“Kredi borçları iki yıl ertelenmeli faizsiz teşvik verilmeli”

Ziya İPEK

Tayakısı, Ziraat Mühendisleri Odası’nda Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube İkinci Başkanı Kamil İnce, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile birlikte ortak açıklama yaptı.

Başta Doğu Akdeniz Bölgesi olmak üzere don felaketinden etkilenen bütün bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini isteyen Ahencan Tayakısı, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan tarımsal kredi borçlarının en az iki yıl ertelenmesini talep etti. Tayakısı, “Çiftçi zararları hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilerek hemen karşılanmalı, üreticilere tarım alanlarını yeniden ekmeleri ve dikmeleri için faizsiz kredi, destek ve teşvikler verilmeli” dedi.

Tayakısı ayrıca TARSİM uygulamalarının risk durumlarında ülke tarımı ve çiftçiler lehine düzenlenmesini ve yenilenmesi gerektiğini dikkat çekerek, tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin de unutulmamasını talep etti. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, zirai don felaketinin ilde 150 bin dekar alanda etkili olduğunu belirtirken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, benzer bir felaketin 2022’de yaşandığını, bölgenin acilen afet kapsamına alınarak faizsiz kredilerle ve borçların iki yıl süreyle ertelenmesiyle çiftçinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.