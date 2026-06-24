Kraliçeye iadeiziyaret ‘Hürrem Sultan’ ile yapılacak
Belçika Kraliçesi Mathilde’nin Türkiye ziyareti sonrasında DEİK, ekimde Belçika’ya iadeiziyaret gerçekleştirecek. Heyette Avrupa'da “Hürrem Sultan” olarak ilgi gören Meryem Uzerli de yer alacak.
Recep ERÇİN
Belçika Kraliçesi Mathilde’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ekonomik misyon ziyareti iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönemi başlattı. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıların ev sahiplerinden DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, ekim ayında geniş bir heyetle Belçika’ya iadeiziyaret yapacaklarını bildirdi.
Ziyaret kapsamındaki özel heyette, Avrupa’da “Hürrem Sultan” olarak tanınan ve çok sevilen Türk oyuncu Meryem Uzerli’nin de yer alacağını anlatan Akıncılar, “Daha önce DEİK Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı iken Engin Altan Düzyatan ile Nepal’i ziyaret etmiştik. Ülkede çok tanınan ve sevilen bir Türk oyuncu idi. O ziyaretin çok olumlu yansımaları olmuştu.
Benzerini Belçika’da da yapmak istedik” ifadelerini kullandı. Kraliçe Mathilde’nin ziyaretinin sonuçlarına ilişkin bir basın sohbet toplantısı düzenleyen Akıncılar, Belçika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamalarda yaklaşık 40 yeni ticari anlaşmanın gündeme geldiğine işaret etti. Akıncılar, özellikle savunma sanayii, sağlık, havacılık, biyoteknoloji, enerji, lojistik, dijitalleşme ve yapay zekâ alanlarında önemli temasların kurulduğunu söyledi. Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 9 milyar euro seviyesinde bulunduğunu belirten Akıncılar, iki ülkenin ortak hedefinin bu rakamı kısa vadede 15 milyar euroya yükseltmek olduğunu not etti.
Kraliçe Mathilde, mayıs ayı başında Türkiye’yi bakanlar ve 250’den fazla iş insanının da yer aldığı kalabalık bir heyetle ziyaret etmişti. İki ülke arasındaki yoğun temas trafiğinin önümüzdeki dönemde devam edeceğini belirten Akıncılar, 21 Temmuz’da düzenlenecek Belçika Milli Günü etkinliklerinde Türkiye’nin etkin bir şekilde temsil edileceğini söyledi.