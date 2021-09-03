Kozmetik sektörü yerlileşiyor dış ticarette denge sağlanacak

İmam GÜNEŞ

Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği alanlardan biri olan kozmetikte yerlileşme hamlesi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kozmetik ürünleri ithalatı 2018’de 1 milyar 142 milyon dolar, 2019’da 1 milyar 261 milyon dolar, 2020’de ise 1 milyar 161 milyon dolar oldu. Sektör ihracatı ise 2018’de 783 milyon dolar, 2019’da 928 milyon dolar, 2020’de ise 953 milyon dolar oldu.

Sektörün ihracatının artmasındaki en önemli etkenin firmaların yerli üretime geçmesi olduğu belirtiliyor. Bu yıl 9-12 Eylül tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Güzellik ve Bakım Fuarı’nda yerli firmaların dikkat çektiği bilgisini paylaşan Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, “Fuarımızda yer alacak 15-16 firmanın kurumsal olarak yerli üretime geçtiğini tespit ettik. Bu yıl Adana’daki bir firma yeni ürünleri ile birlikte Londra’da fuara katıldı. Kozmetik sektörünün ithalat-ihracat oranları dengelenmeye başladı” dedi.

Fuarda 600’e yakın markanın yer alacağını kaydeden Büyükataman, şöyle devam etti: “Bu fuarı 33 yıldır kesintisiz olarak yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Balkan ülkeleri, Rusya, Bağımsız Türk Devletleri, Ortadoğu, ülkeleri, Kıbrıs, Fas, Cezayir, İran, Mısır gibi ülkelerden katılım var. Bu fuarda sayısı artmış yerli ürünler, yerli medikal estetik cihazları ilk defa sergilenecek. Geçen sene de vardı ama bu sene hem sayıları arttı hem de teknolojileri gelişti ve Avrupalılarla rekabet edecek düzeye geldi. Bu fuar, bu yıl medikal cihazlardaki yeniliğin öne çıkacağı ilk fuar olacak. Buradaki en önemli noktalardan biri, yükselen bir oranda yerli cihaz üretimi var. Lazer cihazı üreten firmaların sayısı geçen yıla göre yüzde 30 arttı.”

Pazar 2 milyar dolara ulaştı

Medikal estetiğin kozmetik sektörü içerisinde insanların daha çok rağbet ettiği bir bölüm olduğunu söyleyen Büyükataman, “Medikal estetik denmesinin sebebi, ameliyata gerek kalmaması. Kimse çalışma yaşantısından, günlük rutininden geri kalmak istemiyor. Ameliyata gerek kalmadığı için talep yükseliyor, hatta erkeklerin de buna yönelik talepleri başladı. Estetik pazarının Türkiye’de son beş yılda hızlı bir büyüme trendine girdiğini söyleyebiliriz. Bu büyümenin önümüzdeki dönemde artarak süreceğini öngörüyoruz. Kozmetik sektörünün büyüklüğü Türkiye’de 2 milyar doların üzerine doğru çıkıyor. Dünyada ise pazar büyüklüğü 500 milyar dolar” diye konuştu.