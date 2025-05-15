Kredi faizlerinin düşmesi sektörümüze olumlu yansır
Türkiye kapı ve pencere sektöründe 2024’teki üretim bir önceki yıla göre yüzde 6,04 azaldı. Söz konusu düşüşte küresel ekonomiye hakim olan durgunluğun etkilerini gördük. Yeni dönemde konut kredilerinde faizlerin düşmeye devam etmesi iç piyasada işleri artıracak kaldıraç görevi görür.
Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehtap ULUCEVİZ
Türkiye kapı ve pencere sektörü için 2024 yılı, üretimin bir miktar düştüğü ancak sektör oyuncularının ihracata odaklandığı bir dönemdi. 2024’te 390 bin 676 ton PVC profil üretilirken bir önceki yıla göre yüzde 6,04 azalma görüldü. Üretilen profilin 223 bin 850 tonu (34 bin 140 ton hazır pencere) PVC profil olarak ihraç edilirken, 166 bin 826 ton PVC profil iç piyasada pencere ve kapıya dönüştürüldü.
Ayrıca iç piyasada üretilen PVC pencerelerin 6 bin 195 tonu PVC profil- pencere şeklinde ithal edildi. İthal profil-pencereler sektörde yüzde 3,71 paya sahip. Görüldüğü üzere 2024 yılında PVC profil üretiminde bir önceki yıla göre azalma söz konusu. Yılın son ayında kredi faizlerini bir miktar düşmesi ile yeni konut satışlarının artmasında olduğu gibi konut kredi faizlerinin düşmeye devam etmesi sektörümüzü olumlu yönde etkiler.
İhracatta da azalma var
Öte yandan sektörümüz 2024’te 223 bin 850 ton PVC profil ve hazır pencere ihraç etti. İhracatta da bir önceki yıla göre yüzde 3,46 azalma kaydedildi. Bilhassa ülkemize komşu ve bölgemize yakın çevre devletlerinde yaşanan savaş nedeniyle bölgede yeni alt ve üst yapı ihtiyacı oluştu. Ülkemizde plastik pencere sektörü üretim kapasitesinin yüksek ve lojistik sevkiyatının kısa sürede yapılabiliyor olması, İhtiyacın karşılanması noktasında, uluslararası pazarlarda rekabet eden şirketlerimizin elini güçlendirdiği için orta vadede ihracatın daha da artacağını düşünüyorum.
Sektörümüzün başlıca sorunlarına baktığımızda ise inşaat sektöründeki benzer halleri yaşıyoruz. Dış pazardaki toplu konutlarda yapım için kullanılan ürünlerin TSE belgesi alması gerekiyor. Fakat bu belgeden kaçınılarak yapılan imalatlar kaliteli ürün imajımızı zedelediği gibi daha geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemizin de önünü kesiyor.
“Yenilikçi dönüşümlere devam ediyoruz”
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye PMI İmalat sanayi raporlarında 2025 yılı mart ayında yüzde 50 altında ölçülen endeks etkilerinin, plastik pencere sektöründe de yaşandığını söyleyebiliriz. Kapasitelerin altında yapılan üretimlere karşın, tesis yenileme gibi gereksinimler için finansal kredi maliyetlerinin yüksek oluşu, kredi kullanımını ve uygun krediye ulaşımını zorlaştırıyor. PÜKAD Üyeleri Pencere ve kapı sektöründe tüketicilerine tasarruf sağlayacak pasif ev standartlarına uygun pencere sistemi üretimleriyle, sektördeki yenilikçi dönüşümlere devam ediyor.