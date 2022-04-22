Kovan sahiplerine, arı kolonilerini kimliklendirme zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesinde arı kolonisi (yumurtlayan ana arısı bulunan ve üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü arı ailesi) bulunan tüm işletmeleri kayıt altına alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Arı Kolonilerinin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, arı kolonilerinin hareketlerinin ve hastalıklarının daha etkin kontrolünün sağlanması, ülkesel veya bölgesel eradikasyon programlarının etkin yürütülmesinin desteklenmesi amacıyla arıcılık işletmelerinin belirlenmesi ve bunlarda bulunan arı kolonilerinin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınmasıyla ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelikle, bütün arı kolonilerinin kimliklendirilmesi zorunlu hale geldi.

Buna göre koloniler, kovan sahiplerinin il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşa müracaatları üzerine onaylanmış kovan plakalarıyla tanımlanacak. Koloniler tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden nakledilemeyecek, bilgiler otuz gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerine bildirilecek.

Bildirimde bulunmayana koloni başına idari para cezası

Kolonilerin tanımlanmasına ilişkin masraflar kovan sahipleri tarafından karşılanacak. Kovan sahibinin süre içerisinde bildirimde bulunmadığı durumda ilgili il/ilçe müdürlüğü işletmeye ve buradan yapılacak arı hareketlerine kısıtlama getirecek, koloni başına idari para cezası uygulayacak.

Üzerinde özgün tanımlama numaraları bulunan kovan plakaları, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde işletmelere tahsis edilecek.

Kovan plakaları gerekli makamların izni olmaksızın hiçbir suretle sökülemeyecek veya değiştirilemeyecek. Kovanların tahrip olması, parçalanması veya kovandaki koloninin ölümü halinde, işletmenin işletme defterine/formuna kaydedilecek ve gerekli makamlara otuz gün içerisinde bildirilecek. Kovanın kaybolması veya çalınması halinde de otuz gün içinde durum bildirilecek.

Böylece, bünyesinde koloni bulunduran tüm işletmeler tanımlanacak ve kayıt altına alınacak. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kovan plaka numaraları veri tabanında tutulacak.

Herhangi bir nedenle yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli bildirimleri yapılmayan kolonilerin aktif/pasif durumu, kovan sahibinin kendisine ve işletmesine ait bilgileri, bildirim süresine bakılmaksızın 31 Aralık'a kadar güncellenecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belirtilen özellikleri taşımayan plakalarla tanımlanan koloniler tanımlanmış olarak kabul edilecek.