Konya, bu yıl savunma ihracatında rekor bekliyor

Savunma sanayisindeki yükselişiyle öne çıkan Konya, yılın ilk 8 ayında 131 milyon 671 bin dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 4’üncü sıraya yerleşti. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sektörün yıl sonunda yeni bir rekora hazırlandığını vurguladı.

2024 yılında 165 milyon 700 bin dolarlık savun­ma ve havacılık sanayi ihracatı yapan Konya, bu yılın ilk 8 ayında 131 milyon 671 bin dolarlık ihracatla Türkiye ge­nelinde 4. sıraya yerleşti. Kon­ya Sanayi Odası (KSO) Başka­nı Mustafa Büyükeğen, Kon­ya’nın Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayi ihracatında­ki payının yüzde 2,5’a yükseldi­ğini belirterek sektörün yıl so­nunda yeni bir rekora hazırlan­dığını ifade etti.

Konya Sanayi Odası olarak şehrin savunma ve havacılık sanayisindeki üretim kabiliye­tini artırmak amacıyla önem­li çalışmalar yürüttüklerini anlatan Büyükeğen, “Odamı­zın kurduğu Bütünsel Güven­lik, Sağlık ve Teknoloji Küme­miz (BÜSAT) sektörel çalışma­larına aralıksız devam ediyor.

Sektöre yönelik yürüttüğümüz 5 milyon dolarlık Ur-Ge Pro­jemiz ile sanayicilerimize ih­tiyaç analizi, yurt dışı pazar­lama faaliyetleri ve tanıtım destekleri sunuyoruz. Ayrıca Konya Savunma Sanayi Teda­rikçi Buluşmalarımız ile Kon­yalı sanayicilerimizi sektörle buluşturmaya devam ediyoruz.

Yürüttüğümüz çalışmaların katkısıyla Konya’mız; Ankara, İstanbul ve Eskişehir’in ardın­dan savunma sanayi ihracatın­da Türkiye’nin 4. büyük ili hali­ne geldi. Konya’da Milli Savun­ma Bakanlığı onaylı tedarikçi firma sayımız 51’e, Savunma Sanayi Yetenek Envanteri (YE­TEN) Projesi’ne katılan fir­ma sayımız 106’ya, Endüstri­yel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’na (EY­DEP) katılan firma sayımız ise 46’ya yükseldi” dedi.

Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 16 kat büyüdü

Bu yıl 8’incisini düzenleye­cekleri Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ile ilgi­li de bilgiler veren Büyükeğen, “Odamız tarafından ilki 2014 yılında gerçekleştirilen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Bu­luşmalarımızı bu yıl, Cumhur­başkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerin­de, Milli Savunma Bakanlığı­mız ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle 5-7 Kasım tarih­leri arasında TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde düzenleye­ceğiz.

2014 yılında 500 metre­karelik bir alanda gerçekleşti­rilen Savunma Sanayi Tedarik­çi Buluşmalarımızı bu yıl 8 bin 100 metrekarelik bir alanda ya­pacağız. Böylece organizasyo­numuz 16 kat büyümüş olacak. Savunma ve havacılık sanayin­de gururumuz olan Aselsan, Roketsan, STM, BMC gibi ana sanayilerimiz ve tedarikçilerin de katılacağı organizasyonu­muz, yerli tedarikçilerin ulusal ve uluslararası savunma proje­lerine entegre olmasına olanak sağlayacak. İlgi duyan herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükeğen, 8. Konya Savun­ma Sanayi Tedarikçi Buluşma­ları’na katılmak isteyenlerin savunma.kso.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini söz­lerine ekledi.

