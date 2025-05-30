“Kriptolar vergi sistemleri için hem fırsat hem sınav”
Vergi Denetim Kurulu (VDK), dijital ekonominin en güncel başlıklarından biri olan blokzincir ve kripto varlıkların vergisel boyutunu ele alan ilk sempozyumunu düzenledi.
Nagihan KALSIN
Ankara’da gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, bu tür konuların artık yalnızca sahada uygulama düzeyinde değil, bilimsel perspektiflerle ve uzman görüşleriyle de tartışılacağını belirterek, “Teori ve pratiğin birleşmesiyle vergi sistemleri daha sağlıklı çalışabilir” dedi.
Kazanç sağladığı gibi riskler de taşıyor
Kripto varlıkların küresel düzeyde yaygınlaştığını anlatan Atcı, dünyada 500-600 milyon kişinin kripto varlıklara sahip olduğunu, Türkiye’de ise yetişkin nüfusun yüzde 47’sinin bu alanda aktif olduğunu ifade etti. Kripto varlıkların hem yatırım hem de yasa dışı kazançların gizlenmesi amacıyla kullanıldığına dikkat çeken Atcı, kripto varlıkların sadece yatırım ve kazanç aracı olmadığını, aynı zamanda yasa dışı gelirlerin gizlenmesi açısından da ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Atcı, “Özellikle suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve yasa dışı faaliyetlerin gizlenmesi noktasında kripto varlıklar çok geniş bir imkân sağlıyor. Blockchain altyapısının izlenebilirliği ve regülasyon dışı doğası, vergi sistemleri için yapısal bir zaafiyet oluşturuyor” açıklamasında bulundu.
Yeni bir ekonomik düzen ortaya çıktı
Kripto varlıkların yeni bir dijital ekonomik düzen oluşturduğunu ve vergi daireleri açısından yeni bir sınav anlamına geldiğini belirten Atcı, “Bu kadar büyük hacim ve kazanç söz konusuyken asıl soru şu: Bu gelirler ne zaman ve nasıl vergilendirilecek?” dedi. Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eliyle bir regülasyon çerçevesi oluşturulmaya çalışıldığını anımsatan Atcı, diğer alanlarda hâlâ yasal boşluklar olduğunu söyledi. Atcı, “Mevcut yasal yapı vergileme için yeterli mi, değil mi? Biz de bu soruya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.
VDK’dan teorik ve bilimsel yaklaşım vurgusu
Vergi denetiminin sadece saha uygulamalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Atcı, bilim diliyle, akademik bakış açısıyla tartışmalar yürütülmesinin önemine değindi. Atcı, “Sahada çok aktifiz ama teoriden uzak kalabiliyoruz. Bu nedenle uzman görüşlerinden faydalanmalı, güncel gelişmeleri içselleştirmeliyiz” dedi. Atcı, VDK’nın bundan sonra periyodik olarak benzer programlar düzenleyeceğini aktardı.
"Vergileme için yasal çerçeveye ihtiyaç var"
Kripto varlıkların yüksek işlem hacmine rağmen elde edilen kazançların ne zaman ve nasıl vergilendirileceği sorusunun hala cevap beklediğini belirten Muhsin Atcı, mevcut yasal altyapının bu süreci karşılamada yetersiz olduğunu ifade etti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelerin önemli olduğunu ancak vergisel açıdan hala açıklar bulunduğunu vurgulayan Atcı, bu konuda kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.