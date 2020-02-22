Koronavirüs, 29 milyar doları uçuracak!

22 Şubat 2020

Deniz KILINÇ

Çin’de ortaya çıkışından bu yana çeşitli ülkelere yayılan ve birçok sektörün tedarik zincirilerinin yanında hizmet sektörü şirketlerini de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını endişeleri, havayollarını da zarara uğratacak. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA), küresel hava taşımacılığı talebinin koronavirüs salgını sebebiyle 2009’dan bu yana ilk kez düşeceğini öngörüyor. Buna göre, küresel havayolu şirketlerinin toplamda en az 29 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. IATA öngörüsüne göre bu kayıp ağırlıklı olarak Asya-Pasifik bölgesinde görülecek. Çin merkezli havayollarının salgın sebebiyle 12.8 milyar dolar zarar etmesi beklenirken, buna paralel olarak IATA küresel havayolu hizmeti talebinin yüzde 0.6 daralacağını öngörüyor. Birlik, 2020 yılında küresel havayolu talebinde koronavirüs salgını öncesi yüzde 4.1 artış bekliyordu.

Yeni vakaların 500’den fazlası hapishane kaynaklı

Koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 76 bin 727’ye yükselirken, dünya genelinde salgın sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı ise 2 bin 247’ye ulaştı. Öte yandan, Hubei’de 11 bin 867 kişi tedavi edildi. Söz konusu vakaların 75 bin 467’sı Çin’de görüldü. Çin yönetimi, virüsün merkezi olarak da bilinen Hubei kentinden iki olmak üzere, ülke genelinde toplam dört hapishanede 512 yeni vaka görüldüğünü açıkladı. Çin’in devlete bağlı haber ajansı Xinhua’ya göre, Hubei’deki Wuhan kadın hapishanesinde 230 ve Shayang Hajin hapishanesinde 41 vaka, Shandong bölgesinde yer alan Rencheng hapishanesinde 207 vaka ve Zhejiang bölgesindeki Shilifeng hapishanesinde ise 34 Covid-19 vakası tespit edildi. Otoriteler Rencheng hapishanesindeki vakalardan yedisinin hapishane görevlilerinde tespit edildiğini açıkladı. Komünist parti yönetimindeki People’s Daily China, Shandong bölgesi yönetim departmanı direktörü Xie Weijin’in salgın kontrolündeki yetersiz çabaları sebebiyle görevden alındığını duyurdu.

Facebook ve Sony, çalışanların güvenliğinden endişeli

Salgın çeşitli sektörlerden küresel şirketleri endişelendirmeye devam ediyor. Facebook ve Sony, gelecek ay San Fransisco’da düzenlenecek olan ve her yıl video oyunu sektörünün önde gelen isimlerini ağırlayan Game Developers Konferansı’na (GDC) katılmayacağını açıkladı. Facebook’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada ‘ GDC oyun etkinliklerimiz kapsamında hep büyük bir rol oynadı fakat çalışanlarımızın ve oyun toplululuğun sağlık durumları her şeyden önce geliyor. Covid-19 salgınına yönelik artan endişeler sebebiyle Facebook’un AR/VR ve oyun ekipleri bu yıl GDC’ye katılmayacak’ denildi. Facebook’un yanında popüler oyun konsolu PlayStation üreticisi Sony de GDC’ye katılmayacağını duyurdu. Sony tarafından yapılan açıklamada artan vakaların oluşturduğu endişelere dikkat çekilirken, ‘GDC’ye katılamayacağımız için çok üzgünüz fakat küresel işgücümüzün güvenliğine önem vermek zorundayız’ ifadeleri kullanıldı.

Asya’da otomotivci üretimi ertelemeye devam edecek

Çin’de ortaya çıkışından bu yana küresel üretimin çoğunluğunun gerçekleştiği Asya-Pasifik bölgesinde endişeler devam ediyor. Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcilerinden Nissan ve Honda, artan koronavirüs endişeleri sebebiyle bölgedeki üretimi bir süre daha erteleyecek. Reuters’a göre, Nissan Hubei ve Henan eyaletlerindeki fabrikaların 24 Şubat’tan sonra da kapalı tutmaya devam edecek. Şirket fabrikaların açılma tarihine ilişkin bir bilgi vermezken, Honda ise Covid-19 salgının merkezi Wuhan’da bulunan fabrikalarındaki operasyonların 11 Mart’a kadar durdurulacağını açıkladı.

İran’da vaka sayısı 18’e yükseldi, dört kişi yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kinaush Jahanpur, ülke genelinde 13 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Jahanpur’a göre, yeni vakaların yedisi Kum kentinde, dördü başkent Tahran’da ve ikisi de Gilan eyaletinde ortaya çıktı. Yeni vakalarla birlikte salgından etkilenen toplam kişi sayısı 18’e, salgın sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı ise dörde ulaştı. Salgının ortaya çıktığı diğer ülkeler arasında ise Güney Kore (204), Japonya (97), Singapur (85), Hong Kong (68), Tayland (35), Tayvan (26), Malezya (22), Almanya (16), Vietnam (16), ABD (16), Avustralya (15), Fransa (12), Macau (10), Kanada (9), Birleşik Arap Emirlikleri (9), Birleşik Krallık (9), İtalya (3), Filipinler (3), Hindistan (3), Rusya (2), İspanya (2), Nepal (1), Kamboçya (1), Belçika (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Mısır (1) ve Sri Lanka (1).