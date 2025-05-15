Kredi faizlerinin düşmesi sektörümüze olumlu yansır

Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehtap ULUCEVİZ

Türkiye kapı ve pence­re sektörü için 2024 yılı, üretimin bir miktar düş­tüğü ancak sektör oyuncularının ihracata odaklandığı bir dönem­di. 2024’te 390 bin 676 ton PVC profil üretilirken bir önceki yıla göre yüzde 6,04 azalma görüldü. Üretilen profilin 223 bin 850 to­nu (34 bin 140 ton hazır pence­re) PVC profil olarak ihraç edi­lirken, 166 bin 826 ton PVC pro­fil iç piyasada pencere ve kapıya dönüştürüldü.

Ayrıca iç piyasa­da üretilen PVC pencerelerin 6 bin 195 tonu PVC profil- pence­re şeklinde ithal edildi. İthal pro­fil-pencereler sektörde yüzde 3,71 paya sahip. Görüldüğü üze­re 2024 yılında PVC profil üreti­minde bir önceki yıla göre azal­ma söz konusu. Yılın son ayında kredi faizlerini bir miktar düş­mesi ile yeni konut satışlarının artmasında olduğu gibi konut kredi faizlerinin düşmeye de­vam etmesi sektörümüzü olum­lu yönde etkiler.

İhracatta da azalma var

Öte yandan sektörümüz 2024’te 223 bin 850 ton PVC profil ve hazır pencere ihraç et­ti. İhracatta da bir önceki yıla göre yüzde 3,46 azalma kayde­dildi. Bilhassa ülkemize komşu ve bölgemize yakın çevre dev­letlerinde yaşanan savaş nede­niyle bölgede yeni alt ve üst yapı ihtiyacı oluştu. Ülkemizde plas­tik pencere sektörü üretim ka­pasitesinin yüksek ve lojistik sevkiyatının kısa sürede yapı­labiliyor olması, İhtiyacın kar­şılanması noktasında, ulusla­rarası pazarlarda rekabet eden şirketlerimizin elini güçlendir­diği için orta vadede ihracatın daha da artacağını düşünüyo­rum.

Sektörümüzün başlıca sorun­larına baktığımızda ise inşa­at sektöründeki benzer halleri yaşıyoruz. Dış pazardaki toplu konutlarda yapım için kullanı­lan ürünlerin TSE belgesi alma­sı gerekiyor. Fakat bu belgeden kaçınılarak yapılan imalatlar kaliteli ürün imajımızı zedele­diği gibi daha geniş bir coğraf­yada faaliyet göstermemizin de önünü kesiyor.

“Yenilikçi dönüşümlere devam ediyoruz”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye PMI İmalat sanayi raporlarında 2025 yılı mart ayında yüzde 50 altında ölçülen endeks etkilerinin, plastik pencere sektöründe de yaşandığını söyleyebiliriz. Kapasitelerin altında yapılan üretimlere karşın, tesis yenileme gibi gereksinimler için finansal kredi maliyetlerinin yüksek oluşu, kredi kullanımını ve uygun krediye ulaşımını zorlaştırıyor. PÜKAD Üyeleri Pencere ve kapı sektöründe tüketicilerine tasarruf sağlayacak pasif ev standartlarına uygun pencere sistemi üretimleriyle, sektördeki yenilikçi dönüşümlere devam ediyor.