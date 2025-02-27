Kötü yapı stokları tahliye edilmeli
İstanbul’da riskli yapılan yenilenmesi için önce kentin röntgeninin çekilmesi gerektiğini söyleyen AYİDER Başkanı Hakan Şişik, “Her ilçenin zemini ve yapılarının kötü olduğu yerler tespit edilmeli. Bu yerler pafta pafta çıkartılarak ve tahliye edilerek o binalar hemen ihaleye çıkarılmalı” dedi.
Hamide HANGÜL
İstanbul için olası deprem uyarıları sürerken gözler kentin yapı stokuna çevrildi. Anadolu Yakası Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, İstanbul’da riskli yapıların yenilenmesi için öncelikle kentin röntgenini çekmek gerektiğini söyledi.
İstanbul’da 600 bin riskli konuttan bahsedildiğine işaret eden Hakan Şişik, “Öncelikle kent röntgenini çekmek lazım, tüm binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekmiyor. Bugünkü yeni teknolojilerle güçlendirerek depreme dayanaklı hale getirme imkanımız var. Belirli yönetmelik öncesinde yapılan binaların acilen yıkılması, belirli yönetmeliklerde yapılanlar ise yani projesine uygun yapıldıysa güçlendirme üzerinde çalışmak lazım” diye konuştu.
“Minimal plan değişikliği yapılabilir”
Mega kentte yapı stokunu bölge bölge değerlendirmek gerektiğini belirten Şişik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dönüşümü hep bahsediyoruz, mevcut yapı stokunun olduğu, eskimiş kentin köhne binalarının, köhne sokaklarının olduğu yerlerde tespitin yapılması lazım. Bu alanların dönüşümünü sağlamak lazım. Mahalle mahalle tespit yapılmalı, hangisi kaçak, hangisi 99’dan önce yapıldı. Bölgeye göre de hak sahiplerini mağdur etmeyecek minimal plan değişiklikleri yapılabilir.
Dönüşüme girmekte zorlanan, imar durumu yetersiz kalan, daire sahiplerinin imkanlarının olmadığı alanlarda dönüşümün önünü açmak adına minimal imar artışları verilebilir. Yani 100 metrekarede oturan birinin 80 metrekare olarak dönüşmesi gibi düşünün. Yoksa 100 metrede oturan birine 50 metrekare daire vermek.. O zaman yanaşmıyor insanlar. Yani biraz teşvik etmek lazım. Yani orada bir kat gerekiyorsa bir kat verilebilir veya oturum üzerinden yapılması gereken bir artışsa bunlar düşünülebilir.”
“Zemini kötü yerler tespit edilmeli”
Burada ilçe belediyelerine de önemli görevler düştüğüne işaret eden Şişik, her ilçenin kendi envanterini çıkarması, zemini kötü olan, yapıların kötü olduğu, yetersiz bölgelerin tespit edilmesi, bu konuda ortak çalışma zemini olması gerektiğini söyledi. İstanbul’da projesine ve eklerine uygun yapılmış, ancak iskan sürecini tamamlamamış ve riskli gruba girmeyen yapılar da olabildiğine işaret eden Şişik, “Yani binalar sağlam fakat iskan alınmamış çeşitli sebepler dolayı. Mali veya başka bir durum olabilir. Ancak bir de mühendislik hizmeti almamış yerler de var” dedi.
Fikirtepe dönüşümün kötü bir örneği
İstanbul’un gettolarında oluşmuş mahalleler de bulunduğuna işaret eden Hakan Şişik, “Bunlardan bir tanesi Fikirtepe'ydi. Ancak orada gereğinden fazla imar vermek suretiyle, kötü bir kentsel dönüşüm programı uygulandı. Yine İ stanbul’da Kasımpaşa, Bağcılar, Çekmece gibi yerlerde yapı stoğu çok kötü. O nedenle kamunun, acilen yerinde tespit yaparak, bu yerleri pafta pafta çıkarmalı ve tahliye edip o binaları hemen ihaleye çıkarmalı. Burada özel sektörle işbirliği de yapılması gerekiyor. Çünkü riskli 600 bin binadan bahsediliyor” diye konuştu.
Konut fiyatlarında artış devam edecek
Kredi faizleri konusuna da değinen Hakan Şişik, “Konut kredisi faizlerinin düşmesi tekrar satışlarda hareketlenme sağlar. İndirimler sürerse asıl etki, 2026’da görülür” dedi. Ev sahibi olmanın zorlaştığına da işaret eden Hakan Şişik, “Beyaz yakalılar bile artık yeni bir daire alımını yapamıyorlar. Bir dönem herkes bir daire alabiliyordu. Artık o hayal oldu ve bu fiyatlar artmaya devam edecek. Belki artış hızı biraz yavaşlayacak ancak artış devam edecek. Orada bir düşüş görmüyorum” yorumunu yaptı.