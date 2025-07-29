Kotlar güneşle yıkanacak
Geleceğin denim kumaşını bugünden dikmeye hazırlanan Colin’s, sektöründe dönüşümü destekleyen adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeşile yaptığı yatırımlarla suda yüzde 84’e varan tasarruf elde eden şirket, Niğde’ye kurmaya hazırlandığı 2.5 milyon dolarlık GES ile de enerjisinin tamamını güneşten sağlayacağını duyurdu.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 1.5’luk bir pay sahibi olan denim sektöründe karbon payı diğer sektörlere kıyasla nispeten küçük olsa da moda endüstrisi içindeki ağırlığı sebebiyle gezegenin geleceği açısından kritik. Bunun nedeni hem sektörün popülaritesi hem de üretim sürecinden kaynaklı.
Çünkü pamuk bazlı kumaşların kullanıldığı denim sektöründe özellikle su tüketimi normal bir tekstil ürününe göre oldukça fazla. Örneğin tek bir tişört için 2 bin 700 litre su harcanırken, tek bir kot pantolonun üretimi için ortalama 10 bin litre su kullanılıyor. Bu da sektör paydaşlarının üretim sürecine yaptığı yatırımların önemini gösteriyor. Temelleri 1986 yılında atılan ve bugün tüm dünyaya yayılan Colin’s de bir yandan denime şekil verirken, diğer yandan sürdürülebilirlik ilkeleri ile hareket eden markalardan biri.
Nesilden nesle büyüyen bir markanın hikâyesinde baba Yavuz Eroğlu’nun oğlu Ahmet Eroğlu da kişisel ilgi ve merakının olduğu sürdürülebilirlik koltuğunu ikinci kuşağın ilk temsilcisi olarak şirkette aldı. Yurt içi ve yurt dışındaki eğitimini tamamladıktan sonra Colin’s Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olan Ahmet Eroğlu, şirketteki yerini şöyle anlattı: “Küçük yaşlardan itibaren babam bizi gerek üretimde gerekse de satışta her birimde görevlendirdi.
Sıkı bir uygulamalı eğitimden geçtim aslında. Yeri geldi depo temizledim, yeri geldi tezgâhtarlık yaptım, yeri geldi ürün satışıyla ilgilendim. Okulumu ve iş yaşamımı dengelemeyi öğrendim ve okurken çalışmanın verdiği özgüveni tattım. Baba mesleğini gerçek anlamda özümseyip, sevince de denim sektöründeki dönüşümün bir parçası olmak isteyerek, sürdürülebilirlik komitesi başkanlığı görevini üstlendim. Ve benim en temel amacım işe başladığımdan beri ben yokken, geriye ne bıraktığım, ne ile anıldığım”
“Marka ve şirketler iyi yönetilirse, ölümsüz olabilirler” diyerek sözlerine devam eden Ahmet Eroğlu, “Ama iyi yönetilebilmek için yaşadığımız yere, ülkeye, gezegene bir şey katabilmek, bir şeyler yapıyor olmak lazım. İnsan yaşadığı yeri iyi hale getirmek zorunda, bu bir sorumluluk. Ben de bu sorumluluk bilinciyle bu görevi ve unvanı üstlendim. Ve bunun için 2022 yılından bu yana burada, yaklaşık 30 kişilik Sürdürülebilirlik Komitesi’nin başındayım” diye konuştu.
2.5 milyon dolarlık GES yatırımı yolda
Niğde tarafında 2.5 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali yatırımı yapacaklarının bilgisini paylaşan Ahmet Eroğlu, “2.5 megawattlık bir yatırım olacak. İzin süreçleri tamamlandı, bitmek üzere. Bittiğinde tamamen bataryalı sistemlere geçilmiş olacak. Hedefimiz, 2030 itibarıyla enerjimizin tamamını yenilenebilirden sağlamak. AVM’lerde ise mağazalara müdahale edemiyoruz fakat bu yatırımımız sayesinde ofisimiz, depomuz ve cadde mağazalarımızda tükettiğimiz enerjiyi, güneş enerjisinden sağlamış olacağız. Fazla olanını da sürdürülebilir enerji firmalarına satıyor olacağız” dedi.
Eylemlerle harekete geçmeye devam
Sürdürülebilirlik denildiğinde akla çoğunlukla çevre ve bu alanda yapılan yeşil yıkamalar geldiğini hatırlatan Eroğlu, “Biz önce yaptığımız işe odaklandık ve sürdürülebilirlikte neye karar veriyorsak, bugün yaptığımız işin de bunun tam tersi bir etki yapmıyor olmasına dikkat ettik, ediyoruz. Biz her şeyi yapan olmayı değil, işimizi doğru yansıtan ve dönüştüren eylemlerle harekete geçiyoruz, geçmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.
2017 yılından bu yana üretim sürecinde su tüketimini azaltmaya yönelik yatırımlar yaptıklarını belirten Eroğlu, “Teknoloji artık gelişiyor. Eskiden sürdürülebilir üretime uygun pantolonun görüntüsü, müşteriyi tatmin etmiyordu ve tercih edilmiyordu. Artık görüntüde ayırt edilemeyecek bir üretimi, çok daha az suyla gerçekleştirmek mümkün oluyor.
Bunun için bizler de özellikle bu kapsamda Mısır ve Aksaray’daki fabrikalarımıza ozon makinaları aldık. Bu makinalar sayesinde yüzde 80-84 oranında su tasarrufu sağlayarak, üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra kimyasal tarafta da çalıştığımız tedarikçilerin kullandığı kimyasallara ve boyamalara özen gösteriyoruz ve bunlar için çok sayıda test sürecine başvuruyoruz” bilgisini verdi.
Denim Fikrim projesi büyüyecek
Gençleri hem iş hem marka hem de sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ön plana aldıklarının altını çizen Colin’s Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahmet Eroğlu, “Bu kapsamda Denim Fikrim projesini hayata geçirdik ve geliştirerek, büyütmeye devam ediyoruz.
Buraya çok ciddi yatırımlar yapmayı amaçlıyoruz. İçinde sürdürülebilirliğin, tasarımın, iş birliğinin ve rekabetin olduğu bu proje ile yolun başında olan tasarımcı arkadaşlarımızın fikirlerine ayna olmak bizim için çok değerli. Proje kapsamında bu yıl 23 şehirdeki,
53 üniversiteden toplam 300 başvuru
aldık. Bu sayıyı daha da artırmayı istiyoruz. Çünkü gençlerimizin motivasyona ihtiyacı var. Bu proje henüz ilk basamak, belki bir gün üniversitenin bir bölümünde yer alacak, belki de tamamen kendi içerisinde özel bir sertifika projesi olacak” dedi “Kendi yazılım programımızı yazıyoruz”
Yapay zekâ destekli bir program hazırlığı içinde olduklarını belirten Colin’s Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahmet Eroğlu, “Bu program sayesinde 3 iş yükünü çalışanlarımızın üzerinden almayı ve daha kaliteli bir çalışma ortamını onlara sunmayı amaçlıyoruz. Örneğin satın alımı nakitle yapılan bir ürünün iadesinin kredi kartına istenmesi gibi çalışanı o an için yoran şeyler bu yazılımla kolaylıkla hallolabilecek. Yani bir yerde dijital bir asistandan bahsedebiliriz” şeklinde konuştu.
Yıl sonuna kadar her mağaza akıllı olacak
2030 yılına kadar bütün ülkelerde ve mağazalarda akıllı mağaza projesini hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Eroğlu, “Bu proje ile mağazalarımızdaki otomasyon sistemiyle hava şartları, enerji izleme, bilgisayarlar, klimaları yönetebilirken, enerji kaçaklarının da nerelerde olduğunu tespit edebiliyoruz. Türkiye’de 37 mağazada bu sistem işliyor, hayata geçirmediğimiz mağaza sayısı da 200. Bunların da tamamını yıl sonuna kadar akıllı mağaza haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hem müşteri hem de kendi çalışanlarımızın mutluluğu için çok önemli” diye konuştu.
Müşteri, aldığı üründe uzun ömürlülük kriteri arıyor
Pandemiden sonra gelişen dünyada yaşanan enflasyon etkisine değinen Colin’s Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahmet Eroğlu, “Eskiden bir tişört alırdık fiyatı 19.90 TL idi, iki kere giyip atsak da çok önem verilmezdi. Çünkü bir daha alınabilirdi. Fakat şimdi tişörtlerin fiyatları o kadar yükseldi ki, ürünlerimizin daha uzun ömürlü olması ve müşteri satın alırken ona vereceği karşılığı hak etmesi şart oldu. Bunun için de belirli yatırımlar yapmanız gerekiyordu. Biz de bu yatırımları hayata geçirerek, müşteri o ürünü daha pahalıya alıyor olsa da en az 6 ay 1 yıl mutlu bir şekilde giymesini amaçlıyoruz” dedi.
Fazladan maliyet de olsa ciddi test süreçlerine başvuruyoruz: Sektörde metal ve deri patch aksesuarlarının atlandığının altını çizen Ahmet Eroğlu, “Bu aksesuarların çoğunluğu insan ve çevre sağlığına zararlı materyalleri içeriyor. Biz de bu konuda ciddi bir standart takip ediyoruz. Kullandığımız materyalin kalitesinden emin olmak için de fazladan maliyet de olsa ciddi test süreçlerine başvuruyoruz. Bu yüzden de vicdanımız rahat” dedi.