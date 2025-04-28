Kriminal laboratuvarından çıkan kestane cipsi
Adli diş hekimi kimyager Dr. Kezban Gökdemir, yıllarca Kriminal Polis Laboratuvarları’nda faillerin izini sürdükten sonra emekli olunca girişimcilik dünyasına adım attı. Kestane cipsi yaparak başladığı işi büyüttü, şimdi kuru yemişlerden sağlıklı atıştırmalık üreten ‘Chestnut’ markasıyla ABD pazarına girmeyi hedefliyor.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye’nin ilk adli diş hekimlerinden olan Dr. Kezban Gökdemir, ODTÜ Kimya Bölümü’nden mezun olduğu yıllarda kriminal dünya onu içine çekti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı’nda başlayan kariyer yolculuğu boyunca uzmanlık alanı kimyayı kullanarak sırları açığa çıkardı. Kriminalistik uzmanı olarak mahkemelerde bilirkişilik yaptı. Doktora tezini adli diş hekimliği konusunda hazırladı.
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Sema Kedici ile birlikte 1996-1997 yıllarında Ankara Adli Tıp bölümünde ‘Adli Odontoloji’ bölümünün kuruluşunda yer aldı, 30’a yakın makalesi yayınladı. Gökdemir, 2008 yılında emekli olduktan sonra üniversitelerde proje koordinatörlüğü yapmaya devam etti. Gökdemir’in gıda alanına bir girişimci olarak adım atmasının nedeni ise kestaneye olan tutkusu.
Hikâyesini DÜNYA gazetesine anlatan Gökdemir, haşlamak ya da fırınlamanın zaman aldığını ifade ederek, “Kestane nasıl pratik ve kolay bir şekilde yenilir diye araştırmaya başladım. Ege Üniversitesi'nde balık cipsi yapan bir öğretim üyesiyle Ar-Ge çalışmaları yaptık. 2013-2014 yılları arasında kestane cipsini de denedik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Onun üzerine bu proje devam etti” dedi.
“Kadım girişimci” ödüllü
2016’da ‘kestane cips’i projesiyle TÜBİTAK'ın kadın girişimci ödülünün sahibi olan Gökdemir, Ecips Gıda’yı 2022 Mart ayında TÜBİTAK Teknopark’ta kurduklarını söyledi. İlk olarak 2023’te Avrupa Birliği’nden 20 bin euroluk bir hibe desteği aldıklarını belirten Gökdemir, “Bu hibe desteği ile kestane cipsinin yanına diğer kuruyemiş ciplerimizi de ekledik. Ecips çatısı altında şirketimizi kurduk.
Fındık, yerfıstığı, badem, ceviz ve kestaneden sağlıklı, glütensiz, düşük kalorili, az yağlı, yüksek lifli, besin değeri yüksek, koruyucu ve katkı maddesi ve trans yağ içermeyen doğal kuruyemiş cipsi üretmeye başladık. Ürünlerimiz, patates ve mısır cipslerine alternatif olarak besleyici özelliği ile birçok sağlık problemine engel olurken; çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere her yaş grubundan insana hitap diyor. Çölyak ve Haşimoto hastalarının bile rahatlıkla tüketebileceği bir ürün. Türk Standartlar Enstitüsü'ne göre bütün analizler yapıldı” diye konuştu.
KOSGEB’in 2 milyon TL’lik desteğiyle yatırım planı
Gökdemir, Ece Dönmez’in de kurucu ortağı olduğu Ecips Gıda adlı şirketle 2024’te Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcileri arasına girdiklerini anlatarak, bu yılın mart ayında KOSGEB’ten 2 milyon TL’lik girişimci desteğini aldıklarını söyledi. “Bu destekle Çayırova'daki üretim merkezimizi kurduk. Ve şimdi kapasite artırımına yönelik makine parkurunu genişleteceğiz” diyen Gökdemir, şöyle devam etti: “Şu anda 3 kişilik yönetim ekibimiz var. Kendi sitemiz üzerinden, Trendyol ve hepsiburada gibi pazar yerlerinden satışlarımız devam ediyor.
İlk ihracatımız Hollanda'ya oldu. Öncelikli hedefimiz ihracata yönelik. Katma değeri yüksek ürünlerle ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca herkesi sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek istiyoruz.”
ABD hedefi için kapasiteyi artıracak
İhracat konusunda önemli adımlar atmaya hazırlandıklarını aktaran Gökdemir, ABD pazarına odaklanacaklarına işaret etti. Gökdemir, Amerika'da sağlıklı atıştırmalıklar bölümünde ayda 500 bin dolarlık kârlardan söz edildiğini kaydederek, “Bu hedeflere ulaşmak bizi çok mutlu eder. Bunun için de üretim kapasitemizi artırmak istiyoruz. Öncelikli hedef Amerika. Çünkü sağlıklı atıştırmalıklar sektörü ve pazar büyüklüğü açısından ABD en önde yer alıyor. 3 yılda
yaklaşık yüzde 50 bir büyüme kaydettik ve üretimimiz aylık 3 bin paket. Bu süreçte büyümek ve ihracata yönelmek için yeni yatırımcı arayışımız devam ediyor. Hedefimiz üretim kapasitemizi 60 bin pakete çıkarmak” ifadelerini kullandı.
Hem sade hem çörekotlu
Omega-3 ve Omega-6 yağları bakımından zengin; çinko, magnezyum, kalsiyum, folat, potasyum, demir ve B2 vitaminlerini içeren kuruyemiş cipslerinin lifli yapısı yüksek, enerjisi düşük olduğu için diyetetik ürün olarak da. Sade ve çörekotlu olarak iki ayrı çeşitteki Chestnut cipslerini, Haşimato ve Çölyak hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. Ecips, çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir hedef kitleyi göz önünde bulundurarak ürün yelpazesini geliştiriyor.
Obezite karşıtı fonksiyonel ürün
Gökdemir, “Bizim ürünlerimiz fonksiyonel gıda olarak . Fonksiyonel gıda kavramı; Amerika'da obezitenin hızla artışıyla ortaya konan bir kavram. Bu ürünlerin özelliği hastalanmanın önüne geçmesi. Yani hastalandıktan sonra nasıl ilaç kullanıyorsanız, hastalanmadan önce bu ürünleri kullanıyorsunuz. ABD’de bu alanda 2 yıl önce ilk adımlar atıldı. Türkiye'de de bu bilinci yerleştirmek istiyoruz. Artık annemizin kek, hamur, bisküvi gibi atıştırmalıklarından ziyade daha sağlıklı atıştırmalıklara yönlendirmek istiyoruz” dedi.