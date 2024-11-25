Konya’da kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı
Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Suriçi Çarşısı ilk etap ofis ve iş yerlerinden sonra Tescilli Ada Etabı da bitirildi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşıma projesini kamuoyuna tanıtan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Tescilli Ada Etabı’nda tarihi yapıları yeniden canlandırarak dün ile bugün ve yarını buluşturduklarını ifade ederek, dönüşüm projesinin tamamı hakkında da bilgilendirmede bulundu. 3 milyar TL’yi aşan maliyetiyle Meram ve Konya tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin etapları ve etaplarda gelinen süreç hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu yüklü maliyet ile 40-50’den fazla modern sosyal tesis yapabilirdik ama burayı ayağa kaldırmayı, şehrin merkezine yeni bir vizyon ve vitrin kazandırmayı tercih ettik.
Meram tarihinin en büyük, Konya’nın da bugüne kadarki en önemli projelerinden biri konumundaki Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi toplam 163 bin metrekare alanı kapsıyor. Yakın zamanda da Suriçi Çarşımızın diğer kısmı olan 1. Etap çalışmalarımızı da tamamlayacağız.”