Kötü yapı stokları tahliye edilmeli

Hamide HANGÜL

İstanbul için olası deprem uyarıları sürerken gözler kentin yapı stokuna çev­rildi. Anadolu Yakası Müteah­hitleri Derneği (AYİDER) Baş­kanı Hakan Şişik, İstanbul’da riskli yapıların yenilenmesi için öncelikle kentin röntgeni­ni çekmek gerektiğini söyledi.

İstanbul’da 600 bin riskli ko­nuttan bahsedildiğine işaret eden Hakan Şişik, “Öncelikle kent röntgenini çekmek lazım, tüm binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekmiyor. Bugün­kü yeni teknolojilerle güçlendi­rerek depreme dayanaklı hale getirme imkanımız var. Belirli yönetmelik öncesinde yapılan binaların acilen yıkılması, be­lirli yönetmeliklerde yapılan­lar ise yani projesine uygun ya­pıldıysa güçlendirme üzerinde çalışmak lazım” diye konuştu.

“Minimal plan değişikliği yapılabilir”

Mega kentte yapı stokunu bölge bölge değerlendirmek gerektiğini belirten Şişik, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Dönü­şümü hep bahsediyoruz, mev­cut yapı stokunun olduğu, eski­miş kentin köhne binalarının, köhne sokaklarının olduğu yerlerde tespitin yapılması la­zım. Bu alanların dönüşümü­nü sağlamak lazım. Mahalle mahalle tespit yapılmalı, han­gisi kaçak, hangisi 99’dan ön­ce yapıldı. Bölgeye göre de hak sahiplerini mağdur etmeye­cek minimal plan değişiklik­leri yapılabilir.

Dönüşüme gir­mekte zorlanan, imar durumu yetersiz kalan, daire sahiple­rinin imkanlarının olmadı­ğı alanlarda dönüşümün önü­nü açmak adına minimal imar artışları verilebilir. Yani 100 metrekarede oturan birinin 80 metrekare olarak dönüşmesi gibi düşünün. Yoksa 100 met­rede oturan birine 50 metreka­re daire vermek.. O zaman ya­naşmıyor insanlar. Yani biraz teşvik etmek lazım. Yani orada bir kat gerekiyorsa bir kat veri­lebilir veya oturum üzerinden yapılması gereken bir artışsa bunlar düşünülebilir.”

“Zemini kötü yerler tespit edilmeli”

Burada ilçe belediyelerine de önemli görevler düştüğüne işa­ret eden Şişik, her ilçenin kendi envanterini çıkarması, zemi­ni kötü olan, yapıların kötü ol­duğu, yetersiz bölgelerin tespit edilmesi, bu konuda ortak ça­lışma zemini olması gerektiği­ni söyledi. İstanbul’da projesi­ne ve eklerine uygun yapılmış, ancak iskan sürecini tamamla­mamış ve riskli gruba girmeyen yapılar da olabildiğine işaret eden Şişik, “Yani binalar sağ­lam fakat iskan alınmamış çe­şitli sebepler dolayı. Mali veya başka bir durum olabilir. Ancak bir de mühendislik hizmeti al­mamış yerler de var” dedi.

Fikirtepe dönüşümün kötü bir örneği

İstanbul’un gettolarında oluşmuş mahalleler de bulun­duğuna işaret eden Hakan Şi­şik, “Bunlardan bir tanesi Fi­kirtepe'ydi. Ancak orada ge­reğinden fazla imar vermek suretiyle, kötü bir kentsel dö­nüşüm programı uygulandı. Yine İ stanbul’da Kasımpaşa, Bağcılar, Çekmece gibi yerler­de yapı stoğu çok kötü. O ne­denle kamunun, acilen yerinde tespit yaparak, bu yerleri pafta pafta çıkarmalı ve tahliye edip o binaları hemen ihaleye çıkar­malı. Burada özel sektörle iş­birliği de yapılması gerekiyor. Çünkü riskli 600 bin binadan bahsediliyor” diye konuştu.

Konut fiyatlarında artış devam edecek

Kredi faizleri konusuna da değinen Hakan Şişik, “Konut kredisi faizlerinin düşmesi tekrar satışlarda hareketlenme sağlar. İn­dirimler sürerse asıl etki, 2026’da görülür” dedi. Ev sahibi olmanın zorlaştığı­na da işaret eden Hakan Şişik, “Beyaz yakalılar bile artık yeni bir daire alımını yapamıyorlar. Bir dönem herkes bir daire alabiliyor­du. Artık o hayal oldu ve bu fiyatlar artmaya devam edecek. Belki artış hızı bi­raz yavaşlayacak ancak artış devam edecek. Orada bir düşüş görmüyorum” yorumunu yaptı.