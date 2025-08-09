KPMG’nin ‘çelik sektörel bakış’ raporuna göre: Küresel çelik üretim liginde en hızlı ikinci ülke Türkiye

2024 yılında küresel çelik üretimi Çin'deki iç talep za­yıflığı ve üretim kısıtlamala­rı nedeniyle yüzde 0,4 azalarak 1,9 milyar tona gerilerken, Türkiye çe­lik sektörü yüzde 9,5'luk dikkat çe­kici bir artışla 36,9 milyon ton üre­tim gerçekleştirdi. Bu performans, Türkiye'yi üretimini en fazla ar­tıran ikinci ülke konumuna taşır­ken, küresel sıralamada sekizinci, Avrupa'da ise ikinci büyük üretici pozisyonunu korumasını sağladı. Türkiye'nin toplam çelik ihracatı yüzde 27,6 artışla 13,4 milyon tona çıkarken, ihracattaki en güçlü iv­me Avrupa Birliği pazarında kay­dedildi. Bu bölgeye yapılan ihra­cat yüzde 76 artışla 3,8 milyon tona ulaştı. 2021 yılında ulaşılan 40,4 milyon tonluk rekor üretimin ar­dından yaşanan daralma göz önü­ne alındığında, 2024 yılı Türki­ye’de sektör için bir “geri dönüş” yılı olarak kayda geçti. Çin'in ham çelik üretimi ise 2024 yılında yüz­de 1,7 oranında azalarak 1 milyar tona geriledi.

Deprem ve küresel etkiler

Rapora göre bu üretim artışın­da birkaç temel unsur etkili oldu: İlk olarak, deprem sonrası yeniden inşa faaliyetlerinin hız kazanma­sıyla inşaat çeliğine olan iç talep güçlü kaldı. İkinci olarak, küresel piyasalarda 2022–2023 dönemin­de yaşanan daralmanın ardından kısmi bir toparlanma yaşandı ve özellikle Avrupa pazarında Türki­ye çeliğine yönelik dış talep yeni­den canlanma gösterdi.

Çelik sektörü yapısal tehditlere hazırlıklı olmalı

KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri, Şirket Ortağı Burak Yıldırım, “2024 yılı, küresel çelik piyasasında rekabetin daha da sertleştiği bir dönem oldu. Türk çelik sektörü hem iç hem de dış pazarlarda birçok zorlukla eş za­manlı mücadele etmek zorunda kaldı. Bu zorlu tabloya rağmen, Türkiye çelik sektörü 2024 yı­lında üretim ve ihracatta ye­niden ivme kazandı. Ancak bu ivmenin devamı için çelik sektörümüzün yal­nızca mevcut dalgalan­malara karşı değil, aynı zamanda uzun vadeli yapısal tehditlere karşı hazırlıklı olması gereki­yor” açıklamasını yaptı.