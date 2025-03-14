Kredi faizi düşüyor konut satışı artıyor

Hamide HANGÜL

Merkez Bankası’nın kredi faizinde son 3 aydaki 7,5 puan­lık indirimini bankaların da kredilere yansıtmaya başla­ması ipotekli konut satışını adeta 2’ye katladı. Bazı ban­kalarda yüzde 3 ve üzerinde­ki faiz oranları, kampanyalar­la yüzde 2,59’a kadar geriler­ken, ipotekli konut satışları da şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 artışla 8 bin 827 adetten 16 bin 778’e çıktı. Toplam konut satışla­rında ipotekli satışların pa­yı da aynı dönemde yüzde 9,4’ten yüzde 14,9’a çıktı.

Böy­lelikle ipotekli satışlar, top­lamdan daha fazla pay almayı ikinci ayda da sürdürdü. Yılın ilk 2 ayındaki ipotekli konut satışları ise geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 127,3 artışla 33 bin 504’e yükseldi. Türkiye geneline bakıldığın­da ise toplam konut satışları şubatta yüzde 20,1 artışla 112 bin 818 adete ulaştı. Pazarın daraldığı Şubat 2024’te konut satışları 93 bin 902 adette kal­mıştı. Böylelikle kredi faizle­rindeki düşüş, müteahhitlerin 36 aya kadar faizsiz satış kam­panyaları ve zam beklentisiy­le, konut satışları 8 aydır ke­sintisiz yükselişini sürdürdü.

Talepte asla durgunluk yok

“Talepte asla durgunluk yok, satış ofislerimizde bu­nu hep hissettik” diyen konut geliştiricileri, “Konut fiyatla­rında artış beklentisinin in­sanları harekete geçirdi. İpo­tekli satışların yüzde 90.1 artması, düşen faizle birlikte tüketicilerin yeniden gayri­menkul için kredi kullandığı­nı gösteriyor. Eski dönemlere göre faiz her ne kadar yüksek olsa da ev fiyatlarının önü­müzdeki dönemde daha da artacağı endişesi, kira artışı­nın bu yıl yüzde 54 baremine gelmesi konut alımını hızlan­dırıyor. Konut kredisine ulaş­mak zor olduğu için biz de fi­nansman modelleri sunma­ya devam ettik. 2025’te konut satışlarındaki hareketlenme daha da artacak. Yeni rekor­lar görebiliriz” değerlendir­mesinde bulundu.

Yeni rekorlar gelebilir

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) şubat ayı ko­nut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde 112 bin 818 konut satıldı. Böyle­ce, Şubat 2020’de gerçekleşen 118 bin 753 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci şubat ayı rakamına ulaşılmış oldu. Konut satışlarında Temmuz 2024’te başlayan artış, yıllık bazda yükselişini şubatla bir­likte 8’inci aya taşıdı. Tem­muz 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış görülürken, bu oran ağustosta yüzde 9,9, eylülde yüzde 37,3, ekimde yüzde 76,1, kasım­da yüzde 63,6, aralıkta yüzde 53,4, ocakta yüzde 39,7, şubat­ta da yüzde 20,1 oldu.

Gayrimenkuldeki fırsat değerlendiriliyor

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, şubatta beklenti düşük olmasına rağmen, şaşırtıcı bir şekilde yüksek satış adedine ulaşıldığını belirterek, “Konut sahibi olma talebi artık ertelenmiyor. Ramazan öncesi alım kararı hızlandı ve yatırımcılar gayrimenkuldeki fırsatları değerlendirmeyi sürdürdü” dedi. İkinci elin hala baskınlığını koruduğunu anlatan Özcan, diğer finansal enstrümanlardan çıkan kaynağın gayrimenkule yöneldiğini bildirdi.

