Konya’da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Konya’da geçen yıl 2 milyon ton dolayında olan buğday rekoltesinde kuraklığın da etkisiyle yüzde 10-15 oranında bir düşüş yaşanarak 1,7- 1,8 milyon ton civarında olabileceği tahmin ediliyor.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
2025 yılı saha gözlemleri ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bildirimlerine göre Konya genelinde ekmeklik buğday ekim alanlarında yüzde 5 dolayında bir artış olduğu, makarnalık buğday ve arpa ekim alanlarında yüzde 5 dolayında bir azalma olduğunun gözlendiğini belirten Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tekbaş, “Özellikle bu yıl geçen yıl mısır ekimi yapılan yerlere buğday ekiminde bir artış gözlendi.
Bu sezon ekimlerin geç yapılması ve kasım ayının yağışlı geçmesi ile bölge genelinde önemli bir çıkış sorunu yaşanmamıştır. Kuru arazilerde aralık ve ocak aylarının kurak geçmesi bitkilerin kardeşlenmesini biraz olumsuz etkilemiştir. Mayıs ayı başına kadar kıraç alanlarda bölge genelinde bitki gelişimleri hep bıçak sırtında gerçekleşmiştir. Toprakta fazla bir nem stoğu olmadığı için bitki gelişiminin çok hızlandığı mayıs ayındaki yağışlar rekolte üzerine çok belirleyici olmuştur.
Başta Konya olmak üzere Karaman, Aksaray ve çevresinde 11 Nisan’da yaşanan soğuk stresi mayıs ayında yağışların geç gelmesi ile birleşince çoğu kıraç araziler biçilemeyecek konuma gelmiştir. Bölgede sıcak soğuk dengesizliği nedeni ile oluşan stres kaynaklı bitkiler çok kısa boyda başak çıkarmışlardır. Bölgede mayıs ayı sonunda gelen yağışlar Sivas- Kayseri, Yozgat gibi rakımı yüksek illerde daha fazla yararlı olurken, Konya’nın ova kesiminde kıraçta beklenen faydayı sağlamamıştır” dedi.
“Buğday bitki boylarında kısalma var”
“Bu yıl buğdayda bitki boylarının beklenin altında olduğu görülmektedir ve bu durum gerek sap-saman gerekse dolaylı yönden dane verimi üzerine olumsuz yansımıştır” diye belirten Tekbaş, “Konya ve Yozgat illerinde yağış düşüklüğü çok daha belirgin olmuştur. Yağışlar bölgede çok lokal düşmesi nedeni ile bu rakamların illerdeki her ilçeyi temsil etmediği gözlenmiştir. Özellikle Konya, Karaman, Eskişehir ve Aksaray illerinde kuru tarımdan daha çok sulu tarımda buğday ekili alanların olması rekolte yönünden kuraklık kaynaklı açıkları kapatmak için olumlu bir durum olarak görülmektedir. Sulu buğday tarlalarında başakların tane doldurması istenilen şekilde olmuştur. Mayıs ayı yağışları normal seyrinde düşmemiş ve çok geç gelmiştir, bu durum rekolteyi olumsuz etkilemiştir” dedi