Konutta 2025'te 'rekor' bekleniyor

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ko­nut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en faz­la olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sı­rasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt ola­rak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satış­ları aralık ayında bir önceki yı­lın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında artarak 212 bin 637 oldu. Türkiye genelinde ipotek­li konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına gö­re yüzde 285,3 oranında arta­rak 23 bin 277 oldu. 2024 yılın­da gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla gö­re yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu. Toplam ko­nut satışları içinde ipotekli sa­tışların payı aralık ayında yüz­de 10,9, 2024 yılında yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Aralık ayın­da 5 bin 980; 2024 yılında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları 2024’te yüzde 25,9 arttı

Türkiye genelinde diğer ko­nut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüz­de 42,9 oranında artarak 189 bin 360 oldu. 2024 yılında gerçekle­şen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 25,9 ora­nında artarak 1 milyon 319 bin 539 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı aralık ayın­da bir önceki yılın aynı ayına gö­re yüzde 49,5 oranında artarak 76 bin 629 oldu.

İlk el konut sa­tışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,6 oranında artarak 484 bin 461 olarak ger­çekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı aralık ayında yüzde 36,0, 2024 yılında yüzde 32,8 oldu. Türkiye genelinde ikinci el ko­nut satış sayısı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüz­de 55,7 oranında artarak 136 bin 8 oldu. İkinci el konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 oranında artarak 993 bin 564 olarak gerçekleşti.

Yabancıya satış azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu. 2024 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya Federasyonu, 2 bin 166 ile İran ve bin 631 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 438 ile Rusya Federasyonu, 239 ile İran ve 181 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Fiyatlar artmadı, talep öne çekildi

-GYODER Başkanı Neşecan Çekici: Geçen sene konut fiyatlarının reel olarak artmadı. Bu durum 2023 genelinde ve 2024’ün ilk yarsında ertelenen konut talebini yeniden harekete geçirdi. Yılın ikinci yarısında konut satış adetlerinin 1 milyona yaklaştı. Faizlerde yaşanacak bir miktar düşüşün konut satışlarını artıracağına inanıyoruz. Faizlerinin düşmesiyle pazarda tekrar bir canlanma öngörüyoruz. 2025’te rekor tazelenebilir ve 1,5 milyon sınırını ilk kez aşabiliriz. .

Reel değer kaybı alıcıyı harekete geçirdi

-KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova: Konut fiyat artışının enflasyonun gerisinde kalması ve reel olarak değer kaybı olması alıcıyı harekete geçirdi. Ayrıca, üretici şirketlerinin kendi vadelendirme sistemlerini tüketiciye sunmalarının etkisi de bulunuyor.

Özel faiz kampanyaları ilgiyi artırdı

-AYİDER Başkanı Hakan Şişik :. Faizlerin inmesi sonrası fiyatların artacağı yönündeki beklenti ve kira artışlarında ocak ayıyla birlikte yükseliş birçok kişiyi konut kredisine yönlendirdi.Firmaların özel faiz kampanyaları ve ödeme koşullarına olan ilginin de artığını söyleyebiliriz.

KKM ve altından çıkan konuta yöneldi

-İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan: Son aylarda özellikle KKM’den ve altından çıkan birikimler konuta yönelirken, mevduat faizlerinin düşeceğini öngören ve gayrimenkuldeki fırsatları değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı konuta yöneldi.

Yakalanan ivme yukarı taşınmalı

-Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Vatandaş, konutun güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi. Ciddi bekleyen talep var, ev sahipliği yüzde 55’lere gerilemiş durumda. Bu tablonun değişmesi için yakalanan ivmenin daha da yukarı taşınması şart.

Alternatif modeller geliştirilmeli

-Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Ev sahipliği oranında gerileme yaşanıyor. Oranımız yüzde 55’lere doğru geriliyor. Fuzul Topraktan ve aşamalı konut edindirme modeli gibi alternatif konut edinim modelleriyle konut sahipliği oranını yukarıya çıkarılmalı.

2025’te satışlar daha da artacak

-EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş: Sıfır konut satışında yaklaşık 500 bin adetle son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Bunda biriken talebin etkisi çok büyük. 2025’te konut satışlarındaki hareketlenme daha da artacak. Yeni rekorlar görebiliriz.