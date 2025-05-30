“Kriptolar vergi sistemleri için hem fırsat hem sınav”

Nagihan KALSIN

Ankara’da gerçekleştirilen sem­pozyumda konuşan Vergi Dene­tim Kurulu Başkanı Muhsin At­cı, bu tür konuların artık yalnız­ca sahada uygulama düzeyinde değil, bilimsel perspektiflerle ve uzman görüşleriyle de tartışıla­cağını belirterek, “Teori ve prati­ğin birleşmesiyle vergi sistemle­ri daha sağlıklı çalışabilir” dedi.

Kazanç sağladığı gibi riskler de taşıyor

Kripto varlıkların küresel dü­zeyde yaygınlaştığını anlatan Atcı, dünyada 500-600 milyon kişinin kripto varlıklara sahip olduğunu, Türkiye’de ise yetiş­kin nüfusun yüzde 47’sinin bu alanda aktif olduğunu ifade etti. Kripto varlıkların hem yatırım hem de yasa dışı kazançların giz­lenmesi amacıyla kullanıldığına dikkat çeken Atcı, kripto varlık­ların sadece yatırım ve kazanç aracı olmadığını, aynı zamanda yasa dışı gelirlerin gizlenmesi açısından da ciddi riskler taşı­dığını vurguladı. Atcı, “Özellikle suç gelirlerinin aklanması, terö­rizmin finansmanı ve yasa dışı faaliyetlerin gizlenmesi nokta­sında kripto varlıklar çok geniş bir imkân sağlıyor. Blockchain altyapısının izlenebilirliği ve re­gülasyon dışı doğası, vergi sis­temleri için yapısal bir zaafiyet oluşturuyor” açıklamasında bu­lundu.

Yeni bir ekonomik düzen ortaya çıktı

Kripto varlıkların yeni bir di­jital ekonomik düzen oluşturdu­ğunu ve vergi daireleri açısından yeni bir sınav anlamına geldiği­ni belirten Atcı, “Bu kadar büyük hacim ve kazanç söz konusuyken asıl soru şu: Bu gelirler ne zaman ve nasıl vergilendirilecek?” de­di. Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eliyle bir regülas­yon çerçevesi oluşturulmaya ça­lışıldığını anımsatan Atcı, diğer alanlarda hâlâ yasal boşluklar olduğunu söyledi. Atcı, “Mevcut yasal yapı vergileme için yeter­li mi, değil mi? Biz de bu soruya odaklanıyoruz” ifadelerini kul­landı.

VDK’dan teorik ve bilimsel yaklaşım vurgusu

Vergi denetiminin sadece sa­ha uygulamalarıyla sınırlı kal­maması gerektiğini dile getiren Atcı, bilim diliyle, akademik ba­kış açısıyla tartışmalar yürütül­mesinin önemine değindi. Atcı, “Sahada çok aktifiz ama teoriden uzak kalabiliyoruz. Bu nedenle uzman görüşlerinden faydalan­malı, güncel gelişmeleri içselleş­tirmeliyiz” dedi. Atcı, VDK’nın bundan sonra periyodik olarak benzer programlar düzenleyece­ğini aktardı.

"Vergileme için yasal çerçeveye ihtiyaç var"

Kripto varlıkların yüksek işlem hacmine rağmen elde edilen kazançların ne zaman ve nasıl vergilendirileceği sorusunun hala cevap beklediğini belirten Muhsin Atcı, mevcut yasal altyapının bu süreci karşılamada yetersiz olduğunu ifade etti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelerin önemli olduğunu ancak vergisel açıdan hala açıklar bulunduğunu vurgulayan Atcı, bu konuda kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.