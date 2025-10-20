Kozmetikte ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmak

Pura, Bu hede­fin gerçekleşmesi, sektörün küre­sel pazarlardaki rekabetçi konu­munu güçlendirecek” dedi.

Sabun ve ıslak mendil ürünleri öne çıkıyor

Pura, kozmetik ve temizlik ürünlerinde ihracatının hem ha­cim hem de değer bazında çeşit­lilik gösterdiğine dikkati çekerek, bazı ürün grupları ve pazarların öne çıktığını anlattı. Sabun ve ıs­lak mendil ürünlerinin hem de­ğer hem de hacim olarak Türki­ye’nin kozmetik ihracatında en önemli paylardan birine sahip ol­duğunu belirten Pura, bu alanda en büyük alıcılar arasında ABD, Irak ve Rusya’nın öne çıktığını söyledi. Pura, saç bakım ürünle­rinde coğrafi yakınlık avantajıy­la özellikle Irak ve İran gibi kom­şu pazarlara güçlü ihracat per­formansı sergilendiğine işaret ederek, makyaj, güzellik ve cilt ba­kım ürünlerinde talebin daha çe­şitli ülkelerden geldiğini bildirdi. TOBB ile Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği iş­birliğiyle “Sürdürülebilir İnovas­yon ve Yeşil Mevzuat Konferan­sı”nın 21 Ekim’de düzenlenmesi­nin planlandığını aktaran Pura, “Konferans, sektörün geleceğini şekillendirecek en kritik zorluk­ları ve fırsatları merkeze alacak” diye konuştu.

Pura, konferansta uluslarara­sı ölçekte güçlü katılımcıların yer almasının beklendiğini ifade ede­rek, sektörün önde gelen uluslara­rası kuruluşlarının yanı sıra ilgi­li bakanlıklardan konuşmacıların da yer alacağı bilgisini verdi.