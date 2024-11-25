Konya’da kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Türki­ye’nin ikinci büyük tescilli bina taşıma projesini kamuoyuna ta­nıtan Meram Belediye Başka­nı Mustafa Kavuş, Tescilli Ada Etabı’nda tarihi yapıları yeni­den canlandırarak dün ile bu­gün ve yarını buluşturdukla­rını ifade ederek, dönüşüm projesinin tamamı hakkında da bilgilendirmede bulundu. 3 milyar TL’yi aşan maliyetiy­le Meram ve Konya tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm Pro­jesi’nin etapları ve etaplarda ge­linen süreç hakkında da bilgi ve­ren Başkan Mustafa Kavuş, açık­lamasını şöyle sürdürdü; “Bu yüklü maliyet ile 40-50’den faz­la modern sosyal tesis yapabilir­dik ama burayı ayağa kaldırmayı, şehrin merkezine yeni bir vizyon ve vitrin kazandırmayı tercih et­tik.

Meram tarihinin en büyük, Konya’nın da bugüne kadarki en önemli projelerinden biri ko­numundaki Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Pro­jesi toplam 163 bin metrekare alanı kapsıyor. Yakın zamanda da Suriçi Çarşımızın diğer kıs­mı olan 1. Etap çalışmalarımızı da tamamlayacağız.”