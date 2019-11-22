“Konkordatolar nedeniyle kapasitemizi kullanamıyoruz”

22 Kasım 2019

Osman KILIÇ



TASD (Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği) tarafından, ayakkabı sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek, sorunları tespit etmek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla sektör toplantısı düzenlendi. TASD Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Gürsoy, Yavuz Uçan, Arif Özkan, Muhammed Yahşi, Erdal Durmaz, Bilal Barış, Şenol Yıldırım, Ali İçöz, Erdal Karaer ve Hüseyin Ata’nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesi bulunan Türkiye ayakkabı sektörünün, konkordato nedeniyle kapasitesinin hepsini kullanamadığını söyledi.

Sektörün tüm olumsuz sıkıntılara rağmen içte ve dışta faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını bildiren Endican, "Yılın 10 ayında ülke ihracatı yüzde 2.1 artarken, ayakkabı ihracatı ise yüzde 5.8 yükselişle 816 milyon doları geçti. Yani ayakkabıdaki artış genel artışın yüzde 176 üzerinde. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Rusya 95 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Yıl sonu ihracat hedefimiz 2018'e göre yüzde 10'dan fazla artışla bir milyar doları yakalamak" diye konuştu.

“Konkordato ilan etmek kolaya kaçmaktır”



Devletin inşaata verdiği desteğin yüzde 1’ini ayakkabı sektörüne vermesi durumunda sektörün ayağa kalkacağını vurgulayan TASD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, “Biz bu duruma konkordato yüzünden düştük. Ben de konkordato ilan edebilirim ama kolaya kaçmıyorum. Konkordato ilan etmek kolaya kaçmaktır” dedi. Ayrıca devletin vermiş olduğu kredilerin yerine gitmediğini ifade eden Gürsoy, bankaların da konkordatolardan dolayı sektöre kötü baktığını ve şartları nedeniyle kredi vermediklerini dile getirdi. Konkordatolardan dolayı ihracat yapamaz hale geldiğini aktaran Gürsoy, sıkıntıdan kurtulmak için bazı şirket binalarını satışa çıkardığını söyledi. Gürsoy konkordato ilan eden firmalardan alacaklı olanlar nedeniyle farklı bir öneride de bulundu. Gürsoy şöyle konuştu: “Konkordato ilan eden firmalar iyi niyetliyse borçlu olan firmalara gelin birlikte yapalım diyebilir.”

Sektörün konkordatoların devam etmemesi için talepleri var



1) Konkordato ilan eden firmaların çeklerinin dondurulduğu gibi bu firmalarla iş yapan ve mağdur olan tedarikçilerimizin de çekleri dondurulmalı.

2) Konkordato mağduru imalatçılardan süre bitene kadar sigorta primi ve vergi alınmamalı. 3) Konkordato ilan eden firmaların diğer şirketlere verdiği çeklerdeki tutar kadar bu firmalara faizsiz kredi verilmeli. Bu çözümlerle konkordatonun sektörü daha fazla olumsuz etkilemesinin önüne geçilmeli.

“Konkordato ilan edenlerin sektöre borcu 2.2 milyar lira”



Konkordato sürecine giren veya iflas eden ayakkabı şirketlerinin sektöre borcunun 2.2 milyar lira olduğunu belirten Endican, “İflas eden şirketlerin sektöre borcu 750 milyon lira. Konkordato sürecine girenlerin ki ise 1 milyar 450 milyon lira. Bu firmalarla çalışan 1465 üreticinin istihdamı ise 43 bin 500’ü buluyor” şeklinde konuştu.