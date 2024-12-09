Koren Kimya'dan kenevir bazlı PLA projesi
Katma değerli ve farklı ürün üretme hedefinde olan Koren Kimya, TÜBİTAK SAYEM üzerinden ve Dünya Bankası destekli, ilk ve tek kenevir bazlı PLA projesi yürütüyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
Proje kabul süreci ile başlayan PLA bazlı kenevir projesini önemsediklerini söyleyen Koren Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Koçer, ilgili projeyi teknik ve ticari olarak başarı ile tamamladıklarında yenilenen ama yenilmeyen bazlı ilk plastik hammadde üreticisi olmayı hedeflediklerini belirtti.
Turgay Koçer, günümüzde PLA’nın insan gıdasına da konu olan patates, nişasta ve şeker kamışından yapıldığını ama kenevirin bu noktada ayrıştığını, projenin gerçekleşmesi durumunda çok farklı açılımlar sağlayacaklarını ve bu konuda oldukça heyecanlı oldukları ifade etti.
Her geçen yıl düzenli ve sağlıklı bir şekilde büyüdüklerini ifade eden Koçer “Biz ürün ve hizmetimizi müşteri etrafında inşa ediyoruz, onun için müşteri ile yakın bir çalışma anlayışı içeresindeyiz. Rakiplerin ne yaptıkları ile çok ilgilenmeyiz, daha çok biz ne yapacağız bununla ilgileniriz. Bu bağlamda rekabette ve müşteri nazarında farklılaşıyoruz. Ürün teknolojimizi de bu farklılıklar üzerine kurduk” şeklinde konuştu.
İleri düzey laboratuvar hizmeti
İleri düzey laboratuvar hizmeti sunduklarına vurgu yapan Koçer, “Ürün tasarım mimarimizi, diğer katkı masterbatch üreticilerinin konumlandırmasından farklı olarak; reoloji iyileştiriciler, morfoloji değiştiriciler ve moleküler yapı modifiye ediciler olmak üzere tasarladık.
Müşterilerimize en iyi değeri ve en iyi çözümü sunma gayreti içinde olmak adına terzi işi ürün portföyü, bilgili ve deneyimli mühendislik çözümleri ve satış sonrası servis anlayışı içinde, ürün portföyümüzü uygulamaya yönelik ‘üretimi verimli kılan ve nihai ürüne değer katan’ katkı teknolojisini tasarladık.
Müşterilerimizin beklentilerine yönelik en doğru uygulamaya en etkin katkıyı sağlamanın yanı sıra; eğitim faaliyetleri, teknik ve operasyonel danışmanlık ve ürün performans testleri ile ileri düzey laboratuvar hizmeti sunarak farklı bir anlayışla polimer endüstrisine Koren polimer katkıları ile değer katmak anlayışıyla yaklaşıp çalışıyoruz” diye konuştu.
Kimya ve polimer sektörünün uzmanlaşma gerektirdiğine dikkat çeken Koçer, “2015 yılı başı itibariyle yapmış olduğumuz gelişmiş fiziki şartlarımız ve ileri teknolojimizle, 2018 yılı ve 2023 yılında genişleyen makine parkımız ile gerek ulusal olarak gerekse de Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu’da geniş satış ağımız ile her geçen gün yükselen satışlarımızla faaliyetlerimizi artırarak devam etmekteyiz.
Zengin ve katma değerli ürünlerimiz ve kurduğumuz satış ağımız sayesinde ulusalda ulaşmak istediğimiz her noktaya ulaşabiliyoruz. Sektörümüz ile ilgili fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Son olarak geçen hafta Plast Eurasia İstanbul 2024 Fuarına katılım sağladık ve gayet verimli gmrüşmeler geçirdik”dedi.
Odaklı ürün gelişimi hedefleniyor
Kaynaklarını ve odaklarını ürünleri geliştirmeye ve ilerletmeye yönlendirdiklerini söyleyen Koren Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Koçer, “Ürün portföyümüzde, polipropilen(PP) ve polietilen(PE) hammadde ile üretim yapan üreticilere yönelik; reoloji improver (akış iyileştirici), kristal oryantasyon modifiers (şeffaflaştırıcılar), MFI modifiers (akış düzenleyiciler), özelleştirilmiş PPA plus ( proses katkısı), PCR ve inhouse geri dönüşüm iyileştirici katkılar, bağ yapıcı ajanlar ve enjeksiyon proses katkısı ile pazar konumlanması itibariyle eşsiz ve rakipsiz polimer katkı masterbatchlerinin üretimi ve pazarlaması gibi rakipsiz ve farklı bir ürün portföyü ile faaliyet gösteriyoruz. Bu bağlamla 2 patentli ürünümüz, 4 patent tescil sürecinde olan ve 3 patent başvuru aşamasında olan ürün sayımız mevcuttur” dedi.