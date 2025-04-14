Kritik dava başlıyor: Zuckerberg, WhatsApp ve Instagram'ı satmak zorunda kalabilir

Sosyal medya devi Meta'ya WhatsApp ve Instagram'ı satın alması üzerinden açılan antitröst davasının duruşması bugün başlıyor.

Washington'da görülecek davada Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un sahibi olan Meta'nın, rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla 2012'de Instagram'ı, 2014'te ise WhatsApp'ı satın alarak kendisine fiilen tekel sağladığını iddia ediyor.

Zuckerberg ve şirketin eski operasyon müdürü Sheryl Sandberg'in birkaç hafta sürebilecek duruşmada ifade vermeleri bekleniyor.

WhatApp ve Instagram'ı satmak zorunda kalabilir

Meta daha önce davayı kazanacaklarından emin olduklarını söylemişti ancak FTC'nin davayı kazanması durumunda, Meta CEO'su Mark Zuckerberg hem Instagram'ı hem de WhatsApp'ı satmaya zorlanabilir.

Vanderbilt Hukuk Fakültesi'nde antitröst profesörü olan Rebecca Haw Allensworth, Bay Zuckerberg'in e-postaları da dahil olmak üzere kendi sözlerinin mahkemede en ikna edici kanıtları sunabileceğini söyledi.

Allensworth, "Satın almanın rekabet etmekten daha iyi olduğunu söyledi. Bundan daha gerçekçi olmak zor" dedi.

Ne olmuştu?

Federal Ticaret Komisyonu, Meta'nın 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldığında şirketin sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020'de dava açmıştı.

FTC, Meta'nın bu uygulamalar için fazla ödeme yaptığını öne sürmüştü.

Meta, nisan ayında federal yargıçtan FTC'nin davasını duruşma yapılmadan reddetmesini talep etmişti.

Ardından nisan ayı başlarında Zuckerberg'in ABD Başkanı Donald Trump ile antitröst davasına ilişkin olası uzlaşmanın şartlarını görüştüğü belirtilmişti.