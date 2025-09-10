Konya, bu yıl savunma ihracatında rekor bekliyor

2024 yılında 165 milyon 700 bin dolarlık savun­ma ve havacılık sanayi ihracatı yapan Konya, bu yılın ilk 8 ayında 131 milyon 671 bin dolarlık ihracatla Türkiye ge­nelinde 4. sıraya yerleşti. Kon­ya Sanayi Odası (KSO) Başka­nı Mustafa Büyükeğen, Kon­ya’nın Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayi ihracatında­ki payının yüzde 2,5’a yükseldi­ğini belirterek sektörün yıl so­nunda yeni bir rekora hazırlan­dığını ifade etti.

Konya Sanayi Odası olarak şehrin savunma ve havacılık sanayisindeki üretim kabiliye­tini artırmak amacıyla önem­li çalışmalar yürüttüklerini anlatan Büyükeğen, “Odamı­zın kurduğu Bütünsel Güven­lik, Sağlık ve Teknoloji Küme­miz (BÜSAT) sektörel çalışma­larına aralıksız devam ediyor.

Sektöre yönelik yürüttüğümüz 5 milyon dolarlık Ur-Ge Pro­jemiz ile sanayicilerimize ih­tiyaç analizi, yurt dışı pazar­lama faaliyetleri ve tanıtım destekleri sunuyoruz. Ayrıca Konya Savunma Sanayi Teda­rikçi Buluşmalarımız ile Kon­yalı sanayicilerimizi sektörle buluşturmaya devam ediyoruz.

Yürüttüğümüz çalışmaların katkısıyla Konya’mız; Ankara, İstanbul ve Eskişehir’in ardın­dan savunma sanayi ihracatın­da Türkiye’nin 4. büyük ili hali­ne geldi. Konya’da Milli Savun­ma Bakanlığı onaylı tedarikçi firma sayımız 51’e, Savunma Sanayi Yetenek Envanteri (YE­TEN) Projesi’ne katılan fir­ma sayımız 106’ya, Endüstri­yel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’na (EY­DEP) katılan firma sayımız ise 46’ya yükseldi” dedi.

Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 16 kat büyüdü

Bu yıl 8’incisini düzenleye­cekleri Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ile ilgi­li de bilgiler veren Büyükeğen, “Odamız tarafından ilki 2014 yılında gerçekleştirilen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Bu­luşmalarımızı bu yıl, Cumhur­başkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerin­de, Milli Savunma Bakanlığı­mız ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle 5-7 Kasım tarih­leri arasında TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde düzenleye­ceğiz.

2014 yılında 500 metre­karelik bir alanda gerçekleşti­rilen Savunma Sanayi Tedarik­çi Buluşmalarımızı bu yıl 8 bin 100 metrekarelik bir alanda ya­pacağız. Böylece organizasyo­numuz 16 kat büyümüş olacak. Savunma ve havacılık sanayin­de gururumuz olan Aselsan, Roketsan, STM, BMC gibi ana sanayilerimiz ve tedarikçilerin de katılacağı organizasyonu­muz, yerli tedarikçilerin ulusal ve uluslararası savunma proje­lerine entegre olmasına olanak sağlayacak. İlgi duyan herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükeğen, 8. Konya Savun­ma Sanayi Tedarikçi Buluşma­ları’na katılmak isteyenlerin savunma.kso.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini söz­lerine ekledi.