Kotlar güneşle yıkanacak

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel karbon emis­yonlarında yaklaşık yüzde 1.5’luk bir pay sahibi olan denim sektöründe karbon payı diğer sektörlere kıyasla nispeten küçük olsa da moda endüstrisi içindeki ağır­lığı sebebiyle gezegenin gelece­ği açısından kritik. Bunun ne­deni hem sektörün popülari­tesi hem de üretim sürecinden kaynaklı.

Çünkü pamuk bazlı kumaşların kullanıldığı denim sektöründe özellikle su tüke­timi normal bir tekstil ürünü­ne göre oldukça fazla. Örneğin tek bir tişört için 2 bin 700 litre su harcanırken, tek bir kot pan­tolonun üretimi için ortalama 10 bin litre su kullanılıyor. Bu da sektör paydaşlarının üretim sürecine yaptığı yatırımların önemini gösteriyor. Temelle­ri 1986 yılında atılan ve bugün tüm dünyaya yayılan Colin’s de bir yandan denime şekil verir­ken, diğer yandan sürdürülebi­lirlik ilkeleri ile hareket eden markalardan biri.

Nesilden nesle büyüyen bir markanın hikâyesinde baba Yavuz Eroğlu’nun oğlu Ahmet Eroğlu da kişisel ilgi ve mera­kının olduğu sürdürülebilirlik koltuğunu ikinci kuşağın ilk temsilcisi olarak şirkette aldı. Yurt içi ve yurt dışındaki eğiti­mini tamamladıktan sonra Co­lin’s Sürdürülebilirlik Komite­si Başkanı olan Ahmet Eroğlu, şirketteki yerini şöyle anlattı: “Küçük yaşlardan itibaren ba­bam bizi gerek üretimde gerek­se de satışta her birimde görev­lendirdi.

Sıkı bir uygulamalı eğitimden geçtim aslında. Ye­ri geldi depo temizledim, yeri geldi tezgâhtarlık yaptım, ye­ri geldi ürün satışıyla ilgilen­dim. Okulumu ve iş yaşamı­mı dengelemeyi öğrendim ve okurken çalışmanın verdiği öz­güveni tattım. Baba mesleğini gerçek anlamda özümseyip, se­vince de denim sektöründeki dönüşümün bir parçası olmak isteyerek, sürdürülebilirlik komitesi başkanlığı görevini üstlendim. Ve benim en temel amacım işe başladığımdan be­ri ben yokken, geriye ne bırak­tığım, ne ile anıldığım”

“Marka ve şirketler iyi yö­netilirse, ölümsüz olabilirler” diyerek sözlerine devam eden Ahmet Eroğlu, “Ama iyi yöne­tilebilmek için yaşadığımız ye­re, ülkeye, gezegene bir şey ka­tabilmek, bir şeyler yapıyor ol­mak lazım. İnsan yaşadığı yeri iyi hale getirmek zorunda, bu bir sorumluluk. Ben de bu so­rumluluk bilinciyle bu görevi ve unvanı üstlendim. Ve bunun için 2022 yılından bu yana bu­rada, yaklaşık 30 kişilik Sürdü­rülebilirlik Komitesi’nin ba­şındayım” diye konuştu.

2.5 milyon dolarlık GES yatırımı yolda

Niğde tarafında 2.5 milyon dolarlık güneş enerjisi santra­li yatırımı yapacaklarının bil­gisini paylaşan Ahmet Eroğlu, “2.5 megawattlık bir yatırım olacak. İzin süreçleri tamam­landı, bitmek üzere. Bittiğinde tamamen bataryalı sistemle­re geçilmiş olacak. Hedefimiz, 2030 itibarıyla enerjimizin ta­mamını yenilenebilirden sağ­lamak. AVM’lerde ise mağa­zalara müdahale edemiyoruz fakat bu yatırımımız sayesin­de ofisimiz, depomuz ve cadde mağazalarımızda tükettiğimiz enerjiyi, güneş enerjisinden sağlamış olacağız. Fazla olanını da sürdürülebilir enerji firma­larına satıyor olacağız” dedi.

Eylemlerle harekete geçmeye devam

Sürdürülebilirlik denildi­ğinde akla çoğunlukla çevre ve bu alanda yapılan yeşil yı­kamalar geldiğini hatırlatan Eroğlu, “Biz önce yaptığımız işe odaklandık ve sürdürülebi­lirlikte neye karar veriyorsak, bugün yaptığımız işin de bu­nun tam tersi bir etki yapmı­yor olmasına dikkat ettik, edi­yoruz. Biz her şeyi yapan olma­yı değil, işimizi doğru yansıtan ve dönüştüren eylemlerle ha­rekete geçiyoruz, geçmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

2017 yılından bu yana üre­tim sürecinde su tüketimini azaltmaya yönelik yatırımlar yaptıklarını belirten Eroğlu, “Teknoloji artık gelişiyor. Es­kiden sürdürülebilir üretime uygun pantolonun görüntü­sü, müşteriyi tatmin etmiyor­du ve tercih edilmiyordu. Ar­tık görüntüde ayırt edileme­yecek bir üretimi, çok daha az suyla gerçekleştirmek müm­kün oluyor.

Bunun için bizler de özellikle bu kapsamda Mı­sır ve Aksaray’daki fabrikala­rımıza ozon makinaları aldık. Bu makinalar sayesinde yüz­de 80-84 oranında su tasarru­fu sağlayarak, üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun ya­nı sıra kimyasal tarafta da ça­lıştığımız tedarikçilerin kul­landığı kimyasallara ve boya­malara özen gösteriyoruz ve bunlar için çok sayıda test sü­recine başvuruyoruz” bilgisi­ni verdi.

Denim Fikrim projesi büyüyecek

Gençleri hem iş hem marka hem de sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ön plana aldıklarının altını çizen Colin’s Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahmet Eroğlu, “Bu kapsamda Denim Fikrim projesini hayata geçirdik ve geliştirerek, büyütmeye devam ediyoruz.

Buraya çok ciddi yatırımlar yapmayı amaçlıyoruz. İçinde sürdürülebilirliğin, tasarımın, iş birliğinin ve rekabetin olduğu bu proje ile yolun başında olan tasarımcı arkadaşlarımızın fikirlerine ayna olmak bizim için çok değerli. Proje kapsamında bu yıl 23 şehirdeki,

53 üniversiteden toplam 300 başvuru

aldık. Bu sayıyı daha da artırmayı istiyoruz. Çünkü gençlerimizin motivasyona ihtiyacı var. Bu proje henüz ilk basamak, belki bir gün üniversitenin bir bölümünde yer alacak, belki de tamamen kendi içerisinde özel bir sertifika projesi olacak” dedi “Kendi yazılım programımızı yazıyoruz”

Yapay zekâ destekli bir program hazırlığı içinde olduklarını belirten Colin’s Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahmet Eroğlu, “Bu program sayesinde 3 iş yükünü çalışanlarımızın üzerinden almayı ve daha kaliteli bir çalışma ortamını onlara sunmayı amaçlıyoruz. Örneğin satın alımı nakitle yapılan bir ürünün iadesinin kredi kartına istenmesi gibi çalışanı o an için yoran şeyler bu yazılımla kolaylıkla hallolabilecek. Yani bir yerde dijital bir asistandan bahsedebiliriz” şeklinde konuştu.

Yıl sonuna kadar her mağaza akıllı olacak

2030 yılına kadar bütün ülkelerde ve mağazalarda akıllı mağaza projesini hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Eroğlu, “Bu proje ile mağazalarımızdaki otomasyon sistemiyle hava şartları, enerji izleme, bilgisayarlar, klimaları yönetebilirken, enerji kaçaklarının da nerelerde olduğunu tespit edebiliyoruz. Türkiye’de 37 mağazada bu sistem işliyor, hayata geçirmediğimiz mağaza sayısı da 200. Bunların da tamamını yıl sonuna kadar akıllı mağaza haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hem müşteri hem de kendi çalışanlarımızın mutluluğu için çok önemli” diye konuştu.

Müşteri, aldığı üründe uzun ömürlülük kriteri arıyor

Pandemiden sonra gelişen dünyada yaşanan enflasyon etkisine değinen Colin’s Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahmet Eroğlu, “Eskiden bir tişört alırdık fiyatı 19.90 TL idi, iki kere giyip atsak da çok önem verilmezdi. Çünkü bir daha alınabilirdi. Fakat şimdi tişörtlerin fiyatları o kadar yükseldi ki, ürünlerimizin daha uzun ömürlü olması ve müşteri satın alırken ona vereceği karşılığı hak etmesi şart oldu. Bunun için de belirli yatırımlar yapmanız gerekiyordu. Biz de bu yatırımları hayata geçirerek, müşteri o ürünü daha pahalıya alıyor olsa da en az 6 ay 1 yıl mutlu bir şekilde giymesini amaçlıyoruz” dedi.

Fazladan maliyet de olsa ciddi test süreçlerine başvuruyoruz: Sektörde metal ve deri patch aksesuarlarının atlandığının altını çizen Ahmet Eroğlu, “Bu aksesuarların çoğunluğu insan ve çevre sağlığına zararlı materyalleri içeriyor. Biz de bu konuda ciddi bir standart takip ediyoruz. Kullandığımız materyalin kalitesinden emin olmak için de fazladan maliyet de olsa ciddi test süreçlerine başvuruyoruz. Bu yüzden de vicdanımız rahat” dedi.