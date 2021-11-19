Kozmetikçilerden ortak ‘hammadde alımı’ adımı

Yasemin SALİH

Global ölçekte hammadde sıkıntısı, kozmetik sektöründe de ağırlığını hissettiriyor. Pandemide yüzde 15 oranında büyüyen Türk kozmetik sektörü, yakaladığı rüzgarı hammadde krizine kurban vermek istemiyor.

Sektörde tüm üreticilerin bir araya gelerek bu krizi aşmak için yeni bir yapılanma içine girmesi gerektiğini belirten Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, “Lojistik ve fiyat avantajı yakalamak üzere adımlar atmamız lazım. Birlik olmak şart. Büyük üretim gruplarıyla ortak alım yapmak üzere anlaşmalar yapıyoruz” dedi.

Kahrıman hammadde sorununu uzun vadeli aşmak üzere dernek olarak yerli üretimi geliştirmeye yönelik projeler için çalıştıklarının da altını çizdi. Uzakdoğu’da hammadde krizinden dolayı fabrikaların kapanmaya başladığını, hammadde üreticilerinin dahi sorunlar yaşadığını vurgulayan Kahrıman, bu nedenle tüm dünyada toplu tedarik sistemlerinin öne çıktığını ifade etti.

El yapımı ürünler için mevzuat hazırlığı

Türkiye’nin endemik bitkiler zenginliğinin kozmetik sektörünü besleyen unsurlardan biri olduğuna da dikkat çeken Kahrıman, bunun “Etnokozmetik” başlığıyla Türk kozmetik sektörünün dünya pazarında öne çıkması için markalaşma şansı sunduğunu vurgulayarak, “Türk kozmetik fabrikaları AB standartlarında denetleniyor, belgelendiriliyor. Bu nedenle istediğimiz pazara girmek gibi bir avantajımız var. Kolay ruhsat alıyoruz. Ancak bunu sadece fason üretici olarak değerlendirirsek yazık ederiz. Etnokozmetik kavramıyla hem hammadde sorununu azaltır hem de Fransa, Kore gibi rakiplerin karşısında güç kazanırız” ifadelerini kullandı.

Kahrıman, kozmetikte sağlıklı, vegan ve sürdürülebilir ürünlerin geleceğin trendlerini belirlediğini belirtti. “Aktardan yağını alıp kendi cilt bakım ürününü üretmek trend oldu. Bu konuda çok fazla online eğitim var. Önümüzdeki dönemde de organik ve doğal kozmetik trendi artacak. Pazar, kişiye özel kozmetiğe doğru gidiyor. Aktarlar büyürken, sanayi tarafı yağ serileri çıkarıyor. Ancak şu anda homeopati ve aromaterapi yönetmelikleri eksik. Şu anda üzerinde çalışılıyor. Yakında bu alana düzenleme getirilecek” diyen Kahrıman, bu iki alanda da istihdam ve girişimcilik fırsatlarının arttığına dikkat çekti.

KÜAD Akademi nitelikli istihdam hedefliyor

Türk kozmetik üreticilerinin gündeminde nitelikli insan kaynağı yaratma hedefiyle bir KÜAD Akademi kurmak var. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun öğrencileri kozmetik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik eğitmek istediklerini anlatan KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, “Bu gençlere satın almadan belgelendirmeye, Ar-Ge’den üretime kadar sektördeki şirketlerin her kademesinde istihdama uygun eğitimden geçireceğiz. Bu işte regülasyon çok önemli. Bu alanda gençlere ihtiyacımız var” dedi.

Yeşil Mutabakata uyum kongresi

KÜAD, 25-27 Kasım tarihlerinde Kozmetik Kongresi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Beşincisi yapılan kongrenin bu yılki teması “Sürdürülebilir kozmetik.” KÜAD Başkanı Levent Kahrıman kongrede sürdürülebilir kozmetik için gerekli olan ve zorunlu hale getirilen yeşil mutabakata uyum sürecinin masaya yatırılacağını söyledi. Kongreye yerli ve yabancı kozmetik şirketleriyle birçok uzman katılacak.