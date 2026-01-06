Konkordato başvurularında 2025’te rekor artış

Hayati ARIGAN

Kkonkordato ve iflas başvuruları 2025'te hem adet hem de coğ­rafi yayılım açısından rekor seviyelere çıktı. Konkordato­takip.com’unverilerine göre, 2023 ile karşılaştırıldığında ise kesin mühlet kararlarında­ki artış yüzde 383, geçici müh­lette yüzde 442, iflas kararla­rında yüzde 280’e ulaştı.

İllere göre dağılımda 1.417 dosya ile İstanbul, açık ara farkla kon­kordatonun merkezi konu­munda. Ankara 2. sırada, İz­mir 3. sırada Bursa 4. sırada, Antalya 5. sırada, Kocaeli 6. sı­rada yer alırken, 251 dosya ile Trakya bölgesinin 7. sırada yer alması dikkat çekti. Büyükşe­hirler; yüksek ticaret hacmi, kredi kullanımı ve ihracat yo­ğunluğu nedeniyle riskin en fazla biriktiği merkezler oldu.

En az konkordato görülen il­ler birer dosya ile Bayburt ve Tunceli, 2’er dosya ile Ardahan ve Hakkari, 3 dosya ile Kilis ol­du. Bu illerde düşük şirket sa­yısı ve sınırlı sanayi yapısı be­lirleyici oldu.

En kötü durumda tekstil sektörü

Sektörel dağılımda teks­til sektörü zirvede, gıda ve ta­rım ise daha dayanıklı yer al­dı. Tekstil sektörü, artan enerji ve işçilik maliyetleri, daralan Avrupa pazarı ve kur baskısı nedeniyle en kırılgan alan ola­rak öne çıktı. 2025’in en faz­la konkordato başvurusu olan sektörlerin zirvesinde ilk sıra­da 177 dosya ile tekstil ve hazır giyim, 2. sırada 134 dosya ile inşaat ve 3. sırada 84 dosya ile metal ürün İmalatı sektörü 4. sırada sebze ve meyve toptan­cıları 58 dosya ile 5. sırada gıda 56 dosya ile yer aldı.

En az konkordato görülen sektörler

En az konkordato görülen sektörler tarım ve hayvancı­lığa dayalı küçük ölçekli işlet­meler, yerel hizmet sektör­leri ve kamuya bağımlı çalı­şan mikro işletmeler oldu. Bu sektörlerde düşük borçlanma oranı ve nakit döngüsünün kısa olması koruyucu etki ya­rattı. 2025’in son ayı Aralık’ta mahkemelerde 768 konkor­dato işlemi gerçekleşti. Ara­lık ayı, hem başvuru hem de karar sayıları açısından tari­hi zirve oldu. 202 kesin müh­let veren mahkemeler bu ka­rarlarla yılın en yüksek sevi­yesine ulaştı. Aralık 2025’te mahkemeler 282 geçici müh­let, 231 red kararı ve 23 tasdik kararı da verdi. Konkordato uzmanları, krediye erişimde daralma, yüksek faiz ortamı, tahsilat sorunları ve iç talep­te zayıflama gibi faktörlerin reel sektörde zincirleme et­ki yarattığını gösterdiğini be­lirtti.

Dava ne kadar sürüyor?

Ortalama sonuçlanma süreleri, şirketlerin belirsizlikte uzun süre kaldığını ortaya koyuyor:

-İflas kararı: 386 gün

-Konkordato reddi: 422 gün

-Tasdik kararı: 687 gün

Tasdik alan şirketlerin neredeyse 2 yıla yakın bir süre boyunca finansal ve hukuki baskı altında kaldığı görülüyor.