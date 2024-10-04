"Kooperatifleşme modelini özel sektör sırtlamalı”
Tarımda kurumsallaşmanın önemli olduğunu belirten İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, sektörde her şeyin devlete bırakıldığını, devletin geliştirdiği kooperatifleşme modelini özel sektörün sırtlaması gerektiğini söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Lojistikten teknolojiye tarımdan gayrimenkule kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteren İstanbul Holding, tarım sektöründeki şirketi Big Tarım ile Türkiye’de tarımsal kalkınmayı desteklemeye yönelik kapsamlı bir girişim başlattı.
Bademi daha katma değerli hale getirmek için 5 milyon dolar tesis yatırımı yapacak olan şirket, 2025’te faaliyete geçecek yeni tesisiyle badem yağı, badem sütü ve badem unu üretimine de başlamaya hazırlanıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını genişleterek su kaynaklarının etkin yönetimi ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik projeler geliştirdiklerini kaydeden İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, “Türk tarımını dünyaya duyurmak ve kalıcı bir süreklilik sağlamak adına attığımız adımlara sözleşmeli tarım modelimizi de ekledik.
Bu model ile yerli üreticimizi dünya ile rekabete hazırlayacağız. Ağaç sayımızı hızla artırarak ülkemizin badem üretiminde hakkettiği rakamlarına ulaşmasına katkı sağlayacağız” dedi. Kalsın, ayrıca Big Tarım’ı aldıktan sonra yaptıkları yatırımlar sonucunda şirket değerinin 1 milyar liraya ulaştığını bildirdi.
“Sanayici ile çiftçiyi bir araya getirilmeli"
Tarımda üretim modellerinde kurumsallaşmanın önemine değinen Murat Kalsın, tarımda her şeyin devlete bırakıldığını, devletin geliştirdiği kooperatifleşme modelini özel sektörün sırtlaması gerektiğini söyledi. “Sanayici ile çiftçiyi bir araya getiren oluşumlara ihtiyacımız var” diyen Kalsın, “Tüm işletmelerin bir arada hareket etmesiyle 10 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye tarımda kendi kendine yetebilir hale dönecektir. Big Tarım üretim modeliyle fark ortaya koyacak.
Badem çok verimli bir ağaç ve 1 ağaçtan 10 kilogram ürün alıyorsunuz. Ancak bizim modelimizde bademin yetiştirilmesi en son aşama. Öncesinde tarımda özel sektörün kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Ekip, yönetim, sermaye şart. Ondan sonra geriye markalaşma kalıyor. Global marka olmak istiyorsak markalaşmaya, pazarlamaya yatırım yapmak gerekiyor” diye konuştu.
Uşak’ta katma değerli üretim için tesis kuracak
Big Tarım olarak Uşak’ta 2 milyon metrekare alan üzerinde yer alan 85 bin ağacı ile sürdürülebilir badem üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Kalsın, yapay zekâ destekli sensör teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak, tarımda su, enerji ve gübre tasarrufu ile verim artışı elde etmeyi başardıklarını belirtti.
Yine Uşak’ta 5 milyon dolarlık yatırımla en yeni teknolojilere sahip kırma, işleme ve paketleme tesisi kurmaya hazırlandıklarını ileten Kalsın, “Türk tarımına sürdürülebilir bir değer kazandırmak hedefiyle de Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırdık. 2025’te faaliyete geçecek yeni tesisimizle badem yağı, badem sütü, badem unu üretimine de başlamaya hazırlanıyoruz. Badem üretiminde dünya çapında bir marka olma hedefiyle sürdürülebilir üretim ile yerli üreticiyi desteklemeye yönelik kapsamlı bir girişim başlattık” dedi.
Tarımsal kalkınmaya topyekûn destek
Türkiye’nin tarımsal üretimde yeniden kendi kendine yeten bir ülke konumuna erişebilmesi için üreticilerin desteklendiği, sürdürülebilir yöntemler ve global pazarlama stratejileriyle şekillenen kapsamlı bir yol haritası belirlediklerine dikkat çeken Kalsın, şöyle devam etti: “Topraktan sahaya uzanan değer zincirimizde sürdürülebilirliği merkeze alarak geliştirdiğimiz sözleşmeli tarım modeli ile üreticileri doğa dostu üretim yöntemleriyle tanıştırıyoruz.
Çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla su kaynaklarının etkin yönetimini sağlıyor, karbonsuz tarım ve biyo çeşitliliğin desteklenmesini sağlayan yenilikçi ve çevre dostu yöntemleri kullanıyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımı ile karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Yapay zekâ ve ileri teknoloji kullanarak verimliliği artırıyoruz. Bu sayede 1 ağaçtan aldığımız verimi 10 kilograma çıkardık.
Çevresel sürdürülebilirlik, su kaynaklarının korunması ve karbon emisyonlarının azaltılması ile yerel toplulukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimizle de tarımsal kalkınmayı topyekûn destekliyoruz. Big Tarım’ın 10 yıllık akademik bilgi birikimi ve saha tecrübesiyle kaynakların verimli kullanılmasına odaklanıyoruz. Basınç ayarlı damla sulama sistemimiz de bunlardan biri. 5 kuyumuzdan çıkan su kaynağını, iki adet 25 bin ton kapasiteye sahip sulama havuzumuzda dinlendirerek gübreyle birlikte kullanıyoruz. Böylece üretimde kalite standartlarının artırılmasına ve ürünlerin çeşitlendirilmesine katma değer sağlıyoruz.”
Badem tıptan kozmetiğe kadar çok geniş alanda kullanılıyor
Bademin tıptan gıda ve kozmetiğe kadar oldukça geniş bir alanda kullanılan stratejik bir ürün olduğunu söyleyen Murat Kalsın, “Yıllık 170 bin ton badem üretimiyle dünyada 6. sırada yer alan Türkiye, ürettiği bademin yüzde 80’ini ihraç ediyor. Amerika ise yıllık 1,5 milyon üretimiyle dünya lideri konumunda bulunuyor. Üretim kalitesini artırmaya yönelik sürdürülebilir projeler ile dünyadaki konumumuzu daha yukarılara taşıyabiliriz
Türkiye’deki badem ağaçlarının oldukça yaygın bir dağılım gösteriyor. Ülkemizdeki badem ağaçları Anadolu’nun neredeyse tamamının doğal bitki örtüsünü oluşturuyor. Yağından, kırığına kadar her hali ile ekonomik katma değer sağlayan bademin milli üretim değerlerimizden biri olarak tanınırlığını artırmaya yönelik programlar ile Türkiye’nin bu alandaki konumunu pekiştirebiliriz. Big Tarım olarak tarımsal kalkınmaya yönelik kapsamlı faaliyetlerimizle bu konuda üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.