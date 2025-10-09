Konya, makine sanayisindeki gücüyle küresel rekabette öne çıkacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, TİAD iş birliği ve MİB, Konya Ticaret Odası, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerini ağırlayacak. CNC ve talaşlı imalat makinelerinden sac işleme teknolojilerine, kalite kontrol sistemlerinden en güncel yazılımlara kadar geniş bir ürün yelpazesi, dört gün boyunca sergilenecek.

Fuarın ihracata yüksek oranda katma değer sağlaması bekleniyor. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, açılışta Konya’nın makine üretiminde marka şehir haline geldiğini vurguladı. Öztürk, “Sanayimizdeki güçlü altyapı, nitelikli insan kaynağı ve girişimci ruhumuz sayesinde hem iç pazarda hem de küresel ölçekte rekabet edebiliyoruz. Türkiye ihracatında Konya’nın payı 2002’de binde 3 iken, bugün yüzde 1,70’e ulaştı. Hedefimiz bu oranı yüzde 3’e çıkarmak ve makine sektörü bu hedefin lokomotifi olacaktır” dedi.

Tüyap Fuarlar Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise MAKTEK Konya’nın sadece makine sergisi değil, Türkiye’nin üretim geleceğinin de yansıması olduğunu belirtti. Fuar, 45 bin m2 alanda 350 firma ve temsilciliği ile 40 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Ersözlü, “Fuar boyunca Rusya, Türk Cumhuriyetler, Balkanlar ve Kuzey Afrika’dan gelen 30 ülkeden alım heyetleri katılımcılarla buluşacak. Ülkemizden de 63 ilden ziyaretçi talepleri var. Fuardan 250 milyon dolarlık ticaret hacmi bekliyoruz” dedi.

“Yerli ve milli teknolojilerimizin gövde gösterisi olacak”

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, MAKTEK Konya’yı “verimlilik fuarı” olarak nitelendirdi. Akyüz, “Türkiye’nin verimlilik sorununa çözüm sunacak yapay zekâ destekli dijital çözümler ve yeni nesil makineler bu fuarda sergilenecek. Bu sayede sanayici, üretim süreçlerini dijital ortamda planlayarak rekabet gücünü artıracak” ifadelerini kullandı.

MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek ise Türk makine imalatçılarının gücünü vurgulayarak, “MAKTEK Konya, yerli ve milli teknolojilerimizin ne kadar ileri seviyeye ulaştığını gösterecek. Konya’dan yükselecek üretim sinerjisi, Türkiye’nin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirecektir” diye konuştu. Fuar, otomotivden savunma sanayisine, medikalden ambalaja kadar tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu makineleri bir araya getirerek, katılımcılara iş bağlantıları ve teknoloji transferi fırsatları sunacak.