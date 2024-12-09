Koren Kimya'dan kenevir bazlı PLA projesi

Güneş DOĞDU SOYLU

Proje kabul süreci ile başla­yan PLA bazlı kenevir projesi­ni önemsediklerini söyleyen Koren Kimya Yönetim Kuru­lu Başkanı Turgay Koçer, ilgili projeyi teknik ve ticari olarak başarı ile tamamladıkların­da yenilenen ama yenilmeyen bazlı ilk plastik hammadde üreticisi olmayı hedefledikle­rini belirtti.

Turgay Koçer, gü­nümüzde PLA’nın insan gıda­sına da konu olan patates, ni­şasta ve şeker kamışından yapıldığını ama kenevirin bu noktada ayrıştığını, projenin gerçekleşmesi durumunda çok farklı açılımlar sağlayacakları­nı ve bu konuda oldukça heye­canlı oldukları ifade etti.

Her geçen yıl düzenli ve sağ­lıklı bir şekilde büyüdüklerini ifade eden Koçer “Biz ürün ve hizmetimizi müşteri etrafında inşa ediyoruz, onun için müş­teri ile yakın bir çalışma anlayı­şı içeresindeyiz. Rakiplerin ne yaptıkları ile çok ilgilenmeyiz, daha çok biz ne yapacağız bu­nunla ilgileniriz. Bu bağlamda rekabette ve müşteri nazarında farklılaşıyoruz. Ürün teknolo­jimizi de bu farklılıklar üzerine kurduk” şeklinde konuştu.

İleri düzey laboratuvar hizmeti

İleri düzey laboratuvar hizmeti sunduklarına vur­gu yapan Koçer, “Ürün tasa­rım mimarimizi, diğer kat­kı masterbatch üreticilerinin konumlandırmasından fark­lı olarak; reoloji iyileştirici­ler, morfoloji değiştiriciler ve moleküler yapı modifiye edi­ciler olmak üzere tasarladık.

Müşterilerimize en iyi değeri ve en iyi çözümü sunma gay­reti içinde olmak adına ter­zi işi ürün portföyü, bilgili ve deneyimli mühendislik çö­zümleri ve satış sonrası servis anlayışı içinde, ürün portfö­yümüzü uygulamaya yönelik ‘üretimi verimli kılan ve nihai ürüne değer katan’ katkı tek­nolojisini tasarladık.

Müşte­rilerimizin beklentilerine yö­nelik en doğru uygulamaya en etkin katkıyı sağlamanın ya­nı sıra; eğitim faaliyetleri, tek­nik ve operasyonel danışman­lık ve ürün performans testleri ile ileri düzey laboratuvar hiz­meti sunarak farklı bir anlayış­la polimer endüstrisine Koren polimer katkıları ile değer kat­mak anlayışıyla yaklaşıp çalı­şıyoruz” diye konuştu.

Kimya ve polimer sektörü­nün uzmanlaşma gerektirdi­ğine dikkat çeken Koçer, “2015 yılı başı itibariyle yapmış ol­duğumuz gelişmiş fiziki şart­larımız ve ileri teknolojimiz­le, 2018 yılı ve 2023 yılında ge­nişleyen makine parkımız ile gerek ulusal olarak gerekse de Orta Asya, Balkanlar ve Orta­doğu’da geniş satış ağımız ile her geçen gün yükselen satış­larımızla faaliyetlerimizi ar­tırarak devam etmekteyiz.

Zengin ve katma değerli ürün­lerimiz ve kurduğumuz sa­tış ağımız sayesinde ulusalda ulaşmak istediğimiz her nok­taya ulaşabiliyoruz. Sektörü­müz ile ilgili fuarlara katılma­ya özen gösteriyoruz. Son ola­rak geçen hafta Plast Eurasia İstanbul 2024 Fuarına katılım sağladık ve gayet verimli gm­rüşmeler geçirdik”dedi.

Odaklı ürün gelişimi hedefleniyor

Kaynaklarını ve odaklarını ürünleri geliştirmeye ve ilerletmeye yönlendirdiklerini söyleyen Koren Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Koçer, “Ürün portföyümüzde, polipropilen(PP) ve polietilen(PE) hammadde ile üretim yapan üreticilere yönelik; reoloji improver (akış iyileştirici), kristal oryantasyon modifiers (şeffaflaştırıcılar), MFI modifiers (akış düzenleyiciler), özelleştirilmiş PPA plus ( proses katkısı), PCR ve inhouse geri dönüşüm iyileştirici katkılar, bağ yapıcı ajanlar ve enjeksiyon proses katkısı ile pazar konumlanması itibariyle eşsiz ve rakipsiz polimer katkı masterbatchlerinin üretimi ve pazarlaması gibi rakipsiz ve farklı bir ürün portföyü ile faaliyet gösteriyoruz. Bu bağlamla 2 patentli ürünümüz, 4 patent tescil sürecinde olan ve 3 patent başvuru aşamasında olan ürün sayımız mevcuttur” dedi.