“Mevduattan çıkışlar sektöre hareket katacak”

Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, şunları söyledi: “Konut satışlarında hareketlilik sürüyor. Bir süre artış sürecindeki konut fiyatlarının stabil hale gelmesi ve faizlerin düşüş trendinde olması konut satışlarının artmasına neden oldu. Önümüzdeki dönemde faizlerin daha da düşmesiyle, şimdiye kadar tasarruf tercihlerini mevduattan yana kullananların gayrimenkul yatırımına yönelmesiyle beraber piyasa daha da hareketlenecektir."

Sıfır konut satışında hareketlilik görüyoruz

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, geçen yılın ortalarından bu yana konut satışlarında hareketlilik olduğunu belirterek, “Geçen yıl satılan yaklaşık 1,5 milyon konutun 500 bine yakını sıfırdı. Bu sene de iki aydaki yaklaşık 225 bin adetlik satışın 67 bini birinci el. Sıfır konut satışında hareketlilik görüyoruz. Bunda, biriken talebin etkisi çok büyük.” diye konuştu Konut talebinde canlılığın devam ettiğini kaydeden Güneş, “2025’te konut satışlarındaki hareketlenme daha da artacak. Yeni rekorlar görebiliriz” dedi.

Bu yıl sonu 1,5 milyon adet aşılır

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalmasının satışları canlandırdığını belirterek, “Yüksek kira artışları da insanları konut almaya teşvik ediyor. Fiyatlardaki artış hızı bu şekilde kalır ve faiz oranları düşmeye devam ederse bu yıl satış adedi 1,5 milyonu aşarak rekor kıracaktır” dedi.

“Faizlerde düşüş beklentisi 7 puan arttı”

Emlakjet, şubat ayı gayrimenkul piyasa raporunu paylaştı. Rapora göre, konut kredisi faiz oranlarının düşeceğine dair beklenti ise 7 puan artarak yüzde 13’ten yüzde 20’ye yükseldi. Bu durum, faiz oranlarında olası bir düşüş yaşandığında konut talebinde belirgin bir artış yaşanabileceğine işaret ediyor. Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kredi faiz oranlarının düşeceğine dair beklenti 7 puan artış gösterdi. Bu durum, faiz oranlarında bir düşüş yaşandığında konut talebinde belirgin bir artış olabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde, kredi faizlerindeki gelişmelerin sektörde nasıl bir hareketlilik yaratacağını hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Birinci el konut satışları payının artması gerekiyor

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, şubatta satılan konutların yüzde 30’unun birinci el olduğunu belirterek, sağlıklı piyasa için sıfır konut satışlarının toplamdaki payının yüzde 50’ler seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Kumova, kredi faizlerinin ve arsa maliyetlerinin düşmesinin önemine işaret ederek, “2024’ün ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine girse de konut piyasasının olması gereken dengeye kavuşabilmesi için gereken sıçrama henüz gerçekleşmiş değil. Kredi faizleri ve arsa maliyetlerinin düşmesi ve birinci el satış oranlarının yükselmesiyle piyasada dengelenme oluşabilir” dedi.

Kredili satışlar hızlandı

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, sektörün 2025'e hızlı başladığını söyledi. Şişik, şu ifadeleri kullandı: “İpotekli satışların yüzde 90,1 artması, kısmen de olsa düşen faizle insanların yeniden gayrimenkule yöneldiğini ve bunun için de kredi kullandığını gösteriyor. Eski dönemlere göre faiz her ne kadar yüksek olsa da ev fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağı endişesi, kira artışının bu yıl yüzde 54 baremine gelmesi konut alımını hızlandırıyor. Faizlerin önümüzdeki dönemde daha da düşmesiyle satışlar daha da hızlanacaktır.”

Yabancıya satışta düşüş sürüyor

Yabancılara satış da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 azalarak 1.457'ye geriledi. Buna göre, şubatta yabancılara 1.457 konut satıldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,3 oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 539 konutla İstanbul aldı. Bu ili 503 konutla Antalya ve 89 konutla Mersin takip etti. Yılın ilk iki ayında da yabancıya satış yüzde 23,1 azalarak 3 bin 4’e geriledi. En çok satış Rusya vatandaşlarına yapıldı ve 256 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını İran, 133 konutla takip etti.