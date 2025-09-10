Konya, bu yıl savunma ihracatında rekor bekliyor
Savunma sanayisindeki yükselişiyle öne çıkan Konya, yılın ilk 8 ayında 131 milyon 671 bin dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 4’üncü sıraya yerleşti. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sektörün yıl sonunda yeni bir rekora hazırlandığını vurguladı.
2024 yılında 165 milyon 700 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapan Konya, bu yılın ilk 8 ayında 131 milyon 671 bin dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 4. sıraya yerleşti. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayi ihracatındaki payının yüzde 2,5’a yükseldiğini belirterek sektörün yıl sonunda yeni bir rekora hazırlandığını ifade etti.
Konya Sanayi Odası olarak şehrin savunma ve havacılık sanayisindeki üretim kabiliyetini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Büyükeğen, “Odamızın kurduğu Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümemiz (BÜSAT) sektörel çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Sektöre yönelik yürüttüğümüz 5 milyon dolarlık Ur-Ge Projemiz ile sanayicilerimize ihtiyaç analizi, yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve tanıtım destekleri sunuyoruz. Ayrıca Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız ile Konyalı sanayicilerimizi sektörle buluşturmaya devam ediyoruz.
Yürüttüğümüz çalışmaların katkısıyla Konya’mız; Ankara, İstanbul ve Eskişehir’in ardından savunma sanayi ihracatında Türkiye’nin 4. büyük ili haline geldi. Konya’da Milli Savunma Bakanlığı onaylı tedarikçi firma sayımız 51’e, Savunma Sanayi Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi’ne katılan firma sayımız 106’ya, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’na (EYDEP) katılan firma sayımız ise 46’ya yükseldi” dedi.
Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 16 kat büyüdü
Bu yıl 8’incisini düzenleyecekleri Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ile ilgili de bilgiler veren Büyükeğen, “Odamız tarafından ilki 2014 yılında gerçekleştirilen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı bu yıl, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle 5-7 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde düzenleyeceğiz.
2014 yılında 500 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı bu yıl 8 bin 100 metrekarelik bir alanda yapacağız. Böylece organizasyonumuz 16 kat büyümüş olacak. Savunma ve havacılık sanayinde gururumuz olan Aselsan, Roketsan, STM, BMC gibi ana sanayilerimiz ve tedarikçilerin de katılacağı organizasyonumuz, yerli tedarikçilerin ulusal ve uluslararası savunma projelerine entegre olmasına olanak sağlayacak. İlgi duyan herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Büyükeğen, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’na katılmak isteyenlerin savunma.kso.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.