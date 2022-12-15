Konut fiyatları uçuyor

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen “REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi” sonuçlarına göre, konut fiyatlarında 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre %2.33, geçen yılın aynı dönemine göre %99.43 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %322.20 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %2.64 oranında nominal azalış, 2+1 konut tipinde %4.64 oranında nominal artış, 3+1 konut tipinde %3.31 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde %0.61 oranında nominal artış gerçekleşti.

Markalı konut projelerinde %3.33 erime yaşandı

Markalı konut projeleri stok erime hızında ise; 2022 Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %3.33 oranında erime yaşandı. 2022 Kasım ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların %72.97’si bitmiş konut stoklarından, %27.03’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu.

1+1 konutlar tercih ediliyor

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, 2022 Kasım ayında peşinat kullanım oranı %72.88, banka kredisi kullanım oranı %5.22 ve senet kullanım oranı ise %21.90 olarak gerçekleşti. 2022 Kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %2.56’lık kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, 2022 Kasım ayında, yabancıların %55.56’sı daire tipi tercihinde ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutları tercih etti.