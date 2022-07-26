‘Konut satışlarında artış devam edebilir’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 11.7 oranında arttı. İstanbul 27 bin 998 konut ile her zaman olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Onu 13 bin 303 konut satışıyla Ankara takip etti. Verilere göre yılın ilk 6 ayında da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31.4’lük bir artış gözlemlendi.

Ankara merkezli NATA Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, TÜİK’in açıkladığı rakamları yorumladı.

Tanık, “TÜİK’in verileri bize konut sektörünün hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini, vatandaşlar için de gayrimenkulün en değerli yatırım aracı olarak cazibesini koruduğunu gösteriyor. Bunu ülkemize ve inşaat sektörüne olan güvenin rakamsal ifadesi olarak da okuyabiliriz.” dedi.

“Enflasyonist ortam talebi canlı tutuyor”

NATA Holding olarak yılın ilk 6 aylık döneminde önemli satış rakamlarına ulaştıklarını belirten Yusuf Tanık, konut satışlarının artarak devam etmesini beklediklerini söyledi. Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyonist ortamda birikimlerini korumak isteyenler yatırım amaçlı gayrimenkule yöneliyor. Bununla birlikte nüfus artışı, evlilik, çocuk sahibi olanların evlerini büyütme ihtiyacı oturum tarafındaki talebi canlı tutuyor. Haliyle bu hem ikinci el hem de sıfır konut piyasasına olumlu yansıyor. Özetle müşteriler de firmalar da mutlu.”

Yusuf Tanık, “Konut fiyatlarındaki artış devam edecek mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyonist ortam nedeniyle dünya piyasasında emtia fiyatları sürekli artıyor. Konut arzında tedarik kaynaklı yaşanan sıkıntılar da cabası. Haliyle bu negatif durumlar otomatik olarak konut maliyetlerine yansıyor. Yani ortaya çıkan fiyat artışları kâr amaçlı değil, maliyet kaynaklı gerçekleşiyor.”

“Kademeli fiyat artışı öngörüyoruz”

Konut fiyatlarındaki artışın bir süre de olsa devam edeceğini ancak sert bir artış beklemediklerini ifade eden Yusuf Tanık, “Geçtiğimiz yıl gibi sert bir artış değil, kademeli artışlar olacaktır. Döviz kuru da şu anki seviyelerinde kalırsa bu bahsettiğim kademeli artış daha net belli olur. Fakat döviz kurunda hızlı bir artış yaşanırsa bu fiyatlara da yansır.” değerlendirmesinde bulundu. Tanık, Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasının satış oranını çok fazla etkilemediğini, bu noktada Ukrayna ve Rus vatandaşlarının taleplerinin piyasayı canlı tuttuğunu söyledi.

B2Press’in katkılarıyla...