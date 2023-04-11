Kripto para platformundan deprem bölgesindeki çocuklar için 1 milyon TL destek

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin üzerinden 2 aydan fazla zaman geçse de bölgedeki yaraları sarmaya yönelik faaliyetler kesilmedi. Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı sektörlerden işletmelerin de seferber olduğu yeniden inşa sürecinde bir haber de küresel kripto para borsası Gate.io’dan geldi. Gate Group bünyesinde faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen küresel kuruluş Gate Charity, Gate.io Türkiye aracılığıyla deprem bölgesindeki çocukların hayatını eğitim ve psikolojik destek yoluyla iyileştirmeyi amaçlayan Sinemasal Akademi’ye 1 milyon TL bağışladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate Group Genel Müdür Yardımcısı Rae Pui, "Gate Charity, blokzinciri teknolojisini ve dijital varlıkları kullanarak dünya çapındaki acil sosyal sorunlara kalıcı çözümler üretmeye odaklanıyor. Türkiye’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaret sonrasında, afet bölgesindeki çocukların iyileşmesi için çalışan Sinemasal Akademi’ye destek olmaya karar verdik” dedi.

5-17 yaş grubundaki çocuklar için eğitim ve etkinlikler düzenliyor

1999 Düzce depremini çocukken yaşayan, sinemayla tanışmasını bir dönüm noktası olarak tanımlayan Enes Kaya tarafından 2012'de kurulan sosyal girişim Sinemasal, 11 yıllık saha deneyimiyle Türkiye, Peru, Güney Afrika ve Filipinler’de çocukları sinemayla tanıştıran faaliyetler yürütüyor. Bugüne dek 4 milyonu aşkın çocuğu sinemayla tanıştıran, 9 bini aşkın atölyeye imza atan ve 1.145’ten fazla köye ulaşan Sinemasal, depremlerden birkaç gün sonra 2023 boyunca deprem bölgesinde olacaklarını duyurmuştu. Sosyal girişim, afet bölgesinde, konteyner kentlerde yaşayan 5-17 yaş arasındaki çocuklar için okul sonrası eğitimler ve açık hava etkinlikleri düzenliyor. 28 haftalık program, açık hava film gösterimlerini, çocuklara yönelik tiyatro ve konserleri, matematik, fen, görsel sanatlar ve spor etkinliklerini kapsıyor.

“Çocukların yeniden hayal kurabilmesini sağlamak için çalışıyoruz”

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da, 12 farklı ilçe için projeler tasarladıklarını dile getiren Sinemasal Kurucusu Enes Kaya ise “Sinema tam da bugün iyileşmeye ihtiyaç duyan çocukların hayatına zenginlik, farklı bakış açıları ve yeni ufuklar katıyor.

Yoğun bir travma yaşayan çocukların yeniden hayal kurabilmesini sağlamak için yıl boyunca bölgede olacağız. Gate Charity’nin desteği, bu çabamıza yeterli kaynağı sağlamak, gerçekten kalıcı etkileri olan ve çocukların yeniden hayaller kurabilmesine yardımcı olan çıktıları elde edebilmek açısından oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

“Birlik yoluyla daha iyi bir dünya yaratabiliriz”

Gate Charity’nin yükselen blokzinciri teknolojilerini ve kripto varlıkları küresel problemlere çözüm bulmak için kullanmayı amaç edindiğini vurgulayan Rae Pui, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Depremin ardından Gate.io Türkiye olarak yaptığımız ayni ve nakdi yardımlar, Gate Charity’nin bu desteğiyle devam ediyor. Daha fazla insana fayda sağlamak, dayanışmaya ihtiyaç duyulan bölgelere daha fazla katkıyı teşvik etmek için Gate Charity üzerinde bir bağış kanalı da açtık.

Ayrıca Gate NFT pazaryerinde satışa çıkardığımız NFT koleksiyonuyla destekleri sürekli kılmayı amaçladık. Ancak birlik yoluyla daha iyi bir dünya yaratabileceğimize inanıyoruz. Gate Charity’nin küresel sosyal sorunları ele alma taahhüdünü de vurgulayan bu bağışı, Sinemasal’ın eğitim ve psikolojik destek programlarını destekleyerek daha çok çocuğa ulaşmasını mümkün kılacak.”