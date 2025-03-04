“Konutta fırsat fiyat dönemindeyiz”

Hamide HANGÜL

Emlak Konut’un ‘Kazançlı Yatırım’ kampanyası konut sektöründe talebi harekete geçirdi. Türkiye genelinde 25 projeyi kapsayan kampanyayla alıcılar satış ofislerini doldurmaya başladı. Kampanyaya dahilindeki 25 projeden biri de DAP’ın Yeni Levent projesi. Geçen hafta ilk teslimlerin başladığı projede üç seçenek sunuluyor.

Bu kapsamda peşinatsız yüzde 0,99 vade farkı ile 60 ay vade, bir yıl ödemesiz yüzde 1,29 vade farkı ile 60 ay vade ve ‘leasing modeli ile 1,89’dan başlayan oranlar ve 120 aya varan vadeli satış imkanı sunuluyor. Kampanya 23 Mart’a kadar geçerli olacak. Ayrıca DAP bünyesinde peşinatsız vade farksız 24 ay vade seçeneği de söz konusu. Gayrimenkul editörleriyle bir araya gelen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP tarihinde bir ilke imza attıklarını ve çok özel bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Yeni Levent’in, geniş yeşil alanları ve meyve ağaçlarıyla şehirden kopmadan doğayı yaşamak isteyenlerin adresi olacağını ifade eden Ziya Yılmaz, “DAP Yeni Levent’te başlattığımız bu kampanya, konut yatırımını erteleyenler ve kazançlı yatırım yapmak isteyenler için büyük fırsat olacak” dedi. “448 bağımsız bölümün teslimine başladık" DAP Yeni Levent projesinin toplam 1.019 bağımsız bölüme sahip, iki etaptan oluştuğunu belirten Ziya Yılmaz, “İlk etapta bulunan 448 bağımsız bölümün teslimlerini yapmaya başladık.

İkinci etabın inşaatı da aynı hızla devam ediyor” dedi. “Bazı dönemler konut alıcısı dönemsel olarak talebi erteliyor. “Fakat her erteleme sonrasında satışlar tekrar ciddi anlamda artıyor” diyen Ziya Yılmaz, “Son 6 aydır bu dönemdeyiz. Bekleyen talep alıma dönmeye başladı. Kampanya da bu hareketliliği destekleyecek.

Bu dönemde hiç peşinat vermeden ev almak, bir yıl taksit ödememek ya da 1,89 faizle 120 ay kredi çekmek çok önemli bir avantaj” ifadelerini kullandı. Konut alıcılarının bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğine vurgu yapan Ziya Yılmaz, “Son 4 yıla baktığınız zaman bazı emtia kalemlerinin 18 ila 20 kat arasında arttığını görüyoruz. Buna bir de işçilik maliyetlerindeki artışı koyduğumuzda hesap çok net ortaya çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında, emtia fiyatlarındaki artış, konut fiyatlarına yansımadı. Bu makas eninde sonunda kapanmak zorunda. Özetle konut alıcısının bu durumu iyi analiz edip fırsatları iyi değerlendirmesi lazım.

Devam eden projelere gerçek maliyet artışı yapılmadı ama yeni projeler yeni maliyetle satışa çıkacak. Konutta kaçırılmayacak bir fırsat fiyat döneminin içindeyiz” dedi. İstanbul ve İzmir’de yeni projelere hazırlanıyor DAP Yeni Levent ve DAP Çeşme projelerinde inşaatın sürdüğünü ifade eden Ziya Yılmaz, yeni yatırımlar için hazırlık yaptıklarını kaydetti. Yılmaz, “İstanbul’da Pendik’te 2 bin konutluk büyük bir projemiz olacak. Ataşehir ve Beykoz ilçelerinde de çalışmamız var. Yine İzmir’de 1000 konut yapılabilecek bir arsamız mevcut. 2025 sonu ve 2026’da bu projeleri de uygun şartlarda alıcıya sunacağız” diye konuştu.

Erişilebilir konut için çözüm arsa

Dar gelirli için yeni üretim modeline ihtiyaç olduğunu söyleyen Ziya Yılmaz, “Türkiye’de ev sahipliği oranı yüzde 56 seviyesine indi. Bunu bir sinyal olarak algılamamız ve oranı yüzde 70’lere çıkarmamız gerek. Arsa maliyeti özel sektörün erişilebilir konut yapmasının önündeki en büyük engel. İstanbul’da kat karşılığı oranı ortalama yüzde 50. Eğer kamu yüzde 10 oranla arsa geliştirir ve vergi avantajı sağlarsa özel sektör dar ve orta gelirliye de konut üretir. TOKİ bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ama özel sektörün üretim gücü de sisteme eklenmeli " dedi.