Konutların elektrik tüketim arttı, AVM ve ticarethanelerde azaldı

Leyla İLHAN

İSTANBUL- CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. Pandemi sürecinde taşınma hareketi ve elektrik tüketiminin seyrini gösteren rapora göre salgın ile mücadele kapsamında evde kalmanın teşvik edilmesi ve kısıtlamaların etkisi ile mesken abonelerinin elektrik tüketimi arttı. Sanayide de artış sürerken, AVM ve cafe ve restoran gibi ticarethanelerde ise tüketim düşüş gösterdi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, pandemide en yüksek tüketim artışının, İstanbul’un sayfiye yerleri olarak bilinen Silivri ve Çatalca’da yaşandığını söyledi. 2020 yılında Silivri’deki elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 21, Çatalca’da ise yüzde 19 yükseldiğini aktaran Bakal, en fazla tüketimin ise Esenyurt, Küçükçekmece Bağcılar’da gerçekleştiğini kaydetti.

Sanayideki artışın ise 2020’in sonunda daha da hızlanarak, 2019’a göre daha fazla tüketimin yapıldığını aktaran Bakal, “Bu demek ki üretim durmadı. Ancak kapanmalar nedeniyle AVM ve cafe ve restoranların tüketiminde düşüş oldu. Bu da ticari tüketimimizi olumsuz etkiledi.” diye konuştu.

Yabancıların abone hareketliliği sürdü

Pandemi ile birlikte İstanbul’un Avrupa Yakası’nda taşınma hareketliliğinin 2020’de yüzde 29,7 azaldığını söyleyen Bakal, 2019’da 753 bin 323 olan toplam taşınma hareketinin 2020’de 529 bin 464 seviyelerine indiğini belirtti.

Yabancı abone hareketliliğindeki artışın ise sürdüğünü aktaran Halit Bakal, “Türkiye bu dönemde dışarıya kapanmadığı için yabancı abone sayımız yüzde 21,6 oranında artarak 149, 946’da 182 bin 45’e çıktı. 163 ülkeden abone yaptık. İlk sırada Suriyeliler yer alıyor.” dedi.

Gençler Esenyurt'tan, 65 yaş üstü Esenyurt'tan ayrıldı

Yaş gruplarına göre taşınma hareketine bakıldığında ise 2020’de aboneliğini sonlandıran 254 abonenin 82 binini 35 yaş altı gençler olurken, 25 bini 65 yaş üstünden oluştu. Pandemi nedeniyle aile yanına dönen gençler arasında 15 bin iptalle en fazla aboneliğini bitirildiği ilçelerin başında Esenyurt gelirken, Esenyurt’u 5 bin iptalle Küçükçekmece izledi. 65 yaş üstünün en fazla Küçükçekmece’den ayrıldığı kaydedilirken, en fazla taşındıkların ilçelerin başında ise Beşiktaş, Çatalca, Bakırköy ve Silivri geldi.

2015-2020 arasında 3,5 milyon abone yer değiştirdi

Raporda Türkiye’nin mega kenti İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2015 yılından bu yana olan toplam taşınma rakamlarına da yer verildi. Buna göre 2015-2020 yılları arasında, bölgedeki toplam taşınma hareketi 3,5 milyona yaklaştı. Bu dönem içinde CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in abone sayısını 442 bin artırarak 4,4 milyon çıkardı.

6 yılda 185 bin konut dönüşüme girdi

Halit Bakal, son 6 yılda 184 bin 805 abonenin kentsel dönüşüm nedeniyle aboneliğinin sonlandırıldığını kaydetti. Bakal, 2020 yılı içinde bu oranın 26 bin olarak gerçekleştiğini söyledi. En fazla tahliye talebinin ise Bahçelieveler, Bağcılar ve Avcılar’dan geldiğini aktaran Bakal, kasım ayında taleplerin en üst düzeye çıktığını belirtti.