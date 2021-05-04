Kozmetikte yabancı devlere üretim atağı

Türkiye, kozmetik sektöründe önemli bir üretim üssü olma yolundaki adımlarını hızlandırdı. Her yıl yüzde 11 oranında büyüyen ancak pandemide bu oranı iki katına çıkaran Türkiye kozmetik pazarı, 15 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. Deterjan gruplarıyla birlikte rakam 27 milyar TL’ye kadar çıkıyor. Pandemiyle birlikte Çin’e alternatif pazar arayışına giren Avrupalı ve ABD’li firmalar ise yönünü Türkiye’ye çevirmiş durumda. Burada hem üretim ve satış, hem de fason üretim modellerini inceleyen firmalar, Çin’e karşı oluşan hijyen kaygısını kozmetikte daha fazla hissediyor. Türk kozmetik firmalarının hem üretim kalitesi hem de yenilikçi ürünleriyle dünyada öne çıkması, bu alandaki ‘ Made in Turkey’ imajını da güçlendirdi. Dünya devleri, Türk kozmetik firmalarıyla önemli işbirliklerine başladı.

Kozmetik ve kişisel bakım pazarıyla ilgili görüşlerini aldığım Kopaş Kozmetik’in Genel Müdürü Gökhan Özkurt, pandemiyle birlikte değişen pazar dinamiklerini ve şirketin önemli işbirliklerini açıkladı. Pazardaki en bilinen markası Dalin’in sahibi olan Kopaş Kozmetik, bugünlerde üç anlaşma imzalamak üzere. Bunlardan netlik kazananın Adidas markasının deodorant bölümü olduğunu söyleyen Gökhan Özkurt, “Adidas’ın bu alandaki Türkiye temsilcisi olduk. Üretimi de buraya taşımak istiyorlar. Biz Kopaş olarak kendi markamız için hali hazırda yılda 4 milyon

şişe deodorant üretiyoruz” dedi. Özkurt, aynı zamanda dünyaca ünlü bir renkli kozmetik markasıyla da el sıkıştıklarını söyleyerek, “Bir de yine bünyesinde 3-4 deodorant markası olan bir firmanın Türkiye satış ve dağıtım hakkını aldık. Onlar da üretimi buraya taşımayı düşünüyor” diye konuştu. Özkurt, Türk tüketicisinin hem renkli kozmetik hem de deodorant ve parfümde yurtdışından ya da internetten aldığı önemli bazı ürünleri, yaptıkları bu anlaşmalarla Türkiye’ye getireceklerini söyleyerek, pazardaki talep doğrultusunda şampuan ve deterjan üretim hatlarında da genişleme yatırımı yaptıklarına dikkat çekti.

Gökhan Özkurt, pandemiyle birlikte Avrupalı şirketlerin Çin’e temkinli yaklaşmaya başladığını ve Türkiye’ye olan ilginin arttığını söyledi. Özkurt, şunları anlattı: “Kozmetik ve kişisel bakımda en çok ihracatı Çin yapıyor. Bu virüs de bildiğiniz gibi Çin’den yayıldı. Başta ABD olmak üzere Avrupa’dan birçok ülke Çin’e temkinli yaklaşmaya başladı. İhtiyaçları için de birkaç ülke ile birlikte Türkiye’ye yöneldiler. 2019’da Türkiye’nin kozmetik ihracatı 1 milyar dolar civarındaydı. Türkiye’deki üretici sayısının ise arttığını görüyoruz. Yurtdışından gelen talep Türkiye’de üretimi doğurdu. En çok ihracat yapılan ülkeler pandemi öncesinde Irak, ABD, Rusya ve İran’dı. Pandemi sonrasında ABD ilk sıraya oturdu.”

3 milyon şişe bebek kolonyası üretti

Bebek bakımında Dalin başta olmak üzere, kişisel bakım kategorisinde Sesu, deodorantta XO, saç boyasında alix Professional, bebek beslenme araçlarında Bebedor ve bebek gıdası alanında Humana markalarıyla faaliyet gösteren Kopaş Kozmetik, bütün bu alanlarda pandeminin nasıl etki gösterdiğini de deneyimledi.

Gökhan Özkurt, saç bakım, bebek deterjanı ve bebek kolonyasında pazarda talebin oldukça yükseldiğini söyleyerek, “Pandeminin en çok hızlandırdığı kategorilerden biri de kolonya oldu. Normalde bizim üretimimiz 1.8 milyon civarında olurken pandeminin etkisiyle geçen sene 3 milyon şişe bebek kolonyası ürettik. Sesu markamızın satışlarında ve saç boyasında da artış var ama asıl büyümemiz Dalin markamızda daha fazla oldu” dedi.

Erkul Kozmetik, Air France’a üretime başladı

Türk kozmetik firmaları yurtdışında önemli işbirlikleri gerçekleştiriyor. Bu firmalardan biri de Golden Rose markasının sahibi Erkul Kozmetik. Markalı iç pazar satışı ve ihracatının yanı sıra Primark gibi önemli zincirlere fason üretim de yapan Erkul Kozmetik, şimdi de Air France ile anlaştı. Air France'ın yolcularına her uçuşta dağıttığı sachet (tek kullanımlık ambalaj) el jellerini üretmeye başlayan şirket, farklı dünya devleriyle de yeni anlaşma hazırlığında. Erkul Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkul, “Fason üretimde birçok Avrupa ve Amerika firmalarına üretim yapmaktayız. Bu süreçte birçok yeni firma ile de iletişim halindeyiz. Pandemi döneminde yeni işbirliği yapmaya başladığımız önemli markalar mevcut. Son olarak Erkul Grubu olarak Air France’ın yolcularına her uçuşta dağıttığı sachet el jellerini üretmeye başladık. Bu, sektör adına önemli bir adım. Kozmetiğin beşiği Fransa ve Fransa'nın önemli markası Air France bizim ürettiğimiz ürünleri seçti. Yakında dünyanın önemli markaları ile yaptığımız anlaşmaları açıklıyor olacağız. Avrupalılar Çin’e alternatif arıyor. Pandemi sonrasında Türkiye bu alanda atağa kalkacak” diye konuştu.