Konya’da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

2025 yılı saha gözlemleri ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bil­dirimlerine göre Konya genelin­de ekmeklik buğday ekim alan­larında yüzde 5 dolayında bir ar­tış olduğu, makarnalık buğday ve arpa ekim alanlarında yüzde 5 dolayında bir azalma olduğu­nun gözlendiğini belirten Orta Anadolu Un Sanayicileri Derne­ği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tekbaş, “Özellikle bu yıl geçen yıl mısır ekimi yapılan yerlere buğ­day ekiminde bir artış gözlendi.

Bu sezon ekimlerin geç yapılma­sı ve kasım ayının yağışlı geçme­si ile bölge genelinde önemli bir çıkış sorunu yaşanmamıştır. Ku­ru arazilerde aralık ve ocak ay­larının kurak geçmesi bitkilerin kardeşlenmesini biraz olumsuz etkilemiştir. Mayıs ayı başına ka­dar kıraç alanlarda bölge gene­linde bitki gelişimleri hep bıçak sırtında gerçekleşmiştir. Top­rakta fazla bir nem stoğu olma­dığı için bitki gelişiminin çok hızlandığı mayıs ayındaki yağış­lar rekolte üzerine çok belirleyi­ci olmuştur.

Başta Konya olmak üzere Karaman, Aksaray ve çev­resinde 11 Nisan’da yaşanan so­ğuk stresi mayıs ayında yağışla­rın geç gelmesi ile birleşince ço­ğu kıraç araziler biçilemeyecek konuma gelmiştir. Bölgede sıcak soğuk dengesizliği nedeni ile olu­şan stres kaynaklı bitkiler çok kı­sa boyda başak çıkarmışlardır. Bölgede mayıs ayı sonunda gelen yağışlar Sivas- Kayseri, Yozgat gibi rakımı yüksek illerde daha fazla yararlı olurken, Konya’nın ova kesiminde kıraçta beklenen faydayı sağlamamıştır” dedi.

“Buğday bitki boylarında kısalma var”

“Bu yıl buğdayda bitki boylarının beklenin altında olduğu görülmek­tedir ve bu durum gerek sap-sa­man gerekse dolaylı yönden dane verimi üzerine olumsuz yansımış­tır” diye belirten Tekbaş, “Konya ve Yozgat illerinde yağış düşüklü­ğü çok daha belirgin olmuştur. Ya­ğışlar bölgede çok lokal düşmesi nedeni ile bu rakamların illerdeki her ilçeyi temsil etmediği gözlen­miştir. Özellikle Konya, Karaman, Eskişehir ve Aksaray illerinde ku­ru tarımdan daha çok sulu tarımda buğday ekili alanların olması re­kolte yönünden kuraklık kaynaklı açıkları kapatmak için olumlu bir durum olarak görülmektedir. Sulu buğday tarlalarında başakların ta­ne doldurması istenilen şekilde ol­muştur. Mayıs ayı yağışları normal seyrinde düşmemiş ve çok geç gel­miştir, bu durum rekolteyi olum­suz etkilemiştir” dedi