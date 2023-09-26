KOSGEB'ten 'Yalın Dönüşüm Desteği'

Tanıtım toplantılarında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoptak Yılmaz, model fabrikalar ile işletmelerin yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarında rehber olmayı hedeflediklerini ve 2018’de kurulumuna başladıkları model fabrikaların 8 ilde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Mersin’de gerçekleştirilentoplantıda konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ise, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi hakkında bilgi verdi.

Merkezde firmaların verimlilik, yenilik ve dijitalleşme kapasitelerini destekleyecek, üretim süreçlerinde her türlü israfı önleyecek dönüşümlerin uygulamalı gösterildiğini belirten Çakır sözlerine şöyle devam etti: “Bu merkez, Mersin’in ve Mersin ekonomisinin dijital dönüşümünün yenilikçi bakış açısının ve verimlilik esaslı üretim vizyonunun en büyük destekçisi olmaya devam edecektir.”

Eskişehir’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ise işletmelerin yalın uygulamalar konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesine ve bu konuda yol haritalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla KOSGEB Yalın Dönüşüm Programı’nı devreye aldıklarını söyledi.