Kredi kartlarına gelecek sınırlama herkesi zorlar

Acil ihtiyaç duyduğu bir ürünü peşin almaya bütçesi yetmeyen sabit ve dar gelirlinin kredi kartından taksit seçeneğini kullandığını belirten BMD Başkanı Sinan Öncel, “Yüksek enflasyon ortamında kartla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Kartlı alışveriş kayıtdışılıkla mücadelede de önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı harcamalarına yeni sınırlama getirileceği yönündeki haberleri perakende sektörünün yakından takip ettiğini belirten Öncel, kredi kartı ile harcamalara sınırlamanın perakendeciyi ve tüketiciyi zorlayacağını dile getirdi. Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı ocak ayı anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşan Öncel, ocak ayının hem adet satışı hem de ciro anlamında aralık ayına göre daha zayıf geçtiğini bildirdi.

Ankete katılan üye markaların üçte ikisinin aralık ayına göre ocaka hem adet satışının hem de cirosunun gerilediğini bildiren Öncel, ocak ayının genel olarak aralık ayına göre daha zayıf geçtiğini ifade etti. Dolayısıyla anketten çıkan sonucu normal karşılamak gerektiğini belirten Öncel, “Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Organize perakende markaları 2023’te önemli yatırımlar yaptı.

Kimi yeni mağaza açtı, kimi mevcutları yeniledi ya da e-ticaret kapatisesini büyüttü. Diğer taraftan maliyetler çok fazla artıyor. Kira, genel giderler ve işçiliğin yanı sıra ham madde ve diğer operasyonel maliyetlerimizde yüksek oranlı artışlar var. Her marka maliyet artışını fiyatlarına yansıtamıyor. Firma yeterli ciroya ulaşamadığında krediyle çarkı çevirmesi gerekiyor. Yüzde 40-45 kredi faiziyle borcu döndürmek sürdürülebilir bir çözüm değil.

Diğer taraftan vatandaş yüksek enflasyon ortamında ihtiyaç alışverişini imkânları ölçüsünde öne çekiyor. Sabit ve dar gelirli acil ihtiyaç duyduğu bir ürünü peşin almaya bütçesi yetmediğinde kredi kartından taksit seçeneğini kullanıyor. Yüksek enflasyon ortamında kredi kartıyla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Başka bir ifade ile kredi kartına taksit imkânı vatandaşa enflasyona karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor” diye konuştu.

Kartlı alışveriş kayıtdışılıkla mücadele için önemli

Kartlı alışverişin kayıtdışılıkla mücadelede de önemli bir enstrüman olduğunu dile getiren Öncel, kartla harcamaya yeni sınırlama getirilmesinin perakendeciyi ve vatandaşı zorlayacağını ifade etti. Öncel, en azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekledi. Organize perakende sektörünün bu yılki performansında yerli müşterinin alım gücü ve yabancıya satış düzeyinin belirleyici olacağını belirten Öncel, ocak ayındaki daralmanın devam etmesi halinde markalar için yılın zor geçeceğini sözlerine ekledi.