Kraliçeye iadeiziyaret ‘Hürrem Sultan’ ile yapılacak

Recep ERÇİN

Belçika Kraliçesi Mathil­de’nin Türkiye’ye ger­çekleştirdiği ekonomik misyon ziyareti iki ülke arasın­daki ticari ilişkilerde yeni bir dönemi başlattı. Ziyaret kapsa­mında düzenlenen toplantıla­rın ev sahiplerinden DEİK Tür­kiye-Belçika İş Konseyi Başka­nı Mehmet Mustafa Akıncılar, ekim ayında geniş bir heyetle Belçika’ya iadeiziyaret yapa­caklarını bildirdi.

Ziyaret kap­samındaki özel heyette, Avru­pa’da “Hürrem Sultan” olarak tanınan ve çok sevilen Türk oyuncu Meryem Uzerli’nin de yer alacağını anlatan Akıncılar, “Daha önce DEİK Türkiye-Ne­pal İş Konseyi Başkanı iken En­gin Altan Düzyatan ile Nepal’i ziyaret et­miştik. Ülkede çok ta­nınan ve sevilen bir Türk oyuncu idi. O ziyaretin çok olumlu yansımaları olmuştu.

Benzerini Belçika’da da yapmak istedik” ifadelerini kullandı. Kraliçe Mathilde’nin ziyareti­nin sonuçlarına iliş­kin bir basın sohbet toplantısı düzenle­yen Akıncılar, Belçi­ka Büyükelçiliği tarafından ya­pılan açıklamalarda yaklaşık 40 yeni ticari anlaşmanın günde­me geldiğine işaret etti. Akıncı­lar, özellikle savunma sanayii, sağlık, havacılık, biyoteknoloji, enerji, lojistik, dijitalleşme ve yapay zekâ alanlarında önemli temasların kurulduğunu söyle­di. Türkiye ile Belçika arasın­daki ticaret hacminin yaklaşık 9 milyar euro seviyesinde bu­lunduğunu belirten Akıncılar, iki ülkenin ortak hedefinin bu rakamı kısa vadede 15 milyar euroya yükseltmek olduğunu not etti.

Kraliçe Mathilde, mayıs ayı başında Türkiye’yi bakan­lar ve 250’den fazla iş insanının da yer aldığı kalabalık bir heyet­le ziyaret etmişti. İki ülke ara­sındaki yoğun temas trafiğinin önümüzdeki dönemde devam edeceğini belirten Akıncılar, 21 Temmuz’da düzenlenecek Bel­çika Milli Günü etkinliklerin­de Türkiye’nin etkin bir şekilde temsil edileceğini söyledi.