Koronavirüs Aliağa’yı teğet geçti

02 Nisan 2020

Aysel YÜCEL

Dünyanın önde gelen gemi söküm merkezlerinden Aliağa’daki tesisler, koronavirüs salgınına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Gemisander Başkanı Kamil Önal, tesislerde gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, yılın ilk üç ayında 31 geminin söküme geldiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınının gemi geri dönüşüm sektörüne yansımalarını değerlendiren Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (Gemisander) Başkanı Kamil Önal, virüsten koruma önlemleri kapsamında, firmaların ve derneğin gerekli tüm önlemleri aldığına dikkat çekerek, “Sektördeki faaliyetler alınan önlemler kapsamında devam ediyor. Bölgedeki demir çelik fabrikalarına hurda sevkiyatları yapılıyor” dedi. Aliağa’da sadece 3 firmanın faaliyetlerine ara verdiği aktarıldı.

Türkiye’nin gemi söküm merkezi Aliağa’da yılın ilk üç ayında söküme gelen gemi sayısı geçen yıl ile paralellik gösterdi. Kamil Önal, 2020 yılı mart ayı sonu itibariyle ilk üç ayda 157 bin ton çelik ağırlığında 31 adet geminin Aliağa’ya söküme geldiğini ve, geri dönüşüme alındığını söyledi. 2019 yılının aynı dönemde Aliağa’daki tesislere 288 bin ton çelik ağırlığında 35 gemi gelmişti.

“Gemiler personelsiz geliyor”

Tesislerde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemleri açıklayan Önal, “Ülkemize getirilecek hurda gemilerin, üzerinde personel olmaksızın römorkör yedeğinde çekilerek gelmesinde bir yasak ve kısıtlama yok. Ayrıca römorkörlerde ticari gemilere yönelik Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü uygulamaları esas alınıyor” dedi.

Farkındalık semineri düzenlendi

Tüm tesislerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini ifade eden Gemisander Başkanı Kamil Önal, dernek tarafından koronavirüs salgınına yönelik farkındalık semineri düzenlendiğini aktardı. Önal, şu bilgileri verdi: “Tesis yetkililerine, Dr. Yousef Kutlu tarafından virüsten korunma yolları ve tesislerde alınacak önlemler konulu farkındalık eğitimi verildi. Virüsden korunma yolları ve alınacak önlem konularının yer aldığı broşürler dağıtılarak ilan panoları vasıtasıyla tüm çalışanların bilinçlendirilmesi hedeflendi. Yüksek ateş ve üst solunum yolları rahatsızlıkları tespit edilen çalışanların çalışma ortamından uzaklaştırılarak evde istirahate gönderilmesi vurgulandı.

6 tesis AB listesinde

Türkiye Akdeniz çanağında gemi geri dönüşüm faaliyetlerinin sektör olarak yapıldığı tek ülke konumunda. Dünyadaki gemi geri dönüşüm faaliyetlerinin yüzde 97’si Türkiye’nin de dahil olduğu 5 ülke tarafından yapılıyor. Gemi söküm bölgesi olan Aliğa’da, 22 geri dönüşüm firması 28 parselde faaliyet sürdürüyor. Bu tesislerin toplam geri dönüşüm kapasitesi ise yaklaşık 1 milyon ton. Avrupalı firmalar Aliağa’nın en önemli müşterileri arasında yer alıyor. Bilindiği gibi Aralık 2018’den bu yana AB bayraklı gemiler sadece bu listedeki gemi geri dönüşüm tesislerinde sökülebiliyor. Aliağa’daki geri dönüşüm tesislerinden Leyal, Leyal Demtaş, Işıksan, Sök Denizcilik, Ege Çelik ve Öge Gemi olmak üzere altı tesis AB listesinde bulunuyor.

“İstihdamı korumaya kararlıyız”



Kamil Önal, koronavirüsle mücadele sürecinde istihdamı korumayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Ülkemizdeki dayanışma ruhu ve halkımızın hassasiyeti ile kısa sürede bu salgından kurtulmak ve istihdamımızı koruyarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam etmek kararlılığındayız” dedi. Önal, Koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin ihracatın devamlılığının sağlaması, istihdamda yaşanabilecek kayıpların önüne geçilebilmesi ve ticari hayatın canlılığını korunması açısından büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Hurda fiyatları virüs sonrası geriledi



Gemisander Başkanı Kamil Önal, şubat ayının ilk haftasında ton başına 270 dolar olan gemi hurda fiyatlarının koronavirüs salgınının demir çelik sektöründeki global etkileri nedeniyle 210 dolara kadar gerilediği bilgisini verdi. Önal, “Bu durum hurda gemi tedariğinde bekleme süreci olarak değerlendiriliyor” dedi.