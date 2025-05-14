Konya’da 3 bin öğrenci sanayici ile buluştu
Konya Sanayi Odası tarafından organize edilen ve Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen 2. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF’25), Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 75 firma ile 3 bine yakın öğrenciyi buluşturdu.
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Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Açılış konuşmasında sanayinin önündeki en büyük engelin insan kaynağı olduğunu söyleyen Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Bu konudaki çözümün tek yolu mesleki eğitim. Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, eğitime yapılan hiçbir yatırımın boşa gitmeyeceğine inanıyor, bu inançla yatırım yapmaya, proje geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.