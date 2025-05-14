Konya’da 3 bin öğrenci sanayici ile buluştu

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Açılış konuşmasında sanayinin önündeki en büyük engelin insan kaynağı olduğunu söyleyen Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Bu konudaki çözümün tek yolu mesleki eğitim. Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, eğitime yapılan hiçbir yatırımın boşa gitmeyeceğine inanıyor, bu inançla yatırım yapmaya, proje geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.