi faktörlerin reel sektörde zincirleme et­ki yarattığını gösterdiğini be­lirtti.

Dava ne kadar sürüyor?

Ortalama sonuçlanma süreleri, şirketlerin belirsizlikte uzun süre kaldığını ortaya koyuyor:

-İflas kararı: 386 gün

-Konkordato reddi: 422 gün

-Tasdik kararı: 687 gün

Tasdik alan şirketlerin neredeyse 2 yıla yakın bir süre boyunca finansal ve hukuki baskı altında kaldığı görülüyor.

