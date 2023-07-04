‘Kredi muslukları yeniden açılsın’ talebi

Son bir yıldır iş dünyasının finansmana erişimde büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Toparlar, şunları söyledi: “Parasal sıkılaşmanın başlayacağı yani faizlerin artacağına dair sinyal verilmesi ve makro ihtiyadi tedbirlerin kademeli olarak kalkacağının vurgulanmasını çok olumlu. Ancak Merkez Bankası, ekonomiyi birden soğutmanın, yatırımların durması ve işsizliğin artması gibi sonuçlarından çekinmiş olacak ki en güçlü silahi olan faizi bütün beklentilerin altında tuttu. Ekonomiyi uzun süredir hareketli tutan enflasyondan tam olarak vazgeçilmeyeceğini en azından şimdilik böyle devam edeceğini gösterdi.

“İşimize dönebiliriz''

Para Politikası Kurulu silahlarını zamanında kullanılmaması durumunda bir işe yaramayacağının unutulmaması gerektiğini ifade eden Toparlar, “Arjantin’de politika faizi yüzde 97 ama Arjantin Pezosu hız kesmeden değer kaybediyor. Çünkü birçok eşik aşıldı ve bu sırada faiz silahı kullanılmadı. Siyaset sahnesi ve yeni para politikamız belli olduğuna göre bizlerde artık işimize dönebiliriz. Kredi musluklarının fazla açılması da enflasyonun bir sebebidir. Bu şekilde uzun bir süreç yaşadık.

Bu kredilerin ne kadarı katma değere dönüştü tartışılır. Geldiğimiz süreçte acil durum önlemi olarak seçimden önce ticari krediler tamamen durduruldu. Şu an çok kısmi olarak açıldı ancak eskisi gibi taksitli krediler mümkün gözükmüyor. İş dünyasının o kredilere ihtiyacı var. Aksi taktirde yatırımlar ciddi sekteye uğrayacak ve enflasyon problemimizin yanına bir de işsizliği koyacağız. Stagflasyon oluşacak. Bu zorlu süreçte ekonominin yatırıma, üretime, yatırım ve üretim için ise kredi musluklarının açılmasına ihtiyaç olduğu aşikar” diye konuştu.