Kriminal laboratuvarından çıkan kestane cipsi

Sevilay ÇOBAN

Türkiye’nin ilk adli diş hekimlerinden olan Dr. Kezban Gökdemir, OD­TÜ Kimya Bölümü’nden me­zun olduğu yıllarda kriminal dünya onu içine çekti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kriminal Po­lis Laboratuvarları Daire Baş­kanlığı’nda başlayan kariyer yolculuğu boyunca uzmanlık alanı kimyayı kullanarak sırla­rı açığa çıkardı. Kriminalistik uzmanı olarak mahkemelerde bilirkişilik yaptı. Doktora tezi­ni adli diş hekimliği konusunda hazırladı.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hoca­larından Prof. Dr. Sema Kedici ile birlikte 1996-1997 yılların­da Ankara Adli Tıp bölümün­de ‘Adli Odontoloji’ bölümü­nün kuruluşunda yer aldı, 30’a yakın makalesi yayınladı. Gök­demir, 2008 yılında emekli ol­duktan sonra üniversitelerde proje koordinatörlüğü yapma­ya devam etti. Gökdemir’in gı­da alanına bir girişimci olarak adım atmasının nedeni ise kes­taneye olan tutkusu.

Hikâyesi­ni DÜNYA gazetesine anlatan Gökdemir, haşlamak ya da fı­rınlamanın zaman aldığını ifa­de ederek, “Kestane nasıl pra­tik ve kolay bir şekilde yenilir diye araştırmaya başladım. Ege Üniversitesi'nde balık cipsi ya­pan bir öğretim üyesiyle Ar-Ge çalışmaları yaptık. 2013-2014 yılları arasında kestane cipsini de denedik ve çok başarılı so­nuçlar aldık. Onun üzerine bu proje devam etti” dedi.

“Kadım girişimci” ödüllü

2016’da ‘kestane cips’i pro­jesiyle TÜBİTAK'ın kadın gi­rişimci ödülünün sahibi olan Gökdemir, Ecips Gıda’yı 2022 Mart ayında TÜBİTAK Tekno­park’ta kurduklarını söyledi. İlk olarak 2023’te Avrupa Bir­liği’nden 20 bin euroluk bir hi­be desteği aldıklarını belirten Gökdemir, “Bu hibe desteği ile kestane cipsinin yanına diğer kuruyemiş ciplerimizi de ekle­dik. Ecips çatısı altında şirke­timizi kurduk.

Fındık, yerfıstı­ğı, badem, ceviz ve kestaneden sağlıklı, glütensiz, düşük ka­lorili, az yağlı, yüksek lifli, be­sin değeri yüksek, koruyucu ve katkı maddesi ve trans yağ içer­meyen doğal kuruyemiş cipsi üretmeye başladık. Ürünleri­miz, patates ve mısır cipslerine alternatif olarak besleyici özel­liği ile birçok sağlık problemi­ne engel olurken; çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere her yaş grubundan insana hitap diyor. Çölyak ve Haşimoto hastaları­nın bile rahatlıkla tüketebile­ceği bir ürün. Türk Standartlar Enstitüsü'ne göre bütün ana­lizler yapıldı” diye konuştu.

KOSGEB’in 2 milyon TL’lik desteğiyle yatırım planı

Gökdemir, Ece Dönmez’in de kurucu ortağı olduğu Ecips Gı­da adlı şirketle 2024’te Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcileri arasına girdik­lerini anlatarak, bu yılın mart ayında KOSGEB’ten 2 milyon TL’lik girişimci desteğini al­dıklarını söyledi. “Bu destekle Çayırova'daki üretim merkezi­mizi kurduk. Ve şimdi kapasite artırımına yönelik makine par­kurunu genişleteceğiz” diyen Gökdemir, şöyle devam etti: “Şu anda 3 kişilik yönetim ekibimiz var. Kendi sitemiz üzerinden, Trendyol ve hepsiburada gibi pazar yerlerinden satışlarımız devam ediyor.

İlk ihracatımız Hollanda'ya oldu. Öncelikli hedefimiz ihra­cata yönelik. Katma değeri yük­sek ürünlerle ülkemizin ekono­misine katkı sağlamayı amaç­lıyoruz. Ayrıca herkesi sağlıklı beslenme konusunda bilinçlen­dirmek istiyoruz.”

ABD hedefi için kapasiteyi artıracak

İhracat konusunda önem­li adımlar atmaya hazırlandık­larını aktaran Gökdemir, ABD pazarına odaklanacaklarına işaret etti. Gökdemir, Ameri­ka'da sağlıklı atıştırmalıklar bölümünde ayda 500 bin dolar­lık kârlardan söz edildiğini kay­dederek, “Bu hedeflere ulaş­mak bizi çok mutlu eder. Bunun için de üretim kapasitemizi ar­tırmak istiyoruz. Öncelikli he­def Amerika. Çünkü sağlıklı atıştırmalıklar sektörü ve pa­zar büyüklüğü açısından ABD en önde yer alıyor. 3 yılda

yak­laşık yüzde 50 bir büyüme kay­dettik ve üretimimiz aylık 3 bin paket. Bu süreçte büyümek ve ihracata yönelmek için yeni ya­tırımcı arayışımız devam edi­yor. Hedefimiz üretim kapasi­temizi 60 bin pakete çıkarmak” ifadelerini kullandı.

Hem sade hem çörekotlu

Omega-3 ve Omega-6 yağları bakımından zengin; çinko, magnezyum, kalsiyum, folat, potasyum, demir ve B2 vitaminlerini içeren kuruyemiş cipslerinin lifli yapısı yüksek, enerjisi düşük olduğu için diyetetik ürün olarak da. Sade ve çörekotlu olarak iki ayrı çeşitteki Chestnut cipslerini, Haşimato ve Çölyak hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. Ecips, çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir hedef kitleyi göz önünde bulundurarak ürün yelpazesini geliştiriyor.

Obezite karşıtı fonksiyonel ürün

Gökdemir, “Bizim ürünlerimiz fonksiyonel gıda olarak . Fonksiyonel gıda kavramı; Amerika'da obezitenin hızla artışıyla ortaya konan bir kavram. Bu ürünlerin özelliği hastalanmanın önüne geçmesi. Yani hastalandıktan sonra nasıl ilaç kullanıyorsanız, hastalanmadan önce bu ürünleri kullanıyorsunuz. ABD’de bu alanda 2 yıl önce ilk adımlar atıldı. Türkiye'de de bu bilinci yerleştirmek istiyoruz. Artık annemizin kek, hamur, bisküvi gibi atıştırmalıklarından ziyade daha sağlıklı atıştırmalıklara yönlendirmek istiyoruz” dedi.