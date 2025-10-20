Kozmetikte ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, yerli üreticilerin üretim kapasitesindeki artış ve özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetleri gibi bölgesel pazarlardaki canlı talep sayesinde kozmetik ürünler ihracatının yıl sonunda 1,7 milyar doları geçmesini beklediklerini bildirdi.
Pura, Bu hedefin gerçekleşmesi, sektörün küresel pazarlardaki rekabetçi konumunu güçlendirecek” dedi.
Sabun ve ıslak mendil ürünleri öne çıkıyor
Pura, kozmetik ve temizlik ürünlerinde ihracatının hem hacim hem de değer bazında çeşitlilik gösterdiğine dikkati çekerek, bazı ürün grupları ve pazarların öne çıktığını anlattı. Sabun ve ıslak mendil ürünlerinin hem değer hem de hacim olarak Türkiye’nin kozmetik ihracatında en önemli paylardan birine sahip olduğunu belirten Pura, bu alanda en büyük alıcılar arasında ABD, Irak ve Rusya’nın öne çıktığını söyledi. Pura, saç bakım ürünlerinde coğrafi yakınlık avantajıyla özellikle Irak ve İran gibi komşu pazarlara güçlü ihracat performansı sergilendiğine işaret ederek, makyaj, güzellik ve cilt bakım ürünlerinde talebin daha çeşitli ülkelerden geldiğini bildirdi. TOBB ile Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği işbirliğiyle “Sürdürülebilir İnovasyon ve Yeşil Mevzuat Konferansı”nın 21 Ekim’de düzenlenmesinin planlandığını aktaran Pura, “Konferans, sektörün geleceğini şekillendirecek en kritik zorlukları ve fırsatları merkeze alacak” diye konuştu.
Pura, konferansta uluslararası ölçekte güçlü katılımcıların yer almasının beklendiğini ifade ederek, sektörün önde gelen uluslararası kuruluşlarının yanı sıra ilgili bakanlıklardan konuşmacıların da yer alacağı bilgisini verdi